Tampereella otetaan käyttöön leikkaussali, jossa voidaan leikata kolmea potilasta yhtä aikaa – Pohjoismaiden ensimmäisellä "latosalilla" haetaan tehoa toimintaan

Suomen keskussairaalaverkosto rakennettiin 1950- ja 1960-luvuilla. Sairaalarakennukset ovat tulleet yhtäaikaisesti teknisen käyttöikänsä päähän ja ympäri maata rakennetaan uusia sairaaloita.

Tiedossa on kaikkiaan yli 200 sairaalahanketta. Niiden hinta on noin 5 miljardia euroa.

Uudet rakennukset eivät ole vanhojen kopioita, vaan ne on suunniteltu uusien hoitomahdollisuuksien näkökulmasta mahdollisimman tehokkaiksi.

Suurin ero päällisin puolin on se, että potilashuoneita rakennetaan vähän, koska makuuttaminen ei ole enää erikoissairaanhoidossa tapana. Potilas saa toipua kotonaan ja käy tarvittaessa hoidossa.

Tehokkaampi toiminta merkitsee säästöjä. Tehdasmaisella organisoinnilla saadaan tehoa esimerkiksi välinehuoltoon.

Potilaita leikataan "ladossa"

Yksi erikoiselta tuntuva tehostamiskeino on Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) uuden D-sairaalan leikkaustilat. Sen tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa samassa tilassa aiotaan leikata useampia potilaita yhtäaikaisesti.

– Sinne tulee kaksi tilaa, joita sanotaan latosaleiksi. Niissä on useampi leikkauspöytä samassa huoneessa. Nämä ovat Pohjoismaiden ensimmäiset, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehitysjohtaja** Isto Nordback** hehkuttaa.

Tähän saliin tulee kolme leikkauspöytää. Kiskot katossa odottavat väliverhoja, joilla rajataan leikkauspöytien ja tekniikan vaatima alue Jari Hakkarainen / Yle

Hetkinen! Ennen kun jatketaan, nimi vaatii selityksen. Lato on yllättävän agraari sana keskellä mitä kehittyneintä uutta sairaalateknologiaa.

– Nimitys on suora käännös englannista, siellä se on ”Barn Theatre”. Sitä en tiedä mistä se lato (barn) siihen on tullut.

Leikkaushuoneita kutsutaan englanniksi teattereiksi (operation theater).

Samoilla hanskoilla leikataan vain yhtä

Käytännössä kyse on avotilasta, josta verhoilla rajataan leikkauspöytien ja tekniikan vaatima alue.

Millaista teatteria on luvassa esimerkiksi Taysin selkäleikkauksiin? Miten henkilöstö voi olla mukana kolmessakin leikkauksessa samanaikaisesti?

– Osittain voi olla mukana monella pöydällä. Ei kuitenkaan niin, että kirurgin hanskat menisivät potilaasta toiseen. Leikkauksissa tarvitaan myös muuta henkilöstöä, kuten niitä jotka tuovat tavaraa lähelle, avaavat niitä epästeriileistä paketeista steriileiksi. Tämäntyyppistä toimintaa voidaan yhdistää.

Koko leikkauksen ajan kaikkien ei tarvitse olla paikalla koko ajan, paitsi pääleikkaajan.

– Samalla yhteistila antaa konsultaatiomahdollisuuksia ja lisää niin sanottua sosiaalista kontrollia, joka parantaa hoitotuloksia, Isto Nordback kertoo.

Satoja miljoonia on mennyt ja menee

Tampereen yliopistollisen sairaalan Keskussairaala Kaupissa on ollut jo pitkään mittava rakennustyömaa.

Nyt Taysin Etupiha-hanke on loppusuoralla. Siihen kuuluvat sairaalan pääsisäänkäynti ja pysäköintihalli otetaan käyttöön syyskuussa, Sydänkeskus Oy:n N-sairaala on jo toiminnassa.

Kaksi muuta uutta rakennusta otetaan vaiheittain käyttöön syksystä alkaen vuoden 2020 alkukevääseen mennessä.

Uuteen D-rakennukseen tulee tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien hoito, uudet raskaana olevien ja synnyttäjien ja syntyvien hoito, verisuonikirurgia, toimenpideradiologia ja pääaula sekä välinehuolto.

L-rakennukseen valmistuu lasten ja nuorten sairaala.

Isto Nordback ei ole aivan varma ollaanko keskussairaalan uudistamisohjelmassa nyt eurollisesti puolivälissä, mutta todennäköisesti aika lähellä sitä. Jussi Mansikka / Yle

Etupiha-hankkeen kustannukset ovat noin 250 miljoonaa. Sen ja ensi vuonna valmistuvan F-sairaalan jälkeen koko Taysin uudistamisohjelma on puolivälissä.

– Onko se eurollisesti puolivälissä, alle tai yli sen, sitä on mahdoton sanoa, koska jatkosta tehdään vielä toiminnallisia suunnitelmia. Kun muutokset on mietitty loppuun, tehdään tilaluettelot ja sen jälkeen alkaa tilojen sijoittelu vanhoihin rakennuksiin tai mahdollisesti uudisosiin, Nordback sanoo.

Vuoden 2019 investointibudjetti on liikelaitos mukaan lukien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin historian ja näköpiirissä olevan tulevaisuuden suurin.

Rahaa kuluu 127 700 miljoonaa. Merkittävä osa investoinneista hoidetaan lainarahalla.

