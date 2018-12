Joululahja helsinkiläisille: Mechelininkadun jättiremontti valmistuu sittenkin ennen vuodenvaihdetta

Helsingin Mechelininkadun vuoden 2017 alussa alkanut remontti valmistuu kaupunkilaisten iloksi sittenkin jo ennen vuodenvaihdetta. Vielä marraskuussa tilanne oli se, että vasta puolet katutietyömaasta on valmiina.

Työtä on hidastanut esimerkiksi se, että sitä on tehty vanhojen rakennusten reunamilla ja urakan aikana on jouduttu tekemään mittavia louhintatöitä. Lisähaasteita aikataulussa pysymiseen toivat myös muiden toimijoiden remontit, esimerkiksi HSY:n Ruoholahdessa tehtävät vesihuoltotyöt.

– Jokaisesta hankkeesta opitaan. Tämä hanke on mennyt hyvin, mutta tietyt työjärjestelyt olisi voinut jälkikäteen ajatellen tehdä toisella tavalla, sanoo yksikönjohtaja Hannu Halkola Starasta.

Halkolan mukaan järjestelyjen muuttamisen ansiosta remontti olisi voinut valmistua nopeammin.

Lopullisten pinta-asfaltointien rakentaminen Pohjoisen Hesperiankadun ja Caloniuksenkadun välillä saattaa siirtyä kevääseen, mutta se ei vaikuta liikenteeseen.

Mechelininkadun peruskorjauksessa uusittiin Leppäsuonkadun ja Nordenskiöldin aukion välinen osuus, jonka kokonaispituus on 1,85 kilometriä. Alueen kunnallistekniikka oli yli 100 vuotta vanhaa.

Uutta korjausta ei tarvita sataan vuoteen

Mittava urakka alkoi kun kadulta poistettiin sitä vuosikymmenien ajan reunustaneet lehmukset. Puiden jälkeen avattiin katu, sillä peruskorjauksen yhteydessä on uusittu kaikki kadun alla sijaitseva kunnallistekniikka: vanhat viemäriputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot. Nyt kadulle on istutettu kokonaisuudessaan yli 170 uutta lehmustaimea.

– Jotkut ovat toivoneet vähän korkeampia puita, mutta tuon korkeampia ei nyt saatu mistään Euroopasta, Halkola kertoo.

Laajan remontin ansiosta alueella ei tarvitse tehdä uutta korjausta seuraavaan sataan vuoteen. Uusituilla pääkaduilla kävelijät, pyöräilijät ja autoilijat saavat kaikki omat erilliset väylänsä.

Pyöräliikenne kulkee ajoradan tasossa olevilla pyöräkaistoilla ja yksisuuntaisilla pyöräteillä. Pyörätiejärjestelyt ovat osa kantakaupungin runkoreitin parantamista Ruoholahden ja Pasilan välillä.

