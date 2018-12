Kittilän sivistystoimenjohtaja sai potkut – syynä muun muassa epäasianmukainen käytös

Kittilän kunnan sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas on irtisanottu. Kittilän kunnanvaltuusto päätti asiasta keskiviikkona kahden äänestyksen jälkeen. Osa päättäjistä olisi halunnut palauttaa asian valmisteluun. Lopullisesti potkuista päätettiin äänin 18-8, 1 tyhjää.

Myös kunnanhallitus äänesti käsitellessään irtisanomista pari viikkoa sitten.

Kunta on aiemmin perustellut irtisanomista sillä, että "sivistystoimenjohtajan viranhoidossa on ilmennyt puutteita, joiden takia viranhaltijan ja työnantajan välillä on syntynyt vakava luottamuspula".

– Johtavan viranhaltijan rooliin sopimaton, epäasianmukainen käyttäytyminen on yksi syy. Päätös perustuu myös sivistystoimen työhyvinvointiselvitykseen ja työterveyshuollon antamiin lausuntoihin, joiden perusteella työnantaja on pakotettu ryhtymään toimenpiteisiin, valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen (vas.) sanoo.

Nevalaisen mukaan asiasta ei voi kertoa enempää henkilön yksityisyydensuojan takia. Nikander-Koivukangas irtisanotaan heti ilman työvelvoitetta.

"Vien irtisanomiseni oikeuteen"

Nikander-Koivukangas pitää irtisanomistaan laittomana. Hänen mukaansa asiasta ei ole järjestetty yhtään laillista kuulemista.

– Kiistän irtisanomisen perustelut. Väitteet perustuvat mielikuviin ja ovat tekemällä tehtyjä. Lakimieheni alkaa hoitaa asiaa. Vien irtisanomiseni oikeuteen, Nikander-Koivukangas vastaa.

Hän ehti olla Kittilän sivistystoimenjohtajan virassa runsaan vuoden ajan. Hän on ollut pois töistä runsaat kaksi kuukautta.