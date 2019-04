Isä, mitä oli käteinen? Seteli ei suostu kuolemaan, mutta muovikortti sulautuu älypuhelimen sisään

– Muutama asiakas on jo ilmoittanut, että uutta muovikorttia ei tarvitse enää lähettää. Heillä maksutiedot ovat puhelimessa, ja sitä he käyttävät arjessaan, sanoo Nordean digipalvelujen kehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja Petri Nikkilä.

Todelliset edelläkävijät ovat jo peruneet muovikortteja. "He käyttävät ainoastaan älypuhelinta maksuvälineenään," sanoo Nordean digipalveluista vastaava varatoimitusjohtaja Petri Nikkilä. YLE / Jari Kovalainen

Suomalaiset ovat nopeasti oppineet vilauttamaan lähimaksusirulla varustettua korttia kassalla.

Nyt tarjolla on monta eri sovellusta, joilla kortin tiedot voi siirtää älypuhelimeen. Suurimmat ovat Mobile Pay, Apple Pay ja Google Pay. Puhelimessa kortin tiedot ovat turvassa eikä korttia voi kopioida.

S-ryhmä valitsi Mobile Payn

Nopeaan rahan siirtelyyn pelkällä puhelinnumerolla tarkoitettu kotimainen Siirto-palvelu ei kierrätä rahoja maksukortin kautta, vaan on suoraan yhteydessä tiliin.

Vahvalla tunnistautumisella ja ajantasaisella rahan liikkeellä voi olla suurikin merkitys. Isomman summan kaupoissa on turvallisinta panna nimi kauppakirjaan vasta, kun rahat näkyvät tilillä.

S-Pankki oli mukana kehittelemässä keväällä 2017 aloittanutta Siirtoa, mutta luopuu palvelun käytöstä kokonaan helmikuun puoliväliin mennessä ja keskittyy Mobile Payhin.

Säästökassojen perinteitä jatkava S-Pankki valitsi puolensa. "Mobile Paylla voi sekä maksaa kassalla että hoitaa kaverisiirrot. Oman lähimaksujärjestelmän luominen kotimaisen Siirron varaan olisi vienyt vähintään kaksi vuotta ja se olisi tullut hyvin kalliiksi. Valitsimme helpon, toimivan ja koetellun ratkaisun," perustelee toimitusjohtaja Pekka Ylihurula. YLE / Jari Kovalainen

– Jos olisimme lähteneet rakentamaan omaa lähimaksujärjestelmää vaikkapa Siirron varaan, olisi hanke vienyt vähintään kaksi vuotta aikaa ja se olisi tullut hyvin kalliiksi. Valitsimme helpon, toimivan ja koetellun ratkaisun, perustelee S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula.

Pelkästään kaverimaksamista varten S-Pankin ei kannattanut ylläpitää Siirtoa, koska se hoituu myös Mobile Paylla.

Tammikuussa myös Handelsbanken aloitti yhteistyön Mobile Payn kanssa. Nyt tanskalaislähtöistä maksuratkaisua tarjoavat Danske Bank, SEB, S-Pankki ja Handelsbanken.

Digipalveluissa voittaja vie yleensä kaiken

Nyt kun S-ryhmä on puolensa valinnut, saa Mobile Pay Suomessa melkoisen lisänosteen. Mutta tekniikka kehittyy nopeasti. Voittavan järjestelmän veikkaaminen on vaikeaa.

Maksaminen on lisäksi yllättävän paikallista. Esimerkiksi Ruotsissa maksut vilahtelevat Swish-sovelluksen kautta. Norjassa on oma Vipps-järjestelmänsä.

Suomessa Nordean asiakkaalla on monta uutta maksuvaihtoehtoa puhelimeensa: kotimainen Siirto, skandinaavinen Mobile Pay sekä amerikkalaiset Apple Pay ja Google Pay. Tarjolla on lisäksi Nordea Wallet -sovellus, joka toimii monen kortin kaukosäätimenä ja tietojen kokoajana.

asiakkaalla on monta uutta maksuvaihtoehtoa puhelimeensa: kotimainen Siirto, skandinaavinen Mobile Pay sekä amerikkalaiset Apple Pay ja Google Pay. Tarjolla on lisäksi Nordea Wallet -sovellus, joka toimii monen kortin kaukosäätimenä ja tietojen kokoajana. Siirrolla oli viime vuoden lopulla 750 000 käyttäjää eri pankeista. He siirsivät toisilleen yhteensä 270 miljoonaa euroa.

Applen ja Googlen sovellusten suosiosta ei saa tarkkoja lukemia, mutta Nordea luonnehtii käyttäjämäärien ja mobiililähimaksujen kappalemäärien kasvua "räjähdysmäiseksi".

