Herätys: Hotelli Iso-Syötteellä raju tulipalo yöllä, Trump ilmoitti puolustusministerin jäävän eläkkeelle, pakkanen kiristyy

Hotelli Iso-Syötteellä raju tulipalo

Pudasjärvellä hotelli Iso-Syötteellä syttyi yöllä raju tulipalo. Sammutustyöt jatkuvat edelleen. Hotellille on aiheutunut mittavat omaisuusvahingot. Puolet hotellirakennuksesta on tuhoutunut. Lähialueilta on evakuoitu yli sata ihmistä sähkökatkon takia.

Zynga ostaa suomalaisen Small Giant Games –peliyhtiön – yhtiön arvo kaupassa on 610 miljoonaa euroa

Pelistudio tunnetaan pelistä Empires & Puzzles. Small Giant Games -pelistudio

Yhdysvaltalainen pelijätti Zynga ostaa suomalaisen Small Giant Games –peliyhtiön. Small Giant Gamesin arvo kaupassa on noin 700 miljoonaa dollaria eli noin 610 miljoonaa euroa.

Onko ensikertalaiskiintiöistä lainkaan hyötyä? "Korkeakouluihin siirtyminen saattaa pitkittyä"

Henrietta Hassinen / Yle

Vuonna 2016 käyttöön otettu ensikertalaiskiintiö ratkaisee pienen osan korkeakouluhauista. Silti se saa monet karttamaan kakkosvaihtoehtoa ja viettämään vielä yhden välivuoden. Tilastokeskus kertoi viime viikolla, että jälleen yhä harvempi jatkaa opintoja suoraan lukion jälkeen.

Joululomalle autoileva: tarkasta nämä viisi asiaa ennen kuin lähdet matkaan

Esko Jämsä / AOP

Joulun menoliikenne alkaa tänään iltapäivällä, arvioi Liikenneturva. Perjantaina liikennettä on eniten kello 13–19 välillä. Esimerkiksi polttoaineen loppuminen yllättää autoilijat kesken matkan ihmeen usein. Kokosimme autolla joulun viettoon matkaaville viiden kohdan tarkastuslistan, joka kannattaa käydä läpi ennen matkaan lähtöä.

Trump ilmoitti puolustusministerin jäävän eläkkeelle helmikuussa

Yhdysvaltain puolustusministeri Jim Mattis. Julian Warnand / EPA

Yhdysvalloissa Valkoisen talon ovi käy jälleen, kun puolustusministeri Jim Mattis jää eläkkeelle helmikuussa. Presidentti Donald Trump ilmoitti Mattisin eläköitymisestä vain päivä Syyriasta vetäytymisilmoituksen jälkeen. Trumpin päätös vetäytyä Syyriasta näyttää olleen Mattisille viimeinen pisara, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Paula Vilén analyysissään.

Pahamaineinen Sosnovyi Bor sulkee viikonloppuna ydinvoimalan ykkösreaktorin – Purkusuunnitelma vielä hämärän peitossa

Uusia reaktoreita rakennettiin Sosnovyi Borissa lokakuussa 2016. Peter Kovalev / AOP

Ydinvoimala Sosnovyi Borin työntekijät sammuttavat myöhään lauantai-iltana voimalan ykkösreaktorin Suomenlahden rannalla vajaa sata kilometriä Pietarista länteen. Sen jälkeen reaktori saa viilentyä viisi vuotta ennen kuin sen purkutyöt voivat alkaa. Reaktori ehti olla käytössä 45 vuotta. Sen purkamiseen kuuluu melkein yhtä pitkä aika.

Pakkanen kiristyy

Lämpötila on painunut pakkasen puolelle lounaissaaristoa lukuun ottamatta. Tänään sää kylmenee entisestään ja etelässä sataa vähän lisää lunta, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Etelärannikolla voi lunta tulla useita senttimetrejä ja ajokeli on paikoin huono.

