Islamisteja epäillään norjalaisen ja tanskalaisen naisen Marokossa tapahtuneista murhista

Tapauksesta on käynnistetty rikostutkinta.

Radikalisoituneiden islamistien epäillään murhanneen kaksi pohjoismaalaista naista Marokon Atlas-vuoristosta. Uutistoimistojen haastattelemien lähteiden mukaan radikaalia islamia ei ole poissuljettu. Pidätettyjen ja etsintäkuulutettujen profiilien perusteella teko voisi viitata terrorismiin.

Marokon sisäministeriö on kertonut aiemmin, että naisten kaulasta löytyi viiltohaavoja. Myöhemmin on selvinnyt, että heidän kaulansa oli katkaistu.

Marokon poliisi on ottanut kiinni yhden miehen teoista epäiltyinä. Kolme muuta epäiltyä on tunnistettu ja heitä vielä etsitään. Marokon viranomaisten mukaan yhdellä epäillyistä on yhteyksiä terroritekoihin.

Marokon tiedotusvälineet kertoivat, että tutkijoilla on valvontavideokuvaa, jossa näytetään kolme epäiltyä, jotka pystyttävät telttansa lähelle uhrien telttaa ja lähtevät alueelta surman jälkeen.

Kaksi nuorta naista, norjalainen ja tanskalainen löydettiin maanantaina kuolleena Marokossa. Naiset olivat 24- ja 28-vuotiaita. Molemmat ovat opiskelleet norjalaisessa yliopistossa.

Naiset olivat olleet vaellusretkellä Pohjois-Afrikan korkeimman vuoren Toubkalin maastossa. Heidät löydettiin syrjäiseltä vuoristoalueelta noin 10 kilometrin päässä Imlilin kylästä. Kylästä lähtee vaellus- ja kiipeilyreittejä kohti Jebel Toukalia, joka on Pohjois-Afrikan korkein huippu.

Marokon tiedotusvälineiden mukaan alueen turvallisuuden valvontaa lisättiin ja rekeily keskeytettiin alueella, ruumiden löytymisen jälkeen.

Tanskan ja Norjan viranomaiset ovat varoittaneet kansalaisiaan vaeltamasta ilman paikallisia oppaita Marokossa. Tanskan poliisiviranomaiset totesivat keskiviikkona, että he lähettivät Marokolle virkamiehen avustamaan tutkimuksessa.

Matkailu on Marokon talouden kulmakivi. Matkailuala on maan toiseksi suurin työllistäjä maatalouden jälkeen.

Korjattu klo 5:55 Vain yksi epäillyistä on pidätettynä, kolmea muuta etsitään vielä.

Lähteet: Ap, AFP, Reuters