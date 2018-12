Katso harvinaiset kuvat: äärimmäisen uhanalainen pyöriäinen pelastettiin lohiverkosta Saaristomerellä

Pikku-Nauvon Käldingessä asuvat Anna-Silja Suutarinen ja Kimmo Kallinen kokivat 13. joulukuuta verkkoja nostaessaan varsinaisen yllätyksen, kun kotirantaan lasketussa verkossa oli kiinni pyöriäinen.

– Mieheni koki verkkoa rannassa. Sitten hän soitti minulle ylös tänne torppaan, et tule kahtomaan, täällä on jotain erikoisempaa möllykkää saaliina. Nappasin onneksi pokkarin ja Ipadin ja totesin, että nyt ei olekaan hylje, joka on käynyt syömässä verkosta kalat, vaan nyt on pyöriäinen, Anna-Silja Suutarinen kertoo Ylelle.

Eläin oli vielä hengissä ja noin 15 minuuttia kestäneen pelastusoperaation jälkeen se vapautettiin rantaveteen, josta se jatkoi matkaansa hyväkuntoisen oloisena ja silmämääräisesti tarkasteltuna vähillä vaurioilla selvinneenä.

– Miehelläni Kimmolla oli puukko mukana, ja ei muuta kuin verkko säpäleiksi. Yritimme katsoa, ettei eläimeen tulisi mitään vahinkoa ja valelimme pyöriäistä jatkuvasti vedellä. Voin sanoa, että vesi oli todella kylmää. Sitten saatiin hänet onnistuneesti irti ja eläin lepäsi hetken siinä rantavedessä. Räiskittiin kuvia menemään oikein urakalla ja siitä se sitten lähti kohti kavereitaan - ainakin toivottavasti, Suutarinen kuvailee vapautusta.

Pariskunta nimesi pyöriäisen Luciaksi kohtaamispäivään mukaan.

– Tämä oli kyllä ikimuistoinen kohtaaminen, pelastusoperaation toinen toteuttaja Anna-Silja Suutarinen kuvaa.

Anna-Silja Suutarinen

Itämeren ainoa valas

Pyöriäinen (Phocoena phocoena) on ainoa Itämerellä vakituisesti esiintyvä valaslaji. Suomen vesillä se on harvalukuinen. Vahvistettuja havaintoja tehdään Suomen merialueilla 1–5 kappaletta vuodessa.

– Todella hienoa toimintaa, tietääkseni tämä on myös ensimmäinen valokuvattu pyöriäinen Suomen vesiltä yli 20 vuoteen. Eläimen koon perusteella se vaikuttaa nuorelta, todennäköisesti viime vuonna syntyneeltä yksilöltä, kertoo lajin esiintymisen seurannasta vastaava projektipäällikkö Olli Loisa Turun ammatti-korkeakoulusta.

Akustisen seurannan perusteella pyöriäisiä esiintyy säännöllisesti lounaisella avomerialueellamme. Harvalukuisempana niitä on myös rannikkovesissä, eli pyöriäinen kuuluu edelleen Suomen lajistoon.

– Pyöriäisten näkeminen Suomen vesillä on kuitenkin lähellä lottovoittoa, niin harvinaisia ne ovat, jatkaa projektipäällikkö Loisa Turun ammatti-korkeakoulusta.

Anna-Silja Suutarinen

Vielä sata vuotta sitten pyöriäinen oli Suomen rannikkoalueella suhteellisen yleinen näky. Itämeren pyöriäiskanta romahti 1900-luvun alkupuolella muun muassa ympäristömyrkkyjen ja kalastuksen tahattomaksi sivusaaliiksi jäämisen seurauksena.

Nykyisin suurimmiksi uhkatekijöiksi arvioidaan edellä mainittujen seikkojen lisäksi ihmisistä aiheutuva häiriö, kuten vedenalaisen melun lisääntyminen.

– Kalastajien esimerkillisesti hoitaman pelastusoperaation onnistuminen oli äärimmäisen tärkeää. Itämeren pääaltaan populaation pyöriäisiä on jäljellä vain noin 500 yksilöä, joten jokainen yksilö on populaation selviytymisen kannalta arvokas, pyöriäisen suojelusta vastaava neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä kiittelee.