Yksisarvinen pelasti kuusivuotiaan Elsien joulun – ilman hyväntekeväisyysjärjestöä sairas äiti ei olisi voinut antaa lapsilleen lahjoja

Tästä on kyse Hope ry auttaa vuosittain 6 500 vähävaraista lapsiperhettä.

Kajaanin Hope ry auttaa noin sataa perhettä tänä jouluna.

Chloe Järvinen haki Hopelta apua perheelleen sairastuttuaan vakavasti.

Perhe sai lahjoituksena talvivaatteita ja joululahjoja lapsille.

Tänä vuonna kajaanilainen Järvisen perhe ei vietä suureellista joulua kotona notkuvine joulupöytineen. Perheen lapset ymmärtävät, että tänä jouluna ei saa suurta määrää upeita lahjoja.

– He ymmärtävät, että nyt meillä on vähän vaikea aika. Tiedän, että tämä on haastavaa, koska heillä tietenkin on omat toiveet lahjojen suhteen, perheen äiti Chloe Järvinen sanoo.

Järvinen sairastui syksyllä vakavasti ja joutui keskeyttämään sekä koulunsa että osa-aikatyönsä. Sairaala- ja lääkelaskut tekivät suuren loven jo valmiiksi pienentyneisiin tuloihin.

– Onneksi sosiaalityöntekijämme kehotti ottamaan yhteyttä Hope-yhdistykseen. Saimme Hopelta joulupaketin, jossa oli tyttärellemme Elsielle pehmolelu, pojallemme Vincentille Legoja ja myös kirjoja ja suklaata. Se oli iso apu, Järvinen kertoo.

Chloe Järvinen ja hänen tyttärensä Elsie Millar viettävät joulua tänä vuonna pienimuotoisesti. Mimmi Nietula / Yle

Joulun alla hyväntekeväisyysjärjestöillä on kiirettä, kun ihmiset haluavat jakaa joulumieltä vähäosaisille.

Kajaanin Hope-yhdistys on toiminut kohta kaksi vuotta, jonka aikana asiakaskunta on kasvanut tasaisesti. Tänä jouluna Kajaanin Hopen kautta kulkee 300 lahjoituspakettia, 300 makeisrasiaa ja 300 lahjakorttia. Kirkkokadun toimitiloissa pöydät ovat pullollaan joulukasseja, joista pilkistää Lego-paketteja, Frozen-nukkeja, suloisia pehmoleluja ja ruokalahjakortteja.

– Meillä on noin sata perhettä, jotka ovat pyytäneet apua ja pystymme tarjoamaan apua heille kaikille, sanoo Kajaanin Hope-yhdistyksen tiiminvetäjä Anne Huotari.

Ahdinko voi iskeä nopeastikin

Aluksi nopeasti huonontunut taloudellinen tilanne ja avun pyytäminen aiheuttivat Järviselle hankalan olon.

– Se on vähän hassua, koska jos joku toinen tarvitsee apua, minä autan mielelläni. Mutta kun itse tarvitsee apua, olen vähän ujo ja häpeissäni, Chloe Järvinen kertoo.

Kiitoksena oman häpeän voittamisesta on kuusivuotiaan Elsie-tyttären hellästi rutistama, Hopen paketista ennakkojoululahjana saatu pehmo yksisarvinen, jonka hän on nimennyt Elsaksi. Yksisarvisen lisäksi Elsie esittelee Hopelta saatuja My Little Pony -sormuksia, jotka ovat tytölle kuin pieniä aarteita. Joulupakettien lisäksi Järvisten perhe sai apua myös lasten talvivaatteiden hankintaan.

– Suomessa ei voi odottaa talvivaatteiden ostossa pitkään, koska kohta on todella kylmä. Lapset tarvitsivat myös luistimet ja sukset, joita tarvitaan koulussa, Järvinen sanoo.

Kajaanin Hope ry:n Anne Huotari varmistaa, että lahjapaketeissa on kaikki sinne tarkoitetut joululahjat. Mimmi Nietula / Yle

Tiukassa tilanteessa saatu apu toi Järviselle niin suuren ilon ja helpotuksen, että hän harkitsee auttamista myös itse, kun oma taloudellinen tilanne parantuu.

– Olen jo miettinyt, että kaikki perheen käyttämättömät vaatteet ja lelut voidaan lahjoittaa Hopelle ja siten auttaa toisia perheitä, Järvinen sanoo.

Lapsiperheiden tilanne huono koko maassa

Hope ry:n toiminnanjohtajan Eveliina Hostilan mukaan monien lapsiperheiden tilanne on Suomessa vaikea. Asiakasperheiden elämäntilanteet ja vähävaraisuuden syyt vaihtelevat, mutta valitettavan usein ongelmat kasautuvat ja syvenevät.

– Etuuksien leikkaukset ja esimerkiksi asumisen kohonneet kustannukset ovat vaikeuttaneet perheiden pärjäämistä. Pohjimmiltaan toivoisimme, että kolmannen sektorin apua ei tarvittaisi taloudellisen pärjäämisen paikkaamiseen.

Hope ry:lle on lahjoitettu tänä vuonna satoja erilaisia joulupaketteja. Mimmi Nietula / Yle

Jouluna Hope ry pyrkii saamaan jokaiselle vuoden aikana autetulle perheelle joululahjan, mikä tekee joulunajasta erityisen kiireisen. Hostila arvioi, että vuoden aikana Hope ry saa lahjoituksia noin 3,5 miljoonan euron edestä, ja autettavia perheitä kertyi viime vuonna 6 500.

– Tavaralahjoituksia saamme onneksi melko tasaisesti ympäri vuoden, mutta rahalahjoitukset ja tietenkin konkreettiset joululahjat keskittyvät joulun alle. Vuodessa on hetkiä kun on pulaa lahjoitustavaroista, esimerkiksi lasten ulkovaatteista ja harrastusvälineistä. Hostila sanoo.

Vaikka lahjoitukset kohdistetaan vähävaraisille ja kriisiperheille, Hope-yhdistyksen periaatteisiin ei kuulu tutkia perheen taloudellista tilannetta. Halutessaan perhe voi avunpyyntölomakkeessa avata taustojaan, mutta avustukset perustuvat luottamukseen.

– Me luotamme siihen, että jos ihminen pyytää apua, hän sitä silloin tarvitsee. Me puolestaan yritämme tehdä parhaamme auttaaksemme, Kajaanin Hope ry:n tiimin vetäjä Anne Huotari sanoo.