"Voiko homeeseen kuolla?" Sisäilmakummi kuulee koululaisten huolen ja vastaa kysymyksiin

Kontiolahden Kirkonkylän koulun 4. luokkien tunnilla lähes koko luokka viittaa. Tunnin aiheena ei ole matematiikka tai äidinkieli vaan sisäilma. Kysymyksenä puolestaan on, kuinka moni oireili tai sairasti vanhassa suljettuna olevassa koulurakennuksessa. Seuraavaksi sisäilmakummi eli Jukka-Pekka Kärki havainnollistaa paperien ja tekosavun avulla, miten luokan ilmanvaihto toimii. Lapset seuraavat tarkkaavaisina.

–Jatkossa te voitte toimia sisäilma-agentteina ja seurata koulussa sekä kotona, että ilmanvaihto toimii oikein, Kärki opastaa oppilaita.

Tunnin jälkeen nelosluokkalainen HenriJaatinen, 10, kertoo, että vanhassa koulussa ei ollut mukava olla.

–Olin yskässä viisi vuotta, hän muistelee.

Huomio aikuisten sijasta lapsiin

Kontiolahden Kirkonkylän alakoululla oli vuosia sisäilmaongelmia. Sekä lapset, että henkilökunta oireilivat. Viime syksynä asiaan tuli muutos, kun opetus siirrettiin väistötiloihin parakkeihin. Julkinen keskustelu pyöri lähinnä teknisissä seikoissa (siirryt toiseen palveluun). Sisäilma-asioissa lapset usein unohdetaan.

–Käytännössä aina vanhemmat sekä varsinkin koulun henkilökunta ovat hyvin perillä asioista, ja heidän mielipiteitään kuunnellaan, sanoo Kärki, joka on myös Sisäilmatalo Kärjen toimitusjohtaja.

Nyt päätettiin toimia toisin ja kiinnittää huomiota lapsiin syksyllä alkaneessa sisäilmakummitoiminnassa. Kummit vierailevat koulussa muutaman kerran vuodessa. He keskustelevat, kuuntelevat sekä vastaavat lasten kysymyksiin. Näin lisätään tietoa sisäilmasta ja vähennetään väärän tiedon aiheuttamia huolia sekä murheita.

Saaga Kurvinen aikoo jatkossakin seurata ilmanvaihdon toimintaa kotona sekä koulussa. "Pitää katsoa ettei ilma mene huonoksi". Heikki Haapalainen / Yle

Neljäsluokkalainen Saaga Kurvinen, 10, kertoo, että sisäilma-asiat pelottivat aiemmin.

– En ollut kuullut niistä aiemmin. Nyt kun tiedän enemmän, ja olemme täällä väistötiloissa, on pelko helpottanut.

Kurvisen mielestä sisäilmasta kuuleminen on kiinnostavaa, vaikka kyseessä ei olekaan iloinen asia.

– Kysyin kummilta, että voiko home tarttua vaatteisiin. Ja kuinka paljon sitä on, koska meille ei ollut aiemmin kerrottu kauheasti, paljonko sitä on.

Kärki kertoo, että lapsilta kerättyjä kysymyksiä tuli jo ennen ensimmäistä tapaamista runsaasti. Kysymykset vaihtelivat laidasta laitaan, kuten voiko homeeseen kuolla tai miltä home haisee.

Kärki lisää vielä, että tämän hetkisen tietämyksen perusteella homeeseen ei voi kuolla, ja home voi haista esimerkiksi vihreälle omenalle tai paahdetulle sipulille.

Rehtori Juha Rytkönen on tyytyväinen kummitoiminnan tuloksiin. "Sisäilmaongelmat eivät ole lasten, huoltajien tai henkilökunnan vika. Nämä ongelmat pitää ratkaista yhdessä." Heikki Haapalainen / Yle

Tieto on kulkeutunut myös koteihin

Kirkonkylän koulun rehtori Juha Rytkönen on tyytyväinen kummitoiminnan tuloksiin. Lasten kautta tieto on kulkeutunut hyvin myös koteihin, ja huolestuneiden Wilma- ja sähköpostiviestien tulo on loppunut. Rehtori arvelee, että keskustelu kotona on muuttunut.

– Lapset keskittyvät nyt opiskeluun, koulussa olemiseen ja leikkimiseen, emmekä mieti jatkuvasti, missä niitä homeita on tai missä voi olla ja missä ei.

Kummit ovat vierailleet myös vanhempaintoimikunnan tapaamisissa kertomassa toiminnastaan.

–Osallistaminen ja osallisuus ovat päivän juttuja. Siihen me tällä kummitoiminnallakin pyrimme, Rytkönen tiivistää.

Kummitoiminta on saanut kiitosta. Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi vuoden 2018 Sisäilmateko-kunniakirjan Kontiolahden kunnalle sekä Sisäilmatalo Kärjelle. Perusteluna oli esimerkillinen lapset ja nuoret huomioon ottava toiminta.