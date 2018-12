Black Friday poiki jälleen pinon valituksia kuluttajaviranomaisille – tarjoustuotteiden loppumisia, hintavirheitä ja outoja hinnannousuja

Yhdysvalloista muutama vuosi sitten Suomeen rantautunut Black Friday-alennusmyyntipäivä on poikinut jälleen runsaasti valituksia kuluttajaviranomaisille.

Kuluttajaneuvonta ja kuluttaja-asiamies ovat saaneet marraskuun toiseksi viimeisenä perjantaina pidetyn kauppapäivän jälkeen noin 70 valitusta. Määrä on lähes saman verran kuin viime vuonna ja miltei tuplasti enemmän kuin vuonna 2016.

Suurin osa yhteydenotoista koskee elektroniikka- ja kodinkonekauppaa. Näihin tuoteryhmiin kuuluvat tuotteet aiheuttivat eniten valituksia myös viime vuonna.

Kuluttaja- ja kilpailuviraston (KKV) lakimiehen Saija Kivimäen mukaan noin joka neljäs yhteydenotoista liittyy tuotteiden keinotekoiseen hintojen korottamiseen.

Keinotekoisella hinnan korottamisella tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa 100 euron hintaan myydyn kännykän hinnaksi ilmoitetaan muutama päivä ennen alennuskampanjan alkua 150 euroa, jotta alennuskampanjan aikana voidaan käyttää korkeampaa lähtöhintaa ja jolloin alennusprosenttikin saadaan näyttämään suuremmalta.

– Tällainen keinotekoinen hinnan korottaminen juuri ennen alennuskampanjan alkamista on kielletty. Kuluttaja voi jäädä siihen käsitykseen, että hän tekisi paremmat kaupat, mutta todellisuus on toinen, Kivimäki huomauttaa.

Suomen Kuvalehti (siirryt toiseen palveluun) nosti esiin oudot hinnannousut jutussaan alennuspäivän jälkeen. Lehden mukaan normaalihinnat olivat nousseet useiden kauppaketjujen tuotteissa. Lehti havaitsi eroja muun muassa televisioiden, tietokoneiden ja pyykinpesukoneiden hinnoissa.

Tavaran viivästymisiä, asiakaspalveluun ei saatu yhteyttä

Kivimäki kertoo, että kuluttajat ilmoittivat myös tarjoustuotteiden loppumisista ja hintavirheistä erityisesti verkkokaupoissa. Kuluttajilta on tullut lisäksi ilmoituksia muun muassa tavaran viivästyksistä, virheistä ja ongelmista saada yhteys asiakaspalveluun.

– Valituksia koskien epäselvästi ilmoitettuja alennuksen piiriin kuuluvia tuotteita oli myös useampia, Kivimäki sanoo.

Yhdysvalloissa kiitospäivää seuraava Black Friday on perinteisesti ollut kauppojen joulusesongin avauspäivä. Viime vuosina päivä on näkynyt yhä enemmän Suomessakin ja kampanjapäivään osallistuvien yritysten määrä ja myynti on kasvanut vuosi vuodelta.

Yksittäisissä kuluttajariita-asioissa voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan (siirryt toiseen palveluun) sen jälkeen, kun on valittanut ostoksestaan yritykselle. Jos myyjä sijaitsee EU-alueella, Norjassa tai Islannissa kuluttaja voi kääntyä Euroopan kuluttajakeskuksen (siirryt toiseen palveluun) puoleen.

Epäasiallisesta markkinoinnista tai kohtuuttomista sopimusehdoista voi ilmoittaa kuluttaja-asiamiehelle. (siirryt toiseen palveluun)

