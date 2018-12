Pahamaineinen Sosnovyi Bor sulkee viikonloppuna ydinvoimalan ykkösreaktorin – Purkusuunnitelma vielä hämärän peitossa

PIETARI Ydinvoimala Sosnovyi Borin työntekijät sammuttavat myöhään lauantai-iltana voimalan ykkösreaktorin Suomenlahden rannalla vajaa sata kilometriä Pietarista länteen.

Sen jälkeen reaktori saa viilentyä viisi vuotta ennen kuin sen purkutyöt voivat alkaa.

Suomessa Säteilyturvakeskus seuraa ydinvoimalan alasajoa. Venäjän ydinenergiaviranomainen Rosatom ei ole kertonut, miten reaktorirakennukset puretaan.

Projektipäällikkö Kim Söderling Säteilyturvakeskuksesta kertoo, että asialla ei vielä olekaan kiire. Purkutöiden aloittamista voidaan edes harkita vasta viiden vuoden kuluttua reaktorin sulkemisesta.

Purkusuunnitelmat vielä auki

– Me emme tiedä, mitä he aikovat tehdä isoille, saastuneille komponenteille, Kim Söderling sanoo.

Yksistään reaktorien sammutuskin lisää silti turvallisuutta. Vielä enemmän riskit pienenevät sen jälkeen, kun käytetty ydinpolttoaine poistetaan reaktorista.

Vanhojen reaktoreiden alasajo ja rakennusten purkaminen käy erittäin hitaasti. Alue saadaan tyhjennettyä vasta noin 40 vuoden päästä, sen jälkeen vapautunut tila kaavoitetaan teollisuustonteiksi

Polttoaine viedään Siperiaan

Paikallisia ympäristöaktivisteja huolestuttaa, mitä polttoaineelle tapahtuu tyhjennyksen jälkeen. Suunnitelmissa on viedä se Siperiaan varastoitavaksi.

– Näin ei ratkaista säilytysongelmaa, se vain siirretään Suomenlahden rannoilta Jenisej-joen rannoille, ydinturvallisuusaktivisti Oleg Bodrov sanoo.

Ydinturvallisuusaktivisti Oleg Bodrov vastutaa ydinpolttoaineen siirtämistä Siperiaan. Kronvall Kerstin / Yle

Bodrov toimii Decommission.ru-ympäristöjärjestössä (siirryt toiseen palveluun), joka seuraa Suomenlahden etelärannan ympäristön kuntoa.

Bodrov on myös huolissaan reaktiivisen grafiitin säilytyksestä. Aine on ollut osana ydinvoimalan prosessia, ja se on erittäin radioaktiivista. Sosnovyi borissa on noin 7 000 tonnia grafiittia, ja sen säteilyarvojen puolittumisaika on 5 700 vuotta.

– Tosin tämä ei ole vain Sosnovyi Borin ongelma, vaan tämän asian ratkaiseminen on kesken koko maailmassa, Oleg Bodrov sanoo.

Uudet reaktorit jatkavat ydinvoiman tuottamista

Ykkösreaktorin lisäksi Sosnovyi borissa lähiaikoina sammutetaan myös kolme muuta, vanhaa RMBK-tyyppistä reaktoria. Viimeinen reaktori sammutetaan vuonna 2025.

Sen jälkeen Sosnovyi Borissa toimivat vain uudet VVER-1200-reaktorit.

Ydinvoimalan rakentaja Rosatom muistuttaa (siirryt toiseen palveluun), että uusien, tehokkaiden reaktorien ansiosta Sosnovyi Bor säilyy tulevaisuudessakin Venäjän suurimpana ydinvoimalana.

