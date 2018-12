Kyyneliin murtunut Iso-Syötteen hotelliyrittäjä jaksaa uskoa tulevaan: "Elämä jatkuu, kukaan ei kuollut"

Palon syttymissyy on epäselvä, sen tutkinnan arvellaan kestävän useita viikkoa. Poliisin mukaan tässä vaiheessa ei ole aihetta epäillä rikosta.

Hotelli Iso-Syötteen tulipalon jälkisammutustyöt ovat edelleen käynnissä perjantaina iltapäivällä.

Hotellille aiheutui palossa mittavat omaisuusvahingot ja puolet hotellirakennuksesta tuhoutui täysin. Kello yhden aikoihin yöllä syttynyt palo ei päässyt leviämään majoitustilaan vaan rajoittui ravintolan puolelle. Kukaan ei vahingoittunut tulipalossa.

Hotelli- ja rinnetyöntekijät huomasivat tulipalon. He murtautuivat hotellin sisään, aloittivat evakuointityön ja soittivat palokunnan paikalle.

Paloa oli sammuttamassa yli 50 palomiestä. Katso tästä video yöllisestä tulipalosta.

"Odotukset kevätkaudelle olivat kovat"

Hotelliyrittäjä Juha Kuukasjärvi kiittelee henkilökuntaa ripeästä toiminnasta.

– He toimivat juuri niin kuin on opetettu ja pelastussuunnitelmaan kirjattu.

Kaikki asukkaat on nyt siirretty Pikku-Syötteelle ja osa on jo lähtenyt kotiin. Kuukasjärven mukaan asiakkaat ovat lähteneet päivän aikataulujensa mukaan kutakuinkin normaalisti.

Kuukasjärvi kertoo, että tänään paikalle tulee 2-4 asiakasta ja heidät pystytään majoittamaan normaalisti, sillä he olivat ehtineet jo lähteä matkaan. Tulevia matkailijoita ei kuitenkaan voida ottaa vastaan.

– Ulkomaalaisille, jotka eivät vielä ole lähteneet, on ilmoitettu etteivät voi tulla. Tammikuun puolella katsotaan mitä voidaan hoitaa väliaikaisjärjestelyin, jatkaa Juha Kuukasjärvi.

Kuukasjärvi oli kotona nukkumassa kun automaattihälytys tuli. Hän hyppäsi sängystä ylös ja lähti ajamaan paikalle.

Kuukajärvi kävi sulkemassa kaasuhanat ja kaasupullot siirrettiin syrjään.

– Siinä vaiheessa katto tulessa kun palokunta saapui paikalle.

Hänen mukaansa lumetusjärjestelmää voitiin käyttää sammutusveden saamiseen.

Kuukasjärvella on takana 23 vuotta hotelliyrittäjänä. Kevätkausi oli myynyt hyvin ja odotukset olivat kovat. Hänen mukaansa vahinko on iso myös yhteistyökumppaneille, kuten hiihtokeskukselle, taksiyrittäjille ja safariyrittäjille.

– Elämä jatkuu, olen ollut pahemmassakin paikassa, sillä tässä kukaan ei kuollut.

Pakkanen vaikeutti palon sammutusta

Pudasjärven paloaseman apulaispalopäällikkö Kari Kuosmanen kertoo, että hälytys lähti pelastuslaitokselle yöllä kello 00.56 keskisuurena palona ja matkaan lähti aluksi kuusi palokunnan yksikköä.

Pian sen jälkeen hätäkeskus muutti hälytyksen suureksi rakennuspaloksi ja sammutustöihin lähti kaikkiaan 15 yksikköä. Ensimmäinen yksikkö saapui paikalle kello 1.39.

Hotellin katto oli liekeissä pelastushenkilöstön tullessa paikalle. Alueelta jouduttiin katkaisemaan yöllä myös sähköt.

– Siitä tuli lisäongelmia alueelle, sillä muissakin huipun alueen mökeissä oli asukkaita. Noin 100 asukasta siirrettiin yöllä linja-autoilla Pikku-Syötteelle, kertoo Kuosmanen.

Kari Kuosmasen mukaan asukkaille järjestettiin tiedotustilaisuus, siitä kuinka toimitaan. Vieraissa oli useita kansallisuuksia.

Päivystävä palomestari Hannu Timonen kertoi Ylelle aikaisemmin tänään, että hotellista oli evakuoitu 41 ihmistä, eikä kukaan ollut loukkaantunut.

Palo uhkasi levitä ja olosuhteet palopaikalla olivat haasteelliset, sillä palopaikka on ylhäällä ja siellä tuulee. Lisäksi Pudasjärvellä on pakkasta toistakymmentä astetta, joten sammuttaminen on ollut työlästä myös palomiehille.

Timosen mukaan vahingot ovat merkittävät, hotellin toinen siipi on tuhoutunut ja vahingoista aiheutuu kustannuksia arviolta satoja tuhansia euroja.

Timonen kertoi, että paikalla on ollut paljon lapsiperheitä, joille tilanne yön aikaan on ollut varsin poikkeuksellinen. Hotellin asiakkaille onkin tarpeen mukaan tarjolla myös keskusteluapua sosiaalipäivystyksen kanssa.

Poliisipartio oli paikalla noin tunnin päästä ilmoituksesta. Poliisi puhutti henkilökunnan, mutta varsinaisia tutkimuksia ei ole vielä päästy tekemään.

– Palon syttymissyy on epäselvä, sen tutkinnan arvellaan kestävän useita viikkoa. Tässä vaiheessa ei aihetta epäillä, että liittyisi rikosta, rikoskomisario Risto Määttä kertoo.