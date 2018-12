Joulun menoliikenne alkaa iltapäivällä: Etelässä ajokeli on huono – Muista nämä 5 vinkkiä, niin et jää tien päälle

Muista pitää riittävästi taukoja, kun matka on pitkä, ohjeistetaan tieliikennekeskuksesta.

Joulun menoliikenteen arvioidaan jakautuvan tänä vuonna useammalle päivälle. Liikenneturvan mukaan pääkaupunkiseudulta pohjoiseen menevillä valtateillä 4 ja 5 autoilijoita on eniten lauantaina ja muilla teillä tänään perjantaina.

Perjantaina liikenteen huippu ajoittuu iltapäivään ja iltaan, kello 13 ja 19 välille. Lauantaina liikenne on vilkasta koko päivän, ja liikennettä arvioidaan olevan eniten kello 9-17 välillä, kertoo Liikenneturva tiedotteessa. Aatonaattona liikennettä ennakoidaan olevan huomattavasti vähemmän.

– Lauantai on menoliikenteen pääpäivä. Lauantaina paikallisliikennettäkin on yllättävän paljon, eli kaupunkien ympäristöissä on muutakin liikennettä kuin joulun viettoon lähtijöitä, sanoo Liikenneviraston Tieliikennekeskuksen tieliikennepäivystäjä Ossi Riikonen.

Kuskiksi porukan kokenein

Sääennusteen mukaan ajokeli voi olla tänään etelässä huono ja lunta voi sataa useita senttejä. Ilmatieteen laitos onkin varoittanut huonosta ajokelistä maan eteläosassa. Varoitus koskee Varsinais-Suomea ja Uuttamaata.

Tieliikennepäivystäjä Riikosella on muutama vinkki matkaan lähteville. Hän muistuttaa taukojen tärkeydestä, kun ajomatka on pitkä.

– Kun on paljon liikennettä, niin kannattaa pitää kunnon turvaväli. Vältetään turhia ohituksia ja pidetään kuskina porukan kokenein. Ja sopivasti tauotetaan pitkiä matkoja, että jaksaa ajaa.

Liikenneturva puolestaan muistuttaa, että esimerkiksi jonossa ohittelu ja edellä ajavan perässä roikkuminen lisäävät vain tarpeettomasti riskejä ja ärsytystä.

– Jouluun rauhoittumisen voisi aloittaa viimeistään siis ratin taakse istuessa, sanoo Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Oulusta.

Tarkasta nämä ennen lähtöä:

Katso alta olevasta listasta Autoliiton vinkit, mitä kannattaa ottaa huomioon autolla joululomalle lähtiessä.

Tarkasta moottoriöljyn määrä

Tarkasta ennen matkaan lähtöä moottoriöljyn, jäähdytinnesteen ja jarrunesteen määrä, neuvoo Autoliitto tiedotteessa. Katso myös, että lasinpesunestesäiliössä on pesunestettä riittävästi ja lisää tarvittaessa ennen ajomatkaa. Tarkista, että lasinpesuneste on pakkasen kestävää.

Puhdista ajovalot

Puhdista auton ajovalot ja tuulilasi hyvän näkyvyyden turvaamiseksi. Tuulilasinpyyhkimet saa parhaiten puhtaaksi pyyhkimällä ne lasinpesunesteeseen kostutetulla rievulla.

Nosta tarvittaessa rengaspainetta

Rengaspaine on syytä nostaa kuormituksen mukaiseksi, muistuttaa Autoliitto. Oikeat rengaspaineet pienelle ja isolle kuormalle löytyvät liiton mukaan auton käyttöohjekirjasta, oven karmista tai polttoaineen täyttöaukon kannesta.

Muista vararengas

Vararenkaan kunto on hyvä tarkastaa ennen matkaan lähtöä. Vuosia auton tavaratilassa lojunut rengas on voinut tyhjentyä ja siitä ei ole hyötyä ongelmatilanteessa.

Autosta pitää löytyä myös vararenkaan kiinnittämiseen oikeanlaiset pultit ja mutterit, jos rengas on erilaisella vanteilla kuin auton alla olevat.

Tankki täyteen ja vara-avaimet mukaan

Pitkät välimatkat yllättävät autolla matkustavat ihmeen usein. Autoliiton mukaan polttoaineen loppuminen kesken matkanteon on yllättävän yleinen ongelma. Silloin, kun polttoainetta tarvisi lisää, saattaa seuraava huoltoasema olla pitkällä.

– Vierailla tieosuuksilla liikuttaessa auto on järkevä tankata viimeistään, kun on varttitankki polttoainetta jäljellä, ohjeistaa koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen Autoliitosta.

Myös vara-avaimet on hyvä ottaa mukaan pitkälle reissulle lähdettäessä. Autoliiton tiepalveluun tulee paljon avunpyyntöjä, kun avaimet ovat jouluhässäkän keskellä jääneet autoon sisään.

– Vara-avaimet kannattaa antaa jonkun matkustajan huolehdittavaksi, eikä niitä saa jättää autoon sisälle edes lyhyellä huoltoasematauolla.

Muokattu klo 7.25: Päivitetty Ilmatieteen laitoksen varoitukset huonosta ajokelistä.