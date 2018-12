Pudasjärvellä hotellin katto on liekeissä – yli 40 ihmistä on jouduttu evakuoimaan

Pudasjärvellä hotelli Iso-Syötteen katto on liekeissä, kerrotaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta. Päivystävän palomestarin Hannu Timosen mukaan hotellista on evakuoitu 41 ihmistä. Kukaan ei loukkaantunut.

– Tämä on raju palo. Sammutustyöt jatkuvat pitkälle päivään, Timonen kommentoi.

Palomestarin mukaan palossa on leviämisvaara. Olosuhteet ovat haastavat, sillä palopaikka on ylhäällä ja tuulee. Lisäksi pakkasta on toistakymmentä astetta, joten sammuttaminen on työlästä myös palomiehille.

– Tämä on pitkä rakennus. Olemme saaneet rajoitettua palon toiseen siipeen, mutta palo voi vielä levitä, hän sanoi puhelimessa Ylelle.

Timosen mukaan vahingot ovat merkittävät, hotellin toinen siipi on tuhoutunut ja vahingoista aiheutuu kustannuksia arviolta satoja tuhansia euroja.

Sammutustyössä on ollut mukana 16 yksikköä Oulu-Koillismaan ja Lapin pelastuslaitoksilta.

Palon syttymisyy on vielä epäselvä. Tarkemmat tutkimukset syyn selvittämiseksi aloitetaan, kun palo on saatu sammutettua.

Hotellivieraat on siirretty mökkeihin

Ympäri Eurooppaa tulleet asiakkaat on siirretty hotellin mökkeihin, kertoo hotellinjohtaja Juha Kuukasjärvi STT:lle. Aamupalajärjestelyihin on pyydetty apua naapurihotellista.

Hotelli ei ollut vielä aivan täynnä. Kuukasjärven mukaan joulusesongin ajaksi hotelli on varattu täyteen.

– Huomisesta (perjantaista) alkaen olisi ollut täynnä. Täytyy katsoa, miten tässä edetään. Ravintolaa meillä ei ainakaan ole, sen voin sanoa, Kuukasjärvi sanoi aamuyöllä.

Hotelli Iso-Syöte järjestää myös luontosafareita ja muita elämyksiä.