Osuuspankilla on oma Pivo-sovelluksensa, jolla voi maksaa ja seurata raha-asioitaan. Sen miljoonasta käyttäjästä kaksi kolmesta ovat muun pankin asiakkaita.

on oma Pivo-sovelluksensa, jolla voi maksaa ja seurata raha-asioitaan. Sen miljoonasta käyttäjästä kaksi kolmesta ovat muun pankin asiakkaita. Pivo perustuu NFC-siruun, mutta lähimaksu kaupassa on mahdollista vain OP:n omien asiakkaiden korttitiedoilla, jos ne ovat Android-puhelimessa.

Danske Bank keksi Mobile Payn, mutta nykyään maksujärjestelmä on oma yhtiönsä. Dansken asiakas voi syöttää maksukorttiensa tiedot myös Android-puhelimissa toimivaan Google Payhin.

keksi Mobile Payn, mutta nykyään maksujärjestelmä on oma yhtiönsä. Dansken asiakas voi syöttää maksukorttiensa tiedot myös Android-puhelimissa toimivaan Google Payhin. Pienemmistä pankeista vain Aktialla on oma Aktia Wallet -sovelluksensa, jolla voi tehdä puhelimestaan lähimaksulaitteen.

on oma Aktia Wallet -sovelluksensa, jolla voi tehdä puhelimestaan lähimaksulaitteen. Ilman älypuhelintakin voi maksaa. Jo viime keväänä monen pankin korttitiedot mahtuivat kuntoilijoiden suosimiin rannelaitteisiin (Garmin Pay, Fitbit Pay).

SP: Omaa rahaa maksutta käteen kerran viikossa

Käteinen ei ole kuollut, mutta sen liikuttelu maksaa. Kustannukset katetaan kaupan hinnoissa, mutta yhä selkeämmin myös pankeissa.

Pankit ovat jo vuosia hinnoitelleet palvelunsa tarkkaan, ja käteisen nostokin maksaa. Kaksi pankkia velottaa jokaisesta nostosta. Useimmissa sentään kolmesta viiteen nostoa kuukaudessa ovat ilmaisia.

"On jotenkin kohtuullista, että palkan voi nostaa pois pankista muutenkin kuin kuluttamalla sen." Tuomas Välimäki, Suomen Pankin johtokunnan jäsen

Käteishuollosta vastaava Suomen Pankki heräsi marraskuussa ja lähetti pankeille paimenkirjeen, jossa edellytetään, että vähintään kerran viikossa voi omia rahojaan nostaa ilman maksua.

– Meillä on ollut voimassa pitkään laki, jonka mukaan palkat ja tulonsiirrot maksetaan pankkeihin. Pankit on hyötyneet tästä vuosikymmenten mittaan paljon. Ja hyötyvät edelleen. On jotenkin kohtuullista, että palkan voi nostaa pois pankista muutenkin kuin kuluttamalla sen, sanoo Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki .

Kassassa on jo käteistä, muttei vielä kaikille

Kauppa on arkijärjellä ajateltuna hyvä paikka käteisen nostolle. Kun edelleen osa asiakkaista maksaa käteisellä, niin samaa käteistä voidaan antaa niille, jotka seteleitä tarvitsevat. Silloin kustannuksia lisäävät kuljetukset ja laskentaoperaatiot jäävät väliin.

Suomen Pankki ohjeisti marraskuussa, että maksuton käteisnosto ja muut peruspankkipalvelut täytyy turvata koko maahan. Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki odottaa, että kaikkien päivittäistavarakauppojen kassat alkavat palvella kaikkien pankkien asiakkaitten käteisnostotarpeita. YLE / Jari Pussinen

Joustava "osta ja nosta" -palvelu on ollut arkea muualla Euroopassa jo pitkään. Suomessa käytäntöön vielä totutellaan.

Suomen Pankki vihjaisee paimenkirjeessään melko suoraan, että myös S-ryhmän kauppojen kassojen olisi syytä palvella muidenkin kuin vihreän S-kortin käyttäjiä käteisnostoilla.

S-Pankki ei ainakaan alkuvuodesta luvannut laajentaa palveluaan muiden pankkien asiakkaille.

– Toivomme, että käteispalveluja tarjoavat pankit ja maksuja vastaanottavat kaupan toimijat kuuntelevat meidän linjauksiamme ja huomioivat ne, kun he tekevät päätöksiä. Toivomme, että meidän sana painaa, muotoilee SP:n Välimäki.

Lisää aiheesta

Pankkikortti korvaa käteisen lapsillakin: kortti hankitaan yhä nuoremmille, kun vanhempien lompakoista ei käteistä enää juuri löydy

Ruotsissa käteisen käymättömyys voi olla jo normaalia – Helsingissä kahvilaketjun testi käteisettömyydestä oli asiakkaille liikaa