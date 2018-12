Tuhansia hakemuksia ulkomailta Lapin sesonkitöihin – "Osaammeko ottaa vastaan kansainvälistä työvoimaa ja johtaa muulla kuin suomen kielellä?"

Lapin matkailu elää nyt kukoistuskauttaan. Onnistunut matkailumarkkinointi on saan myös ammattilaiset kaikkialta maailmasta hakeutumaan Joulupukin työkaveriksi.

Yhä kasvava kiinnostus maailmalla Lappia kohtaan on nyt saanut myös työvoiman liikkumaan revontulten satumaahan.

– Australialainen työntekijämme ihastui viime vuonna Lappiin lomalla niin paljon, että tuli nyt sitten töihin, rovaniemeläisen Santaparkin yrittäjä Ilkka Länkinen kertoo erään kausityöntekijänsä tarinan.

Ulkomaisia sesonkityöntekijöitä on tänä talvena selvästi viime vuotta enemmän, kertovat matkailualan eri toimijat Lapista.

Soitimme asiasta sekä suoraan työntekijöitä rekrytoiviin yrityksiin että henkilöstövuokrausyrityksiin. Esimerkiksi henkilöstövuokrausta harjoittavasta Baronasta arvioidaan kasvua olevan jopa 10–20 prosenttia.

– Nyt on enemmänkin kysymys siitä, osaammeko ottaa vastaan kansainvälistä työvoimaa ja esimerkiksi johtaa muulla kuin suomen kielellä, sanoo Baronan Lapin aluejohtaja Antti Rotko.

Rotkon mukaan paikallisista matkailutyöntekijöistä on pula ja siksi ulkomailta kaivataan osaajia Suomeen.

– Ulkomaalaisten osuus on kasvanut sesonkityöntekijöiden kokonaismäärästä, summaa myös Staffpointin matkailu- ja sesonkitoimialan johtaja Timo Kärki.

Hän arvioi, että kansainvälisen työvoiman määrässä kasvua olisi kasvua 5–10 prosenttia.

Lappilaisen suuren hotelli- ja ohjelmapalveluketjun Lapland Hotelsin henkilöstöpäällikkö Tarja Tahvanainen vahvistaa noin viiden prosentin kasvun. Heidän mittakaavassaan se tarkoittaa muutamaa henkilöä kansainvälistä väkeä lisää.

Lapland Hotelsiin eniten kansainvälisistä työntekijöitä tulee Virosta, ja seuraavana on Puola.

Staffpointin Timo Kärki arvioi, että talvisesongin töissä Suomessa on heidän kauttaan noin kahdenkymmenen kansalaisuuden edustajia.

Santaparkin yrittäjä Ilkka Länkinen kertoo kansallisuuksien kirjon olevan runsaan.

– Nyt työntekijöitä on jopa neljästätoista maasta. Meillä on kymmenkunta kansalaisuutta töissä joka vuosi.

Lappi kiinnostaakin monesti työpaikkana sellaisissa maissa, joista myös turisteja tulee paljon.

– Olemme kiinnostava matkakohde, se näkyy rekrytoinneissa. Britteihin törmää aika tyypillisesti, mutta on Espanjasta, Italiasta ja ihan kaukomailtakin, sanoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Kärkkäisen mukaan myös kansainväliset opiskelijat saattavat jäädä töihin Lappiin ja asettua jopa alueelle pysyvästi.

Työlupaa vaikea saada, jos tulee EU:n ulkopuolelta

Ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla liikkuminen Suomeen on helpointa EU-alueelta. Staffpointin Timo Kärjen mukaan Euroopan ulkopuolelta on ollut joitain vaikeuksia saada työlupia.

– On jäänyt jopa ammattilaisella työpaikka saamatta sen vuoksi, että Migrissä on niin pitkä jono tällä hetkellä.

Ulkomaalaisia kausityöntekijöitä on tällä hetkellä pääosin hotelli- ja ravintola-alan sekä hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualan töissä.

– Kokit ovat se yksittäinen työntekijäryhmä, tarjoilijat ovat seuraavaksi suurin, Timo Kärki listaa.

Lappiin on houkuteltu enenevässä määrin ulkomaista työvoimaa. House of Lapland ja Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistot toteuttivat viime kesän ja syksyn aikana valtavan työnvälityskampanjan.

Sekä työntekijöitä että työnantajia houkuteltiin eri kanavien välityksillä mukaan erityisellä virtuaalimessualustalla (siirryt toiseen palveluun)järjestettyyn rekrytointitapahtumaan.

Tuhansia työhakemuksia

House of Laplandin toimitusjohtajan Sanna Tarssasen mukaan työntekijöille suunnattu kampanja tavoitti sosiaalisessa mediassa jopa miljoonia kävijöitä viime kesänä.

Lapin TE-toimistosta kerrotaan, että syyskuisen rekrytointitapahtuman ansiosta yli pohjoisen matkailukohteisiin laitettiin noin 3 200 työhakemusta ulkomailta.

Tämä on neljäkymmentä prosenttia enemmän verrattuna edellisvuoteen, jolloin Lapin TE-toimiston koordinoi tapahtumaa ensimmäistä kertaa.

Sekä Barona että Staffpoint osallistuivat viime syksynä kyseiseen Eures-hankkeeseen. Henkilöstövuokrausfirmoilla on kuitenkin myös muita kanavia hankkia ulkomaista matkailutyövoimaa Lappiin.

Esimerkiksi Baronalla on toimipisteitä ulkomailla ja Staffpointilla taas on kumppanuus kansainvälisen henkilöstövuokrausketjun kanssa. Sosiaalinen media on myös henkilöstövuokrausyrityksille tärkeä kanava saada ammattilaisia liikkeelle.