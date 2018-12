Yhteiskäyttöpotkulaudat innostavat Helsingissä – HSL on saanut tuhansia paikkaehdotuksia potkulauta-asemille

Itä-Helsingin Vuosaaressa testataan yhteiskäyttöpotkulautoja ensi kesänä. Tarjolla on sekä lihasvoimalla että sähköllä toimivia malleja.

Helsingin seudun liikenne HSL kokeilee yhteiskäyttöpotkulautoja Vuosaaressa ensi kesänä.

Miksi potkulaudat tulevat Helsinkiin? Hanke sai alkunsa, kun HSL järjesti aiemmin tänä vuonna kilpailun, jonka kautta se etsi uusia kestävää kehitystä tukevia ideoita liikkumiseen.

Kilpailun voittivat ViaVan Technologies B.V. ja Samocat Sharing Oy

HSL ja Samocat Sharing Oy tuovat taitettavat potkulaudat ja sähköpotkulaudat asukkaiden testattavaksi Vuosaareen

Espoossa HSL ja ViaVan Technologies B.V. kokeilevat kutsuttavaa kyydinjakopalvelua

HSL:n erityisasiantuntijan Tarja Jääskeläisen mukaan alue valittiin ensimmäisenä kokeiluun sen vuoksi, että Itä-Helsinkiin on kaivattu kaupunkipyöriä, mutta niitä ei ole vielä tähän mennessä sinne saatu.

– Ensi vuonna kaupunkipyöräpalvelu kurkottelee itää kohti, mutta se ei ulotu Vuosaareen saakka. Siellä on myös paljon asukkaita, joten useita ihmisiä saadaan varmasti kokeilemaan potkulautoja, Jääskeläinen sanoo.

HSL aikoo kerätä käyttäjiltä kokemuksia ja palautetta potkulaudoista, jotta järjestelmää voidaan kehitettä jatkosuunnitelmia varten.

Voi olla, että vähän vanhempikin väki voi kiinnostua sähköpotkulaudoista, koska nehän helpottavat kulkemista. HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen

Sähköisellä potkulaudalla pääsee enintään 25 kilometrin tuntivauhtia.

– Voi olla, että vähän vanhempikin väki voi kiinnostua sähköpotkulaudoista, koska nehän helpottavat kulkemista, Jääskeläinen arvelee.

Kaupunkilaiset ovat saaneet esittää omia toiveitaan yhteiskäyttöpotkulautojen sijoituspaikoiksi. Ehdotuksia on tullut lähes 3 300 kappaletta yli viideltäsadalta ihmiseltä.

Jääskeläisen mukaan ihmisten reaktioiden määrä on varteenotettava, koska kyseessä on vasta ainoastaan Vuosaaressa tapahtuva pilottivaiheen käynnistys.

Potkulautoja on toivottu eniten Vuosaaren ja Rastilan metroasemien läheisyyteen sekä eteläisille ranta-alueille, kuten Aurinkolahteen. Myös Keski-Vuosaaren vanhan ostoskeskuksen lähettyville halutaan potkulautoja.

Juttua on muokattu 20.12.2018. klo 11.02. HSL suunnitteli aiemmin 50 potkulauta-asemaa keskusta-alueille, mutta uusin päätös on tehty vain 30 potkulauta-asemasta, jotka tulevat Vuosaareen. HSL on saanut tuhansia ehdotuksia potkulauta-asemien sijainneiksi, eikä Helsingin kaupunki, kuten jutussa sanottiin.