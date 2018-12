Yle selvitti: Tällainen bisnes ovat sokerideittailusivustot

Suomessa toimivien sokerideittailusivustojen taustalla on monimutkaisia yrityskuvioita ja jopa tappiollista toimintaa, paljastuu Ylen tekemästä selvityksestä.

Yle selvitti alan taloudellista tilannetta tutkimalla kahden Suomessa toimivan sokerideittailuun erikoistuneen sivuston, tanskalaisen Sugardatersin sekä norjalaislähtöisen Richmeetbeautifulin tilinpäätöstietoja.

Sugardatersin taustalta paljastuvat varsin maltilliset rahamäärät. Richmeetbeautifulin takaa paljastui useiden yritysten verkosto. Suomessa toimivan sivuston omistajaksi kerrotaan maltalainen yritys. Sen taloudelliset tapahtumat olivat viime vuonna vain muutamia satoja euroja, jotka kaikki olivat hallintokuluja. Käytettävissä olleiden tilinpäätöstietojen mukaan yritys ei saanut lainkaan tuottoja, vaikka se toimii useassa maassa.

Sugardating eli suomeksi sokerideittailu on vastikkeellinen tapailusuhde. Usein vanhempi mies tapailee nuorempaa naista. Vastikkeeksi tapailusta nainen voi saada rahaa tai muita taloudellisia hyötyjä.

Sokerideittailu yleistyy maailmalla ja Suomessa kovaa vauhtia. Ylen selvityksen mukaan Suomessa sokerideittailun suosio on kasvanut nopeasti kuluneen puolentoista vuoden aikana.

Sivustojen mukaan käyttäjiä on Suomessa jopa kymmeniä tuhansia. Molemmat sivustot toimivat useissa eri maissa.

Erilaisten verkkosivustojen lisäksi sokerideittailua tapahtuu sosiaalisen median eri alustoilla.

Pieniä summia, isoja käyttäjämääriä

Suurempi Suomessa toimivista sokerideittailuyrityksistä on Tanskaan rekisteröity Sugardaters-sivusto. Sivuston hinta on käyttäjälle 10 euroa viikossa, mikäli sivustolle ei halua ladata kuvaansa. Palvelua voi käyttää myös ilmaiseksi.

Sivuston omistaa tanskalainen DaTech ApS. Tanskan kaupparekisteritietojen mukaan yrityksen vuosien 2016–2017 tilikauden bruttotulos (liikevaihdosta on vähennetty tavaroiden ja palveluiden ostamiseen liittyvät kulut) oli noin 6,4 miljoonaa Tanskan kruunua, eli reilut 850 000 euroa.

Summa vaikuttaa varsin pieneltä verrattuna yrityksen käyttäjämääriin. Yrityksen markkinointipäällikkö Alexandra Zanet kertoo Ylelle, että yritys toimii tällä hetkellä yhteensä 28 maassa. Sivustolla on hänen mukaansa yli 670 000 käyttäjää.

Ylen A-studion ja MOT:n selvitys paljastaa, että sugardatingin eli sokerideittailun varjolla käydään usein avointa seksikauppaa. Toimittajat selvittivät sokerideittailun todellista luonnetta esiintymällä sokerityttönä. Tältä näyttää piilokamerakuva, kun sugardaddyt tapaavat 23-vuotiasta Elinaa esittävän toimittajan.

Aalto-yliopiston tietojärjestelmätieteen professori Matti Rossi laskee, että tällä liikevaihdolla suurin osa asiakkaista ei maksa sivuston käytöstä.

– Sinänsä on normaalia, että suurin osa sivuston käyttäjistä on vain katsojia, jotka eivät maksa mitään. Mutta jos sivuston viesti on, että varakkaat ihmiset tapaavat siellä nuorempia, lukujen valossa herää epäilys, ovatko asiakkaat sitten oikeasti varakkaita.

Yrityksen voittoprosentti on hyvä. Se teki tulosta noin 37 prosenttia eli reilut 320 000 euroa. Rossin mukaan tällainen liikevoittoprosentti on alussa välttämättömyys, jos yrityksellä ei ole käytössään runsaasti riskirahaa.

– Internetissä toimiville portaaleille on normaalia pitää oletuksena, että liikevoittoprosentti on 20–30. Kasvaessa liikevoittoprosentin pitäisi olla lähempänä 30, jotta yritys toimii. Kopioijia tulee aika helposti ja hintaeroosio on kovaa. Ellei onnistu kasvamaan suurimmaksi, aika hankalaa on elämä.

Sugardaters pystyssä alle vuorokaudessa

Sugardatersia johtaa tanskalainen Rikki Tholstrup Jørgensen. Tanskan kaupparekisterin mukaan Jørgensen on mukana myös tanskalaisessa seksin ostamiseen keskittyneessä verkkopalvelussa, jossa käyttäjät voivat muun muassa arvioida bordelleja ja hierontapaikkoja. Viime vuonna Jørgensen oli lisäksi mukana perustamassa uutta paikallismediaa.

