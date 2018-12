S-ryhmä vetää lääkäri Antti Heikkilän kohukirjan pois myynnistä

S-ryhmä vetää lääkäri Antti Heikkilän paljon keskustelua herättäneen uutuuskirjan Lääkkeetön elämä pois myynnistä.

Heikkilä kertoi itse poisvedosta kirjansa Facebook-sivulla (siirryt toiseen palveluun). Asian vahvistaa Ylelle S-ryhmän kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu.

– Me olemme katsoneet tätä keskustelua, mikä tämän kirjan ympärillä on, ja on tullut selväksi, että lääketieteellinen yhteisö pitää kirjassa esitettyjä väitteitä paikkansa pitämättöminä. Kun kyse kuitenkin on lääketieteestä ja ihmisten terveydestä, teimme tällaisen arvion, että on viisaampaa, että emme myy tätä kirjaa, Alarotu perustelee.

Kirjan takaisinvedosta päätettiin Alarodun mukaan pari päivää sitten.

Kirja on ollut myynnissä Prismoissa ja Prisman verkkokaupassa alkusyksystä lähtien. Alarotu sanoo, ettei kirjaa ole myyty kovinkaan suuria määriä.

Helsingin Sanomat kirjoitti viikonloppuna julkaistussa jutussaan (siirryt toiseen palveluun), että Heikkilän kirja vilisee virheitä. Helsingin Sanomat oli haastatellut monia asiantuntijoita, joiden mukaan kirjassa esitetyt väitteet ovat outoja ja jopa vaarallisia.

Kirjasta on virinnyt vilkas keskustelu muun muassa sosiaalisessa mediassa. Heikkilä on itse tyrmännyt kirjasta esitetyn kritiikin blogissaan.

S-ryhmän poisvedosta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Uutiset (siirryt toiseen palveluun).