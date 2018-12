Kiihtelysvaara hiljentyy jouluun poltetun kirkon raunioilla – pappi: "Meiltä lyötiin ilmat pihalle"

Hiiltyneistä hirsistä tehty risti on pystytetty entisen kirkon raunioille. Kiihtelysvaaran kylän maisemaa lähes 250 vuotta hallinnut puukirkko tuhoutui tulipalossa syyskuun lopulla. Joulun alla lumi peittää jäljelle jääneen kivijalan, sen mitä kirkosta on jäljellä.

Kirkosta pelastetut tavarat, alttaritaulu, ehtoollishopeat ja joitakin tekstiilejä on siirretty seurakuntatalolle, jonka seinälle on nostettu niin ikään kirkon nurkkahirsistä muodostuva musta risti. Sen äärellä on pidetty jumalanpalvelukset syyskuun lopusta lähtien.

Mutta jouluna seurakunta kokoontuu aattohartauteen kirkon raunioille ulkoilmaan. Vanhan kirkon paikalle halutaan myös uusi kirkko, jonka rakentamispäätös on tehty Joensuun yhteisessä kirkkovaltuustossa.

Kiihtelysvaaran vuodelta 1770 peräisin olleesta ristikirkosta jäi jäljelle kivijalka. Heikki Haapalainen / Yle

Kiihtelysvaarassa tahallaan sytytetyn tulipalon jäljiltä on saatu nopeasti aikaan kansanliike tukikonsertteineen ja kansalaiskeräyksineen. Uusi kirkko on toiveissa jo kolmen vuoden päähän jouluksi, uskaltaa suunnittelutoimikunnan jäsen, seurakunta-aktiivi Eevi Väistö unelmoida.

Seurakuntapastori Jukka Erkkilän kirkon menettäminen on saanut pohtimaan jouluakin uudelta kannalta. Kristillinen seurakunta juhlii ilosanomaa, mutta Kiihtelysvaarassa joulun vietossa on surullisia sävyjä.

– Meiltä lyötiin ilmat pihalle, mutta olemme nousseet polvillemme. Jos tällainen ilmaisu tähän yhteyteen sallitaan, niin me myös puhallamme yhteen hiileen.

Seurakuntapastori Jukka Erkkilä kertoo, että tulipalopäivä tuntui, että osa tapahtumista on pyyhkiytynyt muistista. Heikki Haapalainen / Yle

Joensuun seurakuntayhtymässä otetaan kiihtelysvaaralaiset, tavalliset seurakuntalaiset, mukaan uuden kirkon suunnitteluun. Ensimmäinen tilaisuus esittää ajatuksiaan ja toiveitaan uudesta kirkosta on tammikuussa heti joulukauden päätyttyä.

Eevi Väistö kuuluu seurakuntayhtymän asettamaan suunnittelutoimikuntaan. Uuden kirkon saaminen kylään on kiihtelysvaaralaisille todella tärkeää. Viime kuukaudet jumalanpalvelukset on pidetty seurakuntatalon salissa. Hautaansiunaamiset on järjestetty naapuripitäjien kirkoissa.

– Kauneimmissa joululauluissa ihmiset puhuivat, että ne olivat tynkälaulajaiset. Yleensä sinä iltana kylällä on ollut juhlavalaistus, Eevi Väistö sanoo.

Seurakuntalainen Martti Halonen kertoo, että vaikka joulussa on nyt murheellinen sävy, niin Jeesuksen syntymäjuhlan aattona mennään kirkon raunioille ilman muuta.

– Tuhkasta nousee vielä meille kirkko. Minä uskon siihen.