Zynga ostaa suomalaisen Small Giant Games –peliyhtiön – yhtiön arvo kaupassa on 610 miljoonaa euroa

Yhdysvaltalainen pelijätti Zynga ostaa suomalaisen Small Giant Games –peliyhtiön. Kauppa on vaiheittainen. Ensimmäisessä vaiheessa Zynga ostaa 80 prosenttia pelistudiosta ja loput 20 prosenttia kolmen vuoden kuluessa. Kaupan odotetaan vahvistuvan vuodenvaihteessa eli 1.1.2019.

Small Giant Gamesin arvo kaupassa on noin 700 miljoonaa dollaria eli noin 610 miljoonaa euroa. Ensimmäisen erän kauppahinta on 560 miljoonaa dollaria. Kauppahinnasta noin 330 miljoonaa dollaria maksetaan käteisenä ja loput noin 230 miljoonaa dollaria Zyngan osakkeina.

Kauppa on todella iso, sillä vain Supercell-kauppa on ollut pelialalla suurempi.

Myyjinä kaupassa ovat sijoitusyhtiö EQT Ventures ja Creandum, Small Giant Gamesin perustajat ja henkilöstö sekä joukko muita sijoittajia.

– Zynga arvostaa meitä ja tapaamme tehdä. He haluavat satsata Suomeen ja vahvistaa omaa yritystään suomalaisten osaamisella, kertoi Small Giant Gamesin toimitusjohtaja Timo Soininen Ylelle.

Small Giant Games –peliyhtiön toimitusjohtaja Timo Soininen Small Giant Game -pelistudio

Suomalainen peliyhtiö säilyy itsenäisenä ja jatkaa toimintaansa Helsingissä, Suomessa. Yhtiön avainhenkilöt jäävät nykyisiin tehtäviinsä ja yhtiön osakkaiksi. Liittyminen Zyngaan avaa Soinisen mukaan uusia mahdollisuuksia kasvuun ja pelien kehittämiseen.

– Saimme hyvän kumppanin, johon luotamme ja uskomme. Meistä tulee merkittävä osa kansainvälistä yritystä. Zyngan vahva osaaminen ja samanlainen ajattelutapa vakuuttivat meidät. Valitsimme ostajan useiden tarjokkaiden joukosta, Soininen sanoo.

Pelistudio tunnetaan pelistä Empires & Puzzles. Small Giant Games -pelistudio

Pelistudio tunnetaan pelistä Empires & Puzzles. Soinisen mukaan tavoitteena on jatkaa pelin kehittämistä ja samanaikaisesti tehdä uutta peliä tai pelejä. Yhtiön seuraavaa peliä odotetaan markkinoille ensi vuoden aikana.

– Toimimme jatkossa erillisenä studiona osana Zyngaa säilyttäen oman identiteettimme, yrityskulttuurimme sekä itsenäisyyden luovassa suunnittelussa. Hyödyntämällä heidän isoja resurssejaan ja osaamistaan voimme entisestään vauhdittaa Empires & Puzzles -pelin kasvua sekä uusien peliemme kehitystä, Soininen toteaa.

Zyngan mukaan yritysosto kiihdyttää merkittävästi yhtiön kasvua.

– Olemme erittäin vaikuttuneita Empires & Puzzles -pelin laadusta ja suosiosta ja saamme siitä peliportfolioomme uuden menestystuotteen. Small Giant Games on luonut innovatiivisen pelin, joka tarjoaa ainutlaatuisen ja pitkäksi ajaksi sitouttavan pelaajakokemuksen. Olemme innoissamme Small Giant Gamesin liittymisestä Zyngan riveihin, sillä yritysosto tehostaa seuraavaa kasvuvaihettamme, kommentoi Zyngan toimitusjohtaja Frank Gibeau tiedotteessa.

Zyngalla on tällä hetkellä noin 25 ihmisen studio Helsingissä. Small Giant Gamesin tiimi tulee nyt sen päälle. Molemmat yhtiöt näkevä kaupassa ison mahdollisuuden kasvattaa toimintaa entisestään.

Small Giant Games on vuonna 2013 perustettu mobiilipeleihin erikoistunut pelistudio. Yhtiöllä on 47 työntekijää, joista osa on entisiä Habbo Hotellin ja Rovion avainhenkilöitä.