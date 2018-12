Korpihotellin paukuttomaan uuteen vuoteen tuodaan koiria 300 kilometrin päästä: "Pelkään, ettei vanhan koiran sydän kestä pamauksia"

12-vuotias Athos-koira on mennyt uutena vuotena jopa shokkiin pelätessään ilotulituksia. Tänä vuonna Athokselle otetaan metsän keskellekin rauhoittavat lääkkeet mukaan.

12-vuotias jackrusselinterrieri Athos tepsuttaa innokkaana pitkin kävelytietä Mikkelin Tuppuralassa. Hajut vievät koiraa, kun äkkiä viereisen luistelukaukalon seinään pamahtaa jääkiekkoa pelaavien lasten laukaus. Pamahduksen kuullessaan Athos jähmettyy, vetää selkänsä kyyryyn ja tärisee pelosta. Se pälyilee ympärilleen, haluaa pakoon, eikä suostu enää jatkamaan matkaa kohti luistelukaukaloa.

Athos pelkää kovia pamahduksia. Jos arkiset luistelukaukalon äänet saavat sen pois tolaltaan, on uudenvuoden aatto Athokselle kauhunäytelmä.

– Pahin oli, kun se kuusi vuotta sitten meni shokkiin. Sen tassut menivät ihan kylmäksi, hengitys oli heikkoa ja kaikin puolin se voi huonosti. Soitin päivystävälle eläinlääkärille ja kysyin mitä teemme, kun koira kuolee käsiin, kertoo Athoksen omistaja Pirjo Haapsaari-Loisti.

Athoksen verenkierto käynnistettiin hieromalla sitä koko perheen voimin, ja Athos tokeni shokista. Sen jälkeen se ei ole viettänyt ainuttakaan uutta vuotta ilman rauhoittavia lääkkeitä.

Athos on kauhuissaan kovien äänien lisäksi myös valon välähdysten ja ruudin hajun takia.

– Kun kello tulee 18, vaikeat ajat alkavat.

Pirjo Haapsaari-Loistilla on jackrusselinterrieri Athoksen lisäksi sekarotuinen Santa-koira. Santa ei pelkää ilotulituksia. Esa Huuhko / Yle

Hotelli tarjoaa paukutonta uutta vuotta

Rauhoittavien lääkkeiden lisäksi Athos-koira kapaloidaan painepaitaan ja sillä on korvatulpat sekä huivi pään ympärille kiedottuna. Radio soi, jotta rakettien äänet peittyisivät. Ikkunoissa sälekaihtimet ovat kiinni ja verhot edessä.

– Olen virittänyt vielä viltin verhojen päälle, ettei välähdyksiä varmasti näkyisi.

Varotoimista huolimatta Athos pakenee uutta vuotta piiloon sohvan alle, ja pelkää kuollakseen. Uusi vuosi rivitaloasunnossa kaupungissa on Athokselle liikaa.

– Yritin varata meille äänieristetyn huoneen vantaalaisesta lentokenttähotellista. Se myy koirille uudenvuoden paketteja. Soitin sinne syyskuussa, mutta se oli jo silloin varattu täyteen.

Tarkalleen ottaen vantaalaisen Clarionin äänieristetyt huoneet varattiin täyteen jo silloin, kun edellinen vuodenvaihde oli taputeltu tammikuussa. Hotelli sijaitsee lentokentän läheisyydessä, missä ilotulitteet ovat kiellettyjä. Pauketta voi kuulua vähän, mutta vain vaimeasti.

Hotelli Heimarin kaikkiin huoneisiin voi tulla koirien kanssa ympäri vuoden. Uutena vuotena hotellin naapurustoa on pyydetty jättämään raketit ampumatta. Esa Huuhko / Yle

Pelkään, ettei vanhan Oton sydän kestä stressiä. Paula Salovaara

Clarion oli tähän vuoteen saakka ainoa hotelli, joka on keksinyt hyödyntää hiljaisuuden myyntivalttina uutenavuotena. Tänä vuonna myös Haapsaari-Loistin kotikaupungissa Mikkelissä maaseutu hotelli Heimari keksi tarjota samaa.

– Hotellimme sijaitsee metsän keskellä. Meillä on paljon omaa maata, eikä meidän maillamme ammuta yhtään rakettia. Myös lähimmän naapurin kanssa on tehty sopimus, ettei sielläkään ammuta, kertoo hotellin yrittäjä Jaana Orava.

