Uttiin rakennetaan lääkärihelikopteria varten uusi halli – lääkäri aina valmiina lähtöön alle 5 minuutissa

Kouvolan Uttiin rakennetaan lääkärihelikopteria varten uusi halli.

Siitä tulee samanlainen kuin Turussa. Vastaavanlaista tukikohtaa rakennetaan parhaillaan myös Kuopioon.

Linjaus Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin sijoituspaikasta on tuore. Hallituksen reformiministerien ryhmä linjasi sijoituspaikasta torstaina. Lääkärihelikopteria harkittiin sijoitettavaksi joko Kouvolan Utiin tai Lappeenrantaan.

Lappeenrannassa ratkaisuun on oltu tyytymättömiä. Linjauksesta on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

– Meidän tarpeisiimme Kaakkois-Suomen molemmat sijoituspaikat ovat yhteismitallisia. Muut päättävät, me toteutamme, FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri sanoo.

900 neliötä

Lääkärihelikopterin tukikohta on aina enemmän kuin pelkkä helikopterisuoja.

Tukikohdassa päivystetään vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Paikalla on 3–4 ihmistä eli esimerkiksi ensihoitolääkäri, lentäjä ja lentoavustaja, joka voi olla palomies, ensihoitaja tai sairaanhoitaja. Helikopteri ja henkilöstö ovat valmiina lähtöön 3–5 minuutissa.

Örrin mukaan FinnHEMSin tukikohdat ovat olleet suurinpiirtein 900 neliön kokoisia. Kalustohalli haukkaa neliöistä noin puolet. Halliin tulee paitsi helikopteri myös kaksi ambulanssia.

Lisäksi tarvitaan toimisto- ja sosiaalitilaa sekä luokkahuoneita, koska tukikohdissa järjestetään koulutusta. Myös kulunvalvonta ja sairaala-apteekki asettavat rakennukselle omat vaatimuksensa.

– Arvioisin, että Utissa kiinteistö toteutetaan kiitotien ja Kuutostien väliselle aluelle, Örri sanoo.

Varsinaisten suunnitelmien laatiminen ja maa-alueiden varaaminen Utin tukikohdan tarpeisiin käynnistyy kuitenkin vasta ensi vuonna. Uusien tukikohtien on määrä olla valmiina vuoden 2022 alussa.

FinnHEMS lähtee siitä, että se on luomassa pysyvää lääkärihelikopterien järjestelmää, jolloin kiinteistöt rakennetaan yhtiön omaan taseeseen.

FinnHEMSin toimintaa ja uusien tukikohtien perustamista rahoittaa valtio. Se on luovuttamassa FinnHEMS Oy:n tukikohta- ja muihin menoihin noin 27 miljoonan euron osakevarallisuuden.

Lääkäri siellä missä tarvitaan

Vielä ei tiedetä, millainen helikopteri Utin tukikohtaan tulee.

FinnHEMSin käytössä on tällä hetkellä kahdenlaisia Airbus Helicoptersin koneita.

Osa on H135-mallisia. Lisäksi Pohjois-Suomessa on käytössä hieman kookkaampia H145T2-mallin koptereita, joiden hyötykuorma on parempi. Tällöin pitkien etäisyyksien alueella helikopteriin voidaan esimerkiksi tankata enemmän polttoainetta.

Tarvittavien lääkäreiden järjestäminen tukikohtaan kuuluu terveydenhuoltolain mukaan erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen vastuulle. Kaakkois-Suomessa järjestämisvastuu on HYKS:llä.

Tukikohdan lääkärit tekevät myös paljon konsultaatiota. He antavat puhelimitse hoito-ohjeita alueen muille ensihoitoyksiköille. Tarpeen vaatiessa lääkäri voi päätyä siihen, että hän ottaa tehtävän itselleen ja lähtee helikopterilla tai ambulanssin kyydissä potilaan luo.

– Pähkinänkuoressa FinnHEMSin tehtävä on huolehtia siitä, että ensihoitolääkäri on fyysisesti siellä, missä häntä eniten tarvitaan, Örri sanoo.

Potilaskuljetukset lisääntyneet

Tehtävät lääkärihelikopteritukikohdalle jakaa hätäkeskus.

Helikopterien ensisijainen tehtävä on kuljettaa lääkäri mahdollisimman nopeasti potilaan luokse. Potilas kuljetetaan sairaalaan yleensä ambulanssilla, joka on myös hälytetty kohteeseen.

Helikopterit kuljettavat kuitenkin yhä enemmän myös potilaita. Viime vuonna lähes joka kymmenes FinnHEMSin kohtaama potilas (siirryt toiseen palveluun) kuljetettiin helikopterilla sairaalaan.

Erityisesti määrä on noussut Pohjois-Suomen tukikohdissa, joiden koptereissa on paremmin tilaa hoitaa potilasta kuljetuksen aikana. Lääkärin tehtävä on arvioida, minkälainen kuljetus on potilaan kannalta paras vaihtoehto.

– Trendi on, että potilaskuljetukset lisääntyvät. Ne ovat kuitenkin kaikki oikeita hätätilanteita. Emme tee siirtokuljetuksia sairaalasta toiseen, Örri sanoo.

Kaakkois-Suomen alueella potilaat kuljetettaisiin tarvittavasta hoidosta riippuen joko Helsinkiin, Kuopioon tai Lappeentantaan.