Toiko pukki epämieluisan lahjan? Ei hätää, kaupat joustavat palautuksissa ja vaihdoissa, vaikka ei tarvitse

Lain mukaan kivijalkakauppojen ei tarvitse vaihtaa tai ottaa vastaa jo myytyjä tuotteita, mutta onneksi useimmat kaupat joustavat. Vain verkkokaupassa ostajalla on kahden viikon palautusoikeus.

Joululahjavalinnat eivät mene aina nappiin, vaan paketista voi paljastua liian pieni paita ja epämieluisa kirja.

Joulun pyhien jälkeen moni haluaakin palauttaa tai vaihtaa saamansa joululahjan.

Kuluttajansuojalaki ei velvoita perinteisiä kauppoja vastaanottamaan tuotteiden palautuksia tai vaihtoja, vaan se on täysin vapaaehtoista, Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Kristiina Vainio kertoo.

– Olennaista on, onko lahja ostettu kivijalkamyymälästä vai verkkokaupasta. Kivijalkakaupassa ei ole automaattista yleistä palautus- tai vaihto-oikeutta. Sen sijaan etämyynnissä, kuten verkkokaupassa on 14 päivän peruuttamisoikeus, Vainio muistuttaa.

Vainio kertoo, että kuluttajaviranomaisilta kysellään joulun jälkeen jonkin verran lahjojen palautuksista ja vaihto-oikeudesta. Hän arvelee, että verkkokauppojen palautusoikeus voi aiheuttaa sekaannusta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Kristiina Vainio kehottaa kysymään tuotteen vaihto- ja palautusoikeuden ehdoista jo ostosta tehdessä.

Kaupat määrittävät palautusehdot

Suurimmat kauppaketjut, S-Ryhmä ja Kesko ja useimmat pienetkin kaupat kuitenkin joustavat tuotteiden palautuksissa ja vaihdoissa.

Jokaisella kaupalla on palautuksille omat ehtonsa ja määräaikansa, jotka kannattaa kysyä jo lahjaa ostaessa. Esimerkiksi S-ryhmän Sokoksissa (siirryt toiseen palveluun) ja Prismoissa (siirryt toiseen palveluun) ostokset voi vaihtaa tai palauttaa 14 vuorokauden sisällä myyntipäivästä.

Keskon K-Citymarketeissa taas tuotteiden vaihto- ja palautusaikaa on pidennetty loppiaisen jälkeiseen maanantaihin asti.

– Meille voi palauttaa ja vaihtaa kuittia vastaan myyntikuntoisia tai pakkauksissa olevia tuotteita. Sitten on muutamia tuotteita, kuten esimerkiksi uimapuvut, joissa ei ole vaihto- tai palautusoikeutta, Citymarkettien sektorijohtaja Minna Wallenius kertoo.

Entä, jos ei kehtaa pyytää lahjan antajalta kuittia? Wallenius sanoo, että kuitin esittäminen on pääsääntö, mutta asiaa voidaan arvioida aina tapauskohtaisesti.

Keskon ja S-Ryhmän mukaan vaihto- ja palautuspyyntöjä tulee pyhien jälkeen vähän, erityisesti siihen nähden, miten paljon tavaraa jouluksi ostetaan.

Alkaako nyt verkkolahjojen palautusrumba?

Suomalaiset ovat innostuneet viime vuosina kunnolla verkko-ostoksista. Niissä on lain mukaan kahden viikon palautusoikeus.

Postin kautta kulkee tänä vuonna arviolta 40 miljoonaa pakettia ja määrän ennustetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Pakettien päälle ulkomaisista verkkokaupoista tulee vielä noin 20 miljoonaa kirjetuotteeksi laskettavaa lähetystä.

Viime vuonna Posti kuljetti 37 miljoonaa pakettia suomalaisille, joten kasvuvauhti on kova.

Postin kansainvälisten pakettipalveluiden johtaja Sami Finne ei kuitenkaan usko pyhien jälkeiseen verkkopakettien palautusrumbaan. Hän sanoo, että suomalaiset ostavat verkosta harkiten.

– Teimme hiljattain verkkokauppatutkimuksen, jonka mukaan suomalaiset ovat varsin eettisiä kuluttajia. Ostetaan enemmän tarpeeseen ja suhtaudutaan erittäin huolellisesti siihen, mitä ostetaan, Finne kertoo.

Postin kansainvälisten pakettipalveluiden johtaja Sami Finne kertoo, että joulukuun puolivälissä rikottiin pakettien vuorokausiennätys. Postin kautta kulki melkein 300 000 pakettia yhtenä päivänä. Posti

Finne korostaa, että suomalaisten verkkokauppojen palautusluvut on merkittävästi pienempiä kuin kansainvälisten verkkokauppojen. Monessa tapauksessa jopa 40 prosenttia verkko-ostoksista matkaa takaisin myyjälle.

– Palautukset vaihtelevat erittäin paljon tuoteryhmittäin. Vaatekaupassa palautuksia on merkittävästi enemmän kuin kodintekniikassa. Monella meidän asiakkailla palautuksia on vain 1–3 prosenttia tilauksista. Vaatteissa luku on noin kymmenen prosentin luokkaa, Finne sanoo.

Posti onkin ennakoinut verkkokaupan kasvua lisäämällä 500 pakettiautomaattia eri puolille Suomea. Ensi vuonna automaatteja on tulossa vielä saman verran lisää.

Finnen mukaan Black Fridayn ja joulun kaltaiset liikennepiikit ovat hyvää aikaa testata automaattijärjestelmän toimivuutta.

– Se, mikä nyt on piikkivolyymi, tulee olemaan jatkossa uusi normaali, hän toteaa.