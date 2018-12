Voisivatko droonit sekoittaa lentoliikenteen myös Helsinki-Vantaalla? Lontoossa näin tapahtui – 9 kysymystä lennokkien riskeistä

Lontoossa lentokenttä suljettiin yli vuorokauden ajaksi drooni-havaintojen takia. Suomessakin on havaittu drooneja Helsinki-Vantaan läheisyydessä.

Lontoossa Gatwickin lentokentällä havaitut drooni-lennokit ovat panneet monen joulumatkailijan suunnitelmat uusiksi.

Turvallisuuden takaamiseksi Britannian toiseksi vilkkain lentokenttä suljettiin yli vuorokauden ajaksi. Lentoja peruttiin ja käännytettiin eri lentokentille.

Vasta tänään perjantaina lentoliikenne kentällä on palautumassa asteittain normaaliksi. Gatwickin drooni-lennätyksiä on pidetty tahallisina tekoina, joilla on tarkoituksellisesti haluttu häiritä lentokentän toimintaa.

Herääkin kysymys: voisiko vastaavaa tapahtua esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä ja mitä keinoja Suomessa on puuttua drooni-häiriköintiin?

Esitimme kysymykset asiantuntijoille.

Myös Helsinki-Vantaan läheisyydessä on ollut drooni-havaintoja

Lennonjohtokeskuksen päällikkö Karri Hannula ANS Finlandista sanoo, että kaikki toiminta, jolla tahallisesti halutaan vaarantaa lentoliikennettä, huolestuttaa. Hänen mukaansa yleisesti drooni-harrastajista on kuitenkin ollut Suomessa hyviä kokemuksia.

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola kertoo, erilaisten laitteiden kirjo on niin laaja, ettei kaikkia pystytä "aukottomasti blokkaamaan" kielletyiltä alueilta. Tästä syystä esimerkiksi Gatwickin tapauksesssa koko kenttä jouduttiin sulkemaan.

Entä voisiko Suomessa tapahtua sama kuin Gatwickin lentokentällä Britanniassa?

Trafin Jukka Hannola: Suomalainen [droonien] sääntely on vapaampaa kuin Britanniassa, jossa se on tiukempaa. Tässä mielessä tämä tapaus osoittaa vain sen, että tämäntyyppisiä toimijoita ei saada kuriin sääntelemällä. Laittomaan toimintaan purevat aivan muut keinot.

Miksi lentoliikenne pysäytetään kokonaan melko pientenkin droonien takia?

Lennonjohtokeskuksen päällikkö Karri Hannula: Jos toimitaan vastoin sääntöjä ja määräyksiä, on potentiaalinen riski, että drooni ja lentokone törmäävät. Lentokoneiden rakenteita ei ole suunniteltu niin, että ne kestäisivät törmäyksen tällaisiin laitteisiin.

Onko Suomessa varauduttu siihen, että esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä havaittaisiin drooneja?

Jukka Hannola: Suomessa on hyvät lähtökohdat näiden laitteiden havaitsemiseen. Eli siltä osin voimme olla kohtuu rauhallisella mielellä.

Karri Hannula: Drooneja on mahdollisuus havaita eri järjestelmillä, mutta varsinaisesta torjunnasta, johon lainsäädännön puitteissa ilmaliikenteen palvelun tarjoajalla ei ole mahdollisuutta, minulla ei ole tarkempaa tietoa.

Mitkä ovat keinot puuttua laittomiin toimijoihin?

Jukka Hannola: Eri maissa poliisilla ja puolustusvoimilla on erinäköisiä suorituskykyjä käytettävissään – sen suuremmin avaamatta, mutta laitteistoja löytyy.

Miten toimisitte, jos Helsinki-Vantaan lentokentälle kaikesta huolimatta ilmestyisi drooni?

Karri Hannula: Pyrimme puuttumaan lentoliikenteen reitteihin niin, ettei vaaraa yhteentörmäyksestä synny. Ilmoitamme kaikista tapauksista poliisille, ja sitten pyrimme selvittämään asiaa yhdessä viranomaisen kanssa.

Mitä jatkotoimia Gatwickin tapaus aiheuttaa Suomessa?

Jukka Hannola: Meillä on vahva yhteistyö ANS Finlandin, Finavian ja poliisin kanssa. Lisäksi Trafi kokoaa vuoden alussa yhteen kaikki keskeiset toimijat ja käymme keskustelua, miten tämä vaikuttaa meillä ja millaisiin toimenpiteisiin se antaa tarvetta jatkoa ajatellen.

Millaisia kokemuksia on suomalaisista drooni-harrastajista?

Karri Hannula: Merkittävä osa heistä noudattaa sääntöjä, ja teemme yhteistyötä heidän kanssaan. Tällä hetkellä kokemuksemme mukaan ne havainnot, joita on esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä ollut ja joissa on toimittu vastoin ohjeita, niin kyse on ollut tietämättömyydestä.

Karri Hannula arvioi, että kahden viime vuoden aikana olisi raportoitu yli 20 tällaista tapausta. Hän ei kuitenkaan kommentoi sitä, onko Suomessa ollut vastaavia tapauksia kuin nyt Britanniassa, sillä Gatwickin tapauksen kaikkia yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa.

Pitäisikö droonien lennättäminen tehdä luvanvaraiseksi Suomessa?

Jukka Hannola: Droneja on tänä päivänä niin helppo lennttää, että jokainen siihen pystyy epäilemättä. EU-tasoinen sääntely tulee kiristämään myös Suomen sääntelyä, mutta missään tapauksessa sääntely ei ole loppupeleissä ratkaisu, joka poistaisi laittomat toimijat, kuten [Gatwickin tapauksessa] on kyse.

Miten sääntely kiristyy?

Jukka Hannola: Tulee tiettyjä koulutusvaatimuksia, rekisteröitymisvaatimuksia ja korkeusrajat tiukentuvat hieman. Mutta yhtä kaikki: näitäkin voidaan rikkoa ihan samalla tavalla kuin tämän päivän sääntelyä.

Suomessa on Britannian tapaan kiellettyä lennättää droonia kilometriä lähempänä lentoasemaa. Lentokorkeuden pitää olla alle 150 metriä. Lisää droonin turvallisesta lennättämisestä ja kielletyistä alueista löytyy sivustolta droneinfo.fi (siirryt toiseen palveluun).

