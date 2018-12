Domus Yhtiöiden konkurssi menetys myös Loimaan kaupungille – irtisanotuille pohditaan jo uusia uria

Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala kuvailee Domus Yhtiöiden konkurssia menetykseksi Loimaalle.

Domus Yhtiöt asetettiin konkurssiin eilen ja Loimaan tehtaan kaikki noin 120 työntekijää irtisanottiin. Työntekijöistä noin 80 oli loimaalaisia. Konkurssissa menetti työpaikkansa myös Kouvolan Korian tehtaan noin 70 työntekijää.

Ainahan tällaiset tapaukset ovat imagotappioita myös paikkakunnalle. Jari Rantala

Kaupunginjohtaja Jari Rantala kuvailee tehtaan lopettamista iskuksi etenkin työntekijöille, mutta imagotappioksi myös kaupungille. Rantalan mukaan Domlux-nimellä ikkunoita Loimaalla valmistanut tehdas oli alkujaan loimaalainen perheyritys.

– Tehdas oli tunnettu valtakunnallisesti. Ainahan tällaiset tapaukset ovat imagotappioita myös paikkakunnalle. Loimaalla on kuitenkin yhä paljon yritystoimintaa, jotka työllistävät paljon paikallisia. Sitä kautta tilanne ei niin paha. Jos tehdas olisi ollut ainoa iso työllistäjä alueella, niin tilanne olisi huomattavasti huolestuttavampi, miettii Rantala.

– Huolihan on ensisijaisesti henkilöstöstä, että miten he saavat jatkossa töitä. Lähtökohta on hyvä. Uskon, että konkurssipesäkin hakee mahdollisuuksia uuteen toimintaan. Toivotaan, että sieltä löytyy uusia mahdollisuuksia, Rantala sanoo toiveikkaana.

Osattiin varautua

Domus Yhtiöt oli pitkään tappiollinen. Jari Rantalan mukaan tehtaan talousvaikeuksien myötä mahdolliseen konkurssiin oli osattu varautua etukäteen.

– Ei sitä tietenkään toivottu, että näin kävisi. Kaupunki on käynyt keskusteluja yhtiön kanssa parin viime vuoden aikana tilanteesta. Viimeksi keskusteluja käytiin keväisen omistajavaihdoksen jälkeen. Keskusteluissa käytiin läpi niitä ratkaisuja, joissa kaupunki voisi mahdollisesti olla mukana. Toki kuntaorganisaation vaikutusmahdollisuudet yritystoimintaan ovat varsin hankalat, rahoitustoimintaan ei voi mennä mukaan, kuvailee Rantala keskusteluja.

Jos ja kun tulee tarvetta erilaisiin uudelleenkoulutuksiin, täällä yritetään olla mahdollisimman ketteriä ja joustavia luomaan mahdollisuuksia työttömäksi jääville. Jari Rantala

Loimaan kaupunki on ennakoinut Domus Yhtiön talousvaikeuksia olemalla itse yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon.

– Olemme lähteneet hakemaan muuntokoulutusratkaisuja. Meillä toimii Loimaalla myös koulutuskuntayhtymä Novida, joka tarjoaa toisen asteen ammattillista koulutusta. He ovat myös valmistautuneet tilanteeseen. Eli jos ja kun tulee tarvetta erilaisiin uudelleenkoulutuksiin, täällä yritetään olla mahdollisimman ketteriä ja joustavia luomaan mahdollisuuksia työttömäksi jääville.

Rantala muistuttaa, että työllisyys on Loimaan seudulla ja Varsinais-Suomessa pääosin hyvä.

– Toivotaan, että mahdollisimman moni löytää itse uutta työtä.