Heimariin on tullut varauksia ympäri Suomea. Yksi vuodenvaihteen Heimarissa viettävistä on lahtelainen Paula Salovaara koiransa Oton kanssa. Otto on 10-vuotias pyreneittenmastiffi, joka ottaa uudenvuoden raskaasti. Se läähättää, vinkuu ja kulkee stressaantuneena ympäri huushollia, vaikka olisi saanut rauhoittavia.

– Se on jo niin vanha, että pelkään, ettei sen sydän kestä.

Pyreneittenmastiffi Otto matkustaa uuden vuoden viettoon Lahdesta Mikkeliin. Paula Salovaara

Olisi ihan ok, jos pauke kestäisi oikeasti vain iltakuudesta aamukahteen. Paula Salovaara

Salovaara ja Otto-koira asuvat kerrostalossa. Kaupungissa pamahdukset kaikuvat paitsi taivaalla, myös talojen kiviseinät kertaavat pamahdukset. Viime uudenvuoden Salovaara ja Otto viettivät Vantaalla Clarionissa, ja kokemus oli mahtava: Otto kuorsasi kaikessa rauhassa läpi räiskeen ja paukkeen.

– Olihan se aika hauskaa, kun käytiin illalla aulabaarissa kaverin kanssa, siellä ihmiset istuivat illallisella koirien kanssa. Oli vaikka minkä näköisiä ja kokoisia koiria.

Tänä vuonna korpihotelliin Heimariin houkuttaa maaseutu. Lahdesta ei aja Heimariin kuin pari tuntia. Sitten pääsee jo luonnonhelmaan.

– Lenkkimaastot ovat varmasti paremmat kuin lentokentän kupeessa ja on kiva, kun hotelli on niin pieni. Siellä saadaan olla rauhassa niin koira kuin minäkin, Salovaara sanoo.

Pirjo Haapsaari-Loisti toivoo, että rakettien ampuminen kiellettäisiin yksityishenkilöiltä kokonaan. Esa Huuhko / Yle

Rauhoittavat lääkkeet lähtevät mukaan metsän keskelle

Haapsaari-Loistin Athos-koiralle paukuton uusivuosi hotellissa oman kaupungin kupeessa voisi olla loistoratkaisu. Haapsaari-Loisti innostui ajatuksesta ensin, mutta alkoi epäröidä. Kuuluisivatko raketit kuitenkin liikaa 15 kilometrin päässä keskustasta sijaitsevaan hotelliin?

– Kävin aiheesta keskusteluja, ja päädyin siihen, että vaikka hotellin mailla ei raketteja ammuta, niin naapuruston pamaukset voivat olla Athokselle liikaa. Se on varmasti loistava ratkaisu koirille, jotka eivät ole vielä niin pahassa jamassa kuin Athos.

Athos ja Haapsaari-Loisti matkustavat tänä vuonna ystävän mökille Jaalaan. Siellä ei ole pamahtanut raketin rakettia vuosikausiin.

– Otan kyllä rauhoittavat mukaan jokatapauksessa.

Athos-koira pelkää kaikenlaisia kovia pamauksia. Myös ukkosmyrskyt pelottavat sitä. Esa Huuhko / Yle

Uudenvuoden raketit aiheuttavat koiravanhuksille Athokselle ja Otolle kummallekin niin suurta stressiä, että omistajat kirjaimellisesti pelkäävät niiden kuolevan pelkoon. Haapsaari-Loisti ja Salovaara eivät silti kieltäisi raketteja kokonaan.

– Jos se pauke kestäisi oikeasti iltakuudesta sinne kahteen, se olisi ihan ok. Mutta räiske alkaa täällä Lahdessa joka vuosi jo tapaninpäivän iltana, Salovaara sanoo.

Molemmat toivovat, että lakialoite (siirryt toiseen palveluun) ilotulitusten rajaamisesta vain ammattilaisten käsiin saisi kannatusta ja menisi läpi eduskunnassa. Haapsaari-Loisti pohtii, että uuden lain aikana ihmiset eivät valitettavasti voisi enää paukutella lähiöissä ja pelloilla.

– Silti kannatan lakialoitetta koirani takia, Haapsaari-Loisti toteaa.