Jørgensen pyörittää bisnestä kahden muun tanskalaismiehen, Rasmus Hjulgaardin ja Tom Vedsted Vonsildin kanssa. Tanskalaisen iltapäivälehden Ekstra Bladetin (siirryt toiseen palveluun) mukaan miehet ovat kaveruksia, jotka saivat idean Sugardatersista syksyllä 2013 keittiönpöydän ääressä.

– Emme uskoneet, että Tanskassa olisi markkinoita erityisesti sokerideittailulle. Samaan aikaan kuitenkin tiesimme, että sokerideittailulla on konseptina särmää, jolla voisimme erottautua muista deittisivustoista ja markkinoida sitä. Se oli olennaista, jos aioimme menestyä. Siksi rakensimme sivuston vuorokaudessa ilman sen suurempia odotuksia, Jørgensen kertoi lehdelle.

Jørgensen kieltäytyi Ylen haastattelupyynnöstä.

Emoyhtiö tekee tappiota

Sugardatersia pyörittävän DaTech ApS:n omistaa toinen, samojen miesten omistama yritys nimeltään Social Services ApS. Social Services on emoyhtiö, jonne tulee rahaa viidestä eri yrityksestä.

Emoyhtiö teki viime tilikaudella tappiota hieman alle miljoonan Tanskan kruunuissa. Ainoa emoyhtiölle rahaa tuottanut yritys oli Sugardatersia pyörittävä DaTech, muista yhtiöistä aiheutui ainoastaan tappioita.

Muiden yritysten toimialoiksi on kirjattu muun muassa kirjojen ja e-kirjojen julkaisu, journalistinen toiminta ja yrittäjyyskurssit.

Yhteys pettämissivustoon

Pienempää Suomessa toimivaa sokerideittailusivustoa, norjalaislähtöistä Richmeetbeautifulia ylläpitää Maltalle rekisteröity Richmeetbeautiful Holding Ltd. Sivusto aloitti toimintansa Suomessa elokuussa 2017.

Sivustoa voi käyttää ilmaiseksi, mutta esimerkiksi sugardaddyt eli sokeri-isit tarvitsevat viestien lukemista ja lähettämistä varten maksullisen version. Hinta on halvimmillaan 20 euroa kuussa.

Yhtiön toimitusjohtaja on norjalainen Sigurd Vedal, joka on tunnettu myös paljon julkisuutta Suomessakin saaneen pettämissivuston Victoria Milanin toimitusjohtajana.

Erilaisiin deittisivustoihin erikoistunut Vedal on perustanut pettämissivuston lisäksi muun muassa deittisivuston, joka on suunnattu avioeron kokeneille ja yksinhuoltajille sekä pelkästään seksikumppanin etsimiseen keskittyvän sivuston.

Bisnes on ollut Vedalille kannattavaa. Hänen tulonsa kohosivat viime vuonna yli 100 000 euroon Norjan verotietojen mukaan. 2010-luvulla Vedalin vuositulot ovat vaihdelleet 23 000–350 000 euron välillä.

Vedal on perustanut veroparatiisina tunnetellu Maltalle ainakin 12 yritystä. Lisäksi Vedalin yritysryppääseen kuuluu firmoja Kyproksella, Unkarissa ja Norjassa.

Yrityksillä ei lainkaan tuloja

Richmeetbeautiful-sivustoon näyttää liittyvän useita yrityksiä. Nettisivuilta selviää, että palveluita on tarjolla yli 40 eri kielialueelle. Osalla kielialueista sivuston ylläpitäjäksi kerrotaan Maltalle rekisteröity Richmeetbeautiful Holding Ltd, osassa Maltalle tai Kyprokselle rekisteröity Digisec Media Limited.

Suomessa sivuston ylläpitäjäksi mainitaan Richmeetbeautiful Holding Ltd. Holding-yhtiö omistaa 99 prosenttia lähes samannimisestä Richmeetbeautiful Ltd:stä. Molemmat yritykset tekivät tappiota vuonna 2017 tasan saman verran, 600 euroa. Tappio koostui molemmissa yrityksissä pelkästään hallintokuluista. Kummallakaan yrityksellä ei ollut lainkaan tuloja viime vuonna eikä muita tilitapahtumia.

Tilinpäätöksissä Richmeetbeautiful-yritykset sidotaan Vedalin muihin maltalaisiin ja norjalaisiin yrityksiin, mutta suoraa emosuhdetta muihin yrityksiin ei tilinpäätöksistä löydy.

Aalto-yliopiston Rossin mukaan pienet summat voivat käytännössä tarkoittaa mitä vain.

– Alkuvaiheessa on tosi helppoa keksiä jokin palvelu, jos on riittävästi rahaa. Liiketoimintamalli voi alussa olla se, että toimintaa pyöritetään rajulla tappiolla. Sivuston saaminen maksulliseksi on suurempi ongelma. Esimerkiksi Uber on tuottanut miljardeja euroja tappioita paljon isommalla volyymilla.

Osassa kielialueista Richmeetbeautifulin ylläpitäjäksi kerrotun Digisec Media Limitedin tulot ovat Richmeetbeautiful-yrityksiä suuremmat.

