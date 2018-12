Juicen rooliin lähes 30 kiloa lihottanut Riku Nieminen: "Silloin en kyllä ollut millään tasolla vegaani"

Näyttelijä Riku Nieminen on nimirolissa Teppo Airaksisen ohjaamassa Juice-elokuvassa. Juice Leskisen rooliin valmistautuminen vaati ensin laihduttamaan ja sen jälkeen nostamaan painoa lähes 30 kiloa 10–12 viikon aikana.

– Tuntui oudolta, kun joutui yht'äkkiä laittamaan kengät istualtaan jalkaan, eikä pystynyt leikkimään lasten kanssa hengästymättä. Lisäksi alkoi väsyttää, ja joutui joka päivä ottamaan kahdet kolmet torkut sohvalla.

Painon nostaminen ja yli 4 000 kilokalorin pävittäinen ahmiminen kävi työstä ja pitemmän päälle vei ilon koko syömisestä.

– Tuli aika perverssi olo siitä, että jatkuvasti tarkkailee mitä syö. Ensin laihduttaa ja tarkkailee mitä syö, ja sen jälkeen lihottaa ja tarkkailee, saako tarpeeksi energiaa. Ruoka rupesi tuntumaan matematiikalta, taistelulta ja lopulta asialta, joka ei enää tuottanut nautintoa millään tavalla.

Vegaanisuus sai väistyä roolityön edeltä

Oma haasteensa lihomiselle oli se, että Nieminen on jo parin vuoden ajan noudattanut vegaanista ruokavaliota.

– Siinä syömisvaiheessa en kyllä ollut millään tasolla vegaani. Nyt rupean sellaiseksi taas, mutta en ole itselleni armoton.

Prosessi auttoi myös ymmärtämään niitä ihmisiä, joille ruoasta tulee ongelma.

– Olen usein ollut sitä mieltä, että kaikesta saa vitsailla. Mutta on sellaisia asioita, joista voi olla myös hienotunteinen.

Yltiöpäinen fanittaminen hämmästyttää

Juicen lisäksi Suomessa on tehty viime vuosina useita fiktioelokuvia kevyen musiikin suurista nimistä, varsinkin miehistä. Seuraavana, ensi syksynä, on tulossa ensi-iltaan elokuva Kari Tapiosta. Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraana ollut Nieminen toivoisi elokuvien näyttävän, mikä tekee jostain ihmisestä sellaisen, että hän puhuttelee niin monia ihmisiä niin paljon.

– On tavallaan aika hullua, miten joku on lavalla – lausuu tai hoilaa, tai soittaa jotain luuttua. Ja hänen edessään tuhansia ihmisiä ihan fiiliksissä. Me ollaan aika ihmeellinen eliölaji.

