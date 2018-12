Joulun menoliikenne sujunut toistaiseksi rauhallisesti – Rampit ja risteysalueet erittäin liukkaita

Tänään on odotettavissa joulun menoliikenteen vilkkain päivä, vaikka ajokeli on etelässä huono, tieliikennekeskuksesta kerrotaan.

Jokajouluinen lomalaisten autovirta maanteillä on alkanut jälleen pitkin Suomen maanteitä. Joulun menoliikenne on toistaiseksi sujunut rauhallisesti. Liikennettä on kohtalaisesti, mutta vielä ei voida ruuhkista puhua, tieliikennekeskuksesta kerrotaan.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta ajokelistä Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen iltapäiväksi.

Liikennepäivystäjä Timo Rimmi Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta kertoo, että muutamia ulosajoja ja pienempiä kolareita on ollut ykköstiellä ja ajokeli on paikoin huono.

– Lumisade hioo tien pinnat liukkaaksi. Rampit ja risteysalueet ovat tällä hetkellä erittäin liukkaita, Rimmi teroittaa.

Hän arvioi, että joulun menoliikenteen vilkkain vaihe on odotettavissa tänään iltapäivällä neljän ja seitsemän välillä. Sen jälkeen liikenne rupeaa pikkuhiljaa hiljenemään.

Perjantaista on odotettavissa joulun menoliikenteen vilkkain päivä. Mikäli haluaa välttää pahimmat ruuhkat, kannattaakin tien päälle tänään mahdollisimman myöhään illasta, tai sitten vasta huomenna.

Koska jouluaatto on vasta maanantaina ja sitä ennen viikonloppu, menoliikenteen arvioidaan jakautuvan usealle päivälle. Tämä vähentää ruuhkautumista.