Digisec Media Limited on toimittanut tilinpäätöksensä Maltan kaupparekisteriin viimeksi vuodelta 2016. Silloin sen liikevaihto oli 4,8 miljoonaa euroa. Tulot eivät ole peräisin vain Richmeetbeautifulista, vaan yritys pyörittää myös muun muassa Victoria Milan -pettämissivustoa.

Kyseenalaista mainontaa

Richmeetbeautiful-sivusto aiheutti kuohuntaa syksyllä 2017 aggressiivisen mainonnan vuoksi ympäri Eurooppaa.

Pariisissa pidätettiin kuljettaja (siirryt toiseen palveluun), joka parkkeerasi Sorbonnen yliopiston liepeille peräkärryssä olleen suuren Richmeetbeautiful-sivuston mainoksen. Mainos oli suunnattu erityisesti opiskelijoille, joita kehotettiin hankkimaan oma sugardaddy tai -mama.

Pariisin kaupunki tuomitsi mainoksen virallisella Twitter-tilillään.

Myös Oslossa yrityksen mainokset kiellettiin (siirryt toiseen palveluun) ja poistettiin katukuvasta. Belgiassa ministerit tuohtuivat (siirryt toiseen palveluun), kun yritys parkkeerasi mainosautonsa Brysselissä yliopistojen lähelle.

Aalto-yliopiston Rossi näkee mainonnassa sokerideittailuyrityksille suuria riskejä.

– Kampanjoissa voi tulla nopeasti tilanne eteen, ettei sivuja voida normaaleilla tavoilla markkinoida. Aika monissa paikoissa ajaudutaan laittoman toiminnan piiriin. Jos sivustoilla on alaikäisiä, voi ongelmia tulla nopeasti.

Ylen A-studion ja MOT:n selvityksessä paljastui, että Suomessa sokerideittailun varjolla käydään usein avointa seksikauppaa. Mukana on myös alaikäisiä.

Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei ole saanut yhteydenottoja Richmeetbeautiful- tai Sugardaters-sivustosta, eikä virastolla ole käsittelyssä mitään sokerideittailuun liittyvää tapausta. Myöskään Euroopan kuluttajakeskukseen Suomessa ei ole tullut yhteydenottoja yrityksistä.

Rossi näkee riskejä sivustoissa myös käyttäjille.

– Jos on oikeasti rikas ja/tai julkisuuden henkilö, on suuri riski mennä verkkoon sanomaan, että on toimitusjohtaja ja haluaa tavata tällaisia ihmisiä. Siinä joutuu helposti kiristetyksi tai paljastuskirjan tai blogin kohteeksi.

Richmeetbeautiful ei halunnut kertoa Ylelle kokonaiskäyttäjämääriään tai sitä, kuinka monessa maassa yritys toimii. Yhtiön aiemmin Ylelle toimittamassa tiedotteessa jäsenmäärän väitetään olevan yli 800 000.

Samassa tiedotteessa kehutaan myös yrityksen mainoskampanjoita onnistuneiksi.

– Kiistellyt katumarkkinointikampanjamme ovat tehneet alustasta tunnetun Manner-Euroopassa, ja verkostoon liittyy jatkuvasti uusia käyttäjiä ympäri maailman, tiedotteessa todetaan.

Toimitusjohtaja ei antanut haastattelua Ylelle.

Paljonko Suomessa on potentiaalisia asiakkaita?

Sugardatersin kasvu on ollut Suomessa nopeaa.

Viime vuoden keväällä suomalaisia käyttäjiä oli yrityksen mukaan 2 500. Nyt luku on Sugardatersin mukaan jo 17 800 suomalaista käyttäjää.

Richmeetbeautiful puolestaan uskoo saavuttavansa tänä vuonna 10 000 suomalaisen käyttäjän rajapyykin.

Rossi epäilee, että sivustot saavuttavat rajan käyttäjämäärissä Suomessa nopeasti.

– Sivustolla pitäisi olla selkeä ja reipas kasvu sekä ajatus siitä, miten saadaan lisää maksavia asiakkaita. Sellainen epäilys minulla on, että sivut eivät helposti skaalaudu ja rajat tulevat nopeasti vastaan. Voisin kuvitella, että Suomen tasolla potentiaalisia maksavia asiakkaita ei voi olla kovin suurta määrä.

Eniten käyttäjiä Sugardatersilla on yrityksen mukaan Tanskassa: lähes 200 000. Yrityksen mukaan Ruotsissa on käyttäjiä yli 50 000 ja Norjassa noin 30 000. Viime vuonna Sugardaters laajensi Kiinaan.

– Lyöttäydyimme yhteen kiinalaisten yrittäjien kanssa. Olemme ensimmäinen sokerideittailusivusto, jolla on kiinalaiset yhteistyökumppanit. Siellä toimimme eri nimellä kuin Sugardaters, Sugardatersin markkinointipäällikkö Zanet kertoo.

Rossi suhtautuu skeptisesti yritysten kasvupotentiaaliin.

– Ei näistä ehkä uusia deittailun ubereita tule.

