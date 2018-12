Ennuste povaa kaunista lumista joulua koko maahan – keskustele säästä meteorologien kanssa

Tänä vuonna koko maa on jouluna valkoisen lumen peitossa. Samalla pakkanen kiristyy sen verran, ettei lumien sulamisesta ainakaan tässä vaiheessa ole pelkoa.

Nyt lunta on vähiten Pohjanmaan rannikolla, jossa maa on paikoin jopa melkein paljas ja yleisestikin lunta on vain noin viisi senttimetriä. Vähiten lunta on Kauhajoelle ja Toholammilla. Molempien paikkakuntien virallinen mittauslukema näyttää nollaa.

Eniten lunta on nyt Kittilässä, jossa nietosten syvyys on noin 30 senttimetriä. Myös Ahvenanmaalla on nyt lunta, noin yhdeksän senttimetriä. Helsingissä lunta on noin viisi senttimetriä.

Ahvenanmaan lumipeiton selittää sula meri, josta nouseva kosteus on satanut lumena maahan.

– Kaikkiaan lunta on kuitenkin keskimääräistä vähemmän, kertoo Ylen meteorologi Toni Hellinen.

Hänen mukaansa huomenna tai ylihuomenna saattaa etelärannikolle tulla jonkin verran lisää lunta, paikoin jopa runsaastikin.

Yle

Yle

Poutaa ja pakkasta jouluksi

Ennusteen mukaan sää kylmenee tästä päivästä lähtien niin, että koko maassa joulua vietetään selkeässä pakkassäässä.

Vielä torstaina Etelä- ja Länsi-Suomessa pakkasta on enimmillään noin viisi astetta ja muualla Suomessa viidestä kymmeneen astetta. Viikonloppuna sää kylmenee niin, että etelän ja lännen pakkaslukemat kiristyvät viidestä kymmeneen asteeseen ja muualla Suomessa yli kymmeneen asteeseen. Lapissa voi paikoin olla jopa 20 pakkasastetta.

Jouluaattona on sitten liki koko maassa noin kymmenen astetta pakkasta. Aivan Länsirannikolla voidaa jäädä viiteen asteeseen, samoin idässä.

– Samalla tuuli tyyntyy niin, että aluksi se on korkeintaan navakkaa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa korkeintaan heikkoa. Sen jälkeen tuuli heikkenee ainakin maa-alueilla, Hellinen kertoo.

Kaikkiaan Hellinen kuvaa tulevan joulun säätä yleisilmeeltään pilviseksi, mutta poutaiseksi. Paikoin aurinkokin pääsee paistamaan.

– Jouluaatto on koko maassa poutainen pakkaspäivä.

Yle

Vuosi 2019 voi alkaa kirpeässä pakkassäässä

Pitkän jakson ennusteen mukaan vuosi vaihtuu koko maassa pakkassäässä. Etelässä lämpötila saattaa nousta välipäivinä nollan lähelle, mutta sitten ennuste voi tuoda pakkasia.

Välipäivinä Pohjoisnavan yllä stratosfääri näyttää lämpenevän ja se tarkoittaa, että napapyörre hajoaa. Se taas johtaa siihen, että läntinen, Pohjois-Atlantin suihkuvirtaus heikkenee ja idän pakkaskorkeapaine olisi vallitseva.

– Jos tuo toteutuu, niin vuoden 2019 alkua voidaan viettää jopa kirpeässä pakkassäässä, Toni Hellinen arvioi.

Ylen meteorologit Seija Paasonen ja Toni Hellinen osallistuvat keskusteluun ja vastaavat yleisön kysymyksiin torstaina 20.12.2018 kello 13–15. Osallistumaan pääset sinisestä Keskustele-napista jutun lopussa luomalla Yle Tunnuksen.