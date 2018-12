Mehuista ja juomatiivisteistä voi saada pantin ensi vuonna – "Uudistusta toivoivat niin kuluttajat, juomavalmistajat kuin kaupatkin"

Pantti on hyvä kannuste kierrätykseen, sanoo Suomen Palautuspakkauksen toimitusjohtaja Pasi Nurminen.

Hedelmä- ja kasvimehuista, mehu- ja juomatiivisteistä sekä glögitiivisteistä voi saada pantin ensi vuonna, kun pantillisten juomapakkausten järjestelmä laajenee, kertoo Suomen Palautuspakkaus.

Suomen Palautuspakkauksen (Palpa) hallinnoima pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmä on tähän asti koostunut PET-juomapulloista, lasipulloista ja juomatölkeistä.

Uudistuksen myötä siihen voi liittää jatkossa myös hedelmä- ja kasvimehu, mehu- ja juomatiiviste- sekä glögitiivistepakkauksia, jotka on valmistettu PET-muovista, lasista tai alumiinista, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pahvisia mehupakkauksia asia ei koske, sanoo johtaja Tommi Vihavainen Palpasta.

Palpan mukaan kaikki mehut tai tiivisteet eivät tule uudistuksen myötä pantillisiksi vaan se on juomavalmistajille ja maahantuojille vapaaehtoista.

– Mehu- ja juomatiivisteiden pantillisuuteen on ollut kiinnostusta eri tahoilta. Uudistusta ovat toivoneet niin kuluttajat, juomavalmistajat kuin kaupatkin. Palpa on valmistellut laajennusta yhdessä viranomaisten kanssa, ja hyvän viranomaisyhteistyön ansiosta toivottu muutos on nyt mahdollinen, Palpan toimitusjohtaja Pasi Nurminen kertoo.

Uusia pantillisia pakkauksia odotetaan tulevan kauppoihin vähitellen ensi vuoden aikana.

Nurmisen mukaan pantti on hyvä kannustin kierrätykseen. Pantillisia juomia palautetaan Suomessa hyvin. Viime vuonna lasipulloista 87 prosenttia, muovipulloista 91 prosenttia ja tölkeistä 94 prosenttia palautui kiertoon, kerrotaan tiedotteessa.

– Kun entistä useammasta juomapakkauksesta saa jatkossa pantin, uskomme, että myös entistä enemmän hyvää materiaalia saadaan takaisin kiertoon. Tämä puolestaan säästää luonnonvaroja ja energiaa, Nurminen sanoo.