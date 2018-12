Ruotsalaissijoittaja Christer Gardell osti siivun Nordeaa – saattaa hamuta hallituspaikkaa

Ruotsalaisen suursijottajan ja miljardöörin Christer Gardellin johtama Cevian sijoitusyhtiö on hankkinut Nordeasta osakepotin, joka vastaa noin 2,3 prosenttia yhtiön osakkeista.

Cevian Capital on kertonut myös aikovansa liittyä Nordean nimitystoimikunnan jäseneksi. Suunnitelmien uumoillaan tarkoittavan sitä, että hän pyrkii Nordean hallituksen jäseneksi.

– Nordean nimitystoimikunta on tyytyväinen siitä, että Cevian näkee Nordean arvossa potentiaalia. Nimitystoimikunta toivottaa Cevian Capitalin tervetulleeksi mukaan toimikunnan työhön, joka on jo hyvässä vauhdissa, Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh sanoo.

Nimitystoimikunta saa Stadighin mukaan työnsä päätökseen ensi helmikuun loppuun mennessä. Siihen mennessä pitäisi olla selvillä ehdotukset Nordean hallituksen jäseniksi.

Pohjoismaiden suurin pankkikonserni Nordea kertoi kaupasta tänään pörssitiedotteella.

Gardell tunnetaan Euroopassa suursijoittajana, joka pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan ostamiensa yhtiöiden arvon nostamiseen jollain keinolla, kuten esimerkiksi rakenteita muuttamalla.

Gardell: Nordean osakkeessa merkittävä nousuvara

Nordean suoritukseen Gardell on pettynyt. Hän sanoo uutistoimisto Bloombergin haastattelussa, että Nordean on syytä keskittyä kannattavuutensa parantamiseen.

– Yhtiön on syytä tehostaa toimintaansa huomattavasti nykyisestä, sanoo Gardell.

Cevian on analysoinut, että Nordea voisi karsia kulujaan 4,4 miljardiin vuoteen 2021 mennessä ja lähemmäs neljää miljardia vuosina 2022–2023.

Gardell näkee Nordean osakkeessa mahdollisuuden merkittävään arvonnousuun.

– Emme sijoita, jos emme näe merkittävää nousuvaraa, emmekä silloin puhu 10 tai 20 prosentista, Gardell sanoo.

Kaupan myötä Cevianista tulee Nordean neljänneksi suurin osakkeenomistaja. Suurin osakkeenomistaja on Sampo-konserni 21 prosentin osuudella.

Gardell sanoo Bloombergille, että Cevianin edut ovat yhteneväiset Sammon kanssa.

Pääanalyytikko Vilén: Nordean pitäisi pystyä parempaan

Kotipaikkansa Ruotsista Suomeen siirtäneen Nordean osake on laskenut Helsingin pörssissä vuoden aikana hieman yli 10 eurosta noin 7,5 euroon.

Analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén näkee potentiaalia Nordean tuloksen parantamiseen.

– Jos katsotaan Nordean tuloskehitystä, se on jäänyt jatkuvasti markkinoiden ja pääomistajansa Sammon odotuksista. Nordean pitäisi pystyä parempaan, siitä on markkinoilla aika selkeät mielipiteet.

– Se näkyy osakekurssin laskuna, joka on osittain laskenut Nordean tuloskehityksen takia ja osittain Euroopan pankkisektorin heikentymisen seurauksena.

Julkisuudessa on jo jonkin verran arvuuteltu, onko Gardell ryhtymässä kampeamaan (siirryt toiseen palveluun) Nordean hallituksen puheenjohtajaa Björn Wahlroosia paikaltaan. Wahlroos on myös Sammon hallituksen puheenjohtaja. Tähän Vilén ei usko.

– Sampo on Nordean ylivoimaisesti isoin omistaja ja se on ajajan paikalla Nordeassa. On turha spekuloida Björn Wahlroosin kaatamisella, sillä ainoa järkevä tapa on tehdä Sammon kanssa yhteistyötä, Vilén summaa.

Korjaus klo 16.03: kulujen miljoonat korjattu miljardeiksi