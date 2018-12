Oulun seksuaalirikosvyyhden tutkinnanjohtaja epäillyn hukkaamisesta: "Menettelymme on ollut mielestäni sen mukaista, kuin piti ollakin"

Tästä on kyse Oulun poliisi on valmis antamaan sisäministerille ja Poliisihallitukselle selvityksen toiminnastaan liittyen Oulun seksuaalirikosvyyhdestä epäillyn kiinniottotilanteeseen.

Sisäministeri Kai Mykkänen kommentoi aikaisemmin Ylelle, että on syytä selvittää se, toimivatko viranomaiset oikein ja tarpeeksi nopeasti.

Oulussa on tutkinnassa kaikkiaan viisi tänä vuonna ilmi tullutta epäilyä, joissa jokaisessa seksuaalirikoksen epäilty on ulkomaalaistaustainen ja kaikissa tapauksissa uhri on alaikäinen tyttö.

Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Markus Kiiskisen mukaan Oulun poliisi on valmis antamaan sisäministerille ja Poliisihallitukselle selvityksen toiminnastaan Oulun seksuaalivyyhdistä epäillyn tavoittamisessa.

Sisäministeri Kai Mykkänen kommentoi tiistaina, että on syytä selvittää se, toimivatko viranomaiset oikein, kun epäillystä ei saatu nopeammin annettua eurooppalaista pidätysmääräystä.

Eurooppalaista pidätysmääräystä ei ollut annettu ennen epäillyn kadottamista, koska sitä ennen poliisin olisi pitänyt tehdä kansainvälinen etsintäkuulutus, jota ei ollut tehty.

Kyseessä on tilanne, jossa Oulun seksuaalirikosvyyhdestä epäilty päästettiin hukkaan Saksassa.

– Saimme tiedon, että epäilty on viranomaisten hallussa Saksassa. Tulkitsimme sen niin, että henkilö on kiinniotettuna. Tulkinta ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa, ja henkilön etsintää jatketaan yhä aktiivisesti, Kiiskinen kertoo.

Saksa ei ilmeisesti ehtinyt saada tietoa

Epäilty tavoitettiin Saksassa viime viikon tiistaina mahdollisesti laittoman maahantulon takia. Siinä vaiheessa, kun epäillystä annettiin eurooppalainen pidätysmääräys, hänet oli ehditty kuitenkin vapauttaa.

Saksan poliisilla ei ilmeisesti ollut tietoa siitä, että Suomen viranomaiset etsivät miestä.

Tässä tapauksessa käräjäoikeus vangitsi miehen poissa olevana päivää myöhemmin, kun poliisi oli tavoittanut hänet Saksassa. Vasta sen jälkeen voitiin antaa eurooppalainen pidätysmääräys.

Kiiskisen mukaan Oulun poliisi toimi asiassa niin nopeasti kuin se oli olosuhteissa mahdollista.

– Kun menimme päivä kerrallaan eteenpäin niillä tiedoilla, joita oli tosiasiallisesti käytettävissä, menettelymme on ollut mielestäni sen mukaista, kuin piti ollakin.

Oulun poliisin oikeusyksikön johtaja Antti Räsänen kertoo, että asia on lisäksi Oulun poliisin omassa oikeusyksikössä selvittelyssä "laillisuusvalvontahavaintona".

– Selvitystä tehdään, kun on tilanne, jossa on aiheellista selvittää, onko toimittu asianmukaisesti.

Tarkoituksena on selvittää, miten prosessi eteni ja miten Oulun poliisi siinä toimi. Räsäsen mukaan tässä tapauksessa selvitetään esimerkiksi sitä, millä tavalla etsintäkuulutus annettiin, millä sisällöllä ja missä vaiheessa.

– Toistaiseksi ei ole ilmennyt mitään, minkä perusteella olisi aihetta epäillä, että poliisi olisi menetellyt virheellisesti.

Laaja seksuaalirikosvyyhti tutkinnassa Oulussa

Oulussa on tutkinnassa kaikkiaan viisi tänä vuonna ilmi tullutta epäilyä, joissa seksuaalirikoksen epäilty on ulkomaalaistaustainen tai epäiltynä on useita ulkomaalaistaustaisia. Kaikissa tapauksissa uhri on alaikäinen tyttö. Tästä jutusta voit lukea tarkemmin sen, mitä seksuaalirikosepäilyistä tiedetään tällä hetkellä.

Saksassa vapautettua miestä epäillään pitkäkestoisesta hyväksikäyttötapauksesta, josta epäillään yhteensä kahdeksaa miestä.

Poliisi otti marraskuun lopussa kiinni seitsemän miestä epäiltynä seksuaalirikoksista. Miesten epäillään törkeästi hyväksikäyttäneen alle 15-vuotiasta kantasuomalaista lasta. Neljää heistä epäillään myös törkeästä raiskauksesta. Kahta epäillään näiden nimikkeiden lisäksi vielä tytön pahoinpitelystä.

Lisäksi kaksi muuta alaikäiseen kohdistunutta epäiltyä seksuaalirikosta ovat tapahtuneet Oulussa Tuiran kaupunginosassa. Molemmat epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 17. marraskuuta ulkona.

Toista niistä tutkitaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, toista tapausta tutkitaan puolestaan törkeänä raiskauksena ja törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Pitkään kestäneen epäillyn seksuaalirikostapauksen ja Tuiran epäiltyjen seksuaalirikosten lisäksi poliisi tutkii kahta erillistä epäiltyä tapausta, jotka eivät poliisin mukaan liity aikaisempiin epäiltyihin tapauksiin. Molemmat teot tapahtuivat marras-lokakuussa.