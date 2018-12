Eemeli Ranta-Panula, 16, urakoi uskomattoman painonpudotuksen ja laihdutti 40 kiloa: "Ensimmäinen puoli vuotta oli varmaan vaikeinta"

Vanhemmat pojat naljailivat seitsemäsluokkalaiselle Eemeli Ranta-Panulalle painosta, jotkut nimittelivät läskiksi. Samantyyppisiä anonyymejä kommentteja oli tullut myös kuviin, joita hän oli julkaissut somessa.

– Nyt ne samat tyypit kommentoivat, että "respect". Jotkut ovat sanoneet niin ihan kasvotustenkin. Onhan se ihan kivaa, Eemeli hymyilee.

Hän painoi rippikesänä vielä 125 kiloa. Sen jälkeen paino on pudonnut yli 40 kiloa puolessatoista vuodessa.

Ulkonäköpaineet ajoivat laihduttamaan

Eemeli Ranta-Panula kertoo olleensa luokkatovereitaan isompi jo alakoulussa, mutta ei se vielä silloin haitannut.

Yläkouluiässä kouluterveydenhoitaja patisti liikkumaan ja Eemeli sai myös lähetteen keskussairaalaan tarkempaa painontarkkailua varten.

Painon kontrollointi ja tapaamiset lääkärin tai hoitajien kanssa vähän ahdistivat, mutta eivät isommin hetkauttaneet.

– Painoihan se mielessä, mutta sanoisin, että ei se siellä käyminen paljon auttanut. Kyllä se loppupeleissä oli itsestä kiinni, Eemeli pohtii.

Hän tiesi, että painoa oli liikaa, mutta ei saanut tehtyä asialle mitään. Eikä hän edelleenkään osaa tarkasti sanoa, mikä oli se hetki, milloin hän lopulta päätti alkaa laihduttaa.

Syy, joka hänet siihen ajoi, on kuitenkin selvä.

Sopivankokoisten vaatteiden löytyminen oli vaikeaa. Mutta eniten vaikuttivat kuitenkin ulkonäköpaineet. Paineita tuli kaverien ja somen kautta. Siihen vaikutti myös se, mitä hän näki peilistä.

– En ole ikinä tykännyt naamastani, kun se on ollut niin pyöreä. On se nyt vieläkin vähän, mutta ei niin paha kuin ennen, Eemeli virnistää.

Eikä kiellä, etteikö mielessä olisi käynyt sekin, että hoikempana olisi helpompaa tehdä tuttavuutta vastakkaisen sukupuolen kanssa.

Eemeli ja tubettaja @ilaripro yhteiskuvassa maaliskuussa 2017. Oikealla Eemeli joulukuussa 2018. Eemeli Ranta-Panula

Nuoren ylipaino on herkkä aihe

Nuori voidaan ohjata lastentautien poliklinikalle, jos ylipaino on voimakasta, sokeri- tai maksa-arvoissa on poikkeavuutta tai tilanteeseen ei saada otetta.

Poliklinikalla nuori tapaa hoitajan ja lääkärin lisäksi ravitsemusterapeutin ja tarvittaessa myös fysioterapeutin ja psykologin, riippuen valmiudesta ja tilanteen vakavuudesta.

Lasten endokrinologi Anne-Maarit Suomi tapaa työssään Seinäjoen keskussairaalassa paino-ongelmaisia nuoria. Hän muistuttaa, että paino on kaikille henkilökohtainen asia ja nuoren kohdalla usein erityisen herkkä.

– Pyrin painottamaan, että painosta ei puhuta sen takia, että meidän kaikkien pitäisi olla samannäköisiä ja samanmallisia, kun eihän me olla, eikä meidän tarvitse olla. Mutta siitä puhutaan jaksamisen, terveyden ja hyvinvoinnin takia, ettei liikapaino hankaloittaisi arkea nyt, eikä aiheuttaisi ongelmia ja sairauksia liian varhain tai ollenkaan.

Hän sanoo, että tämän näkökulman avaaminen usein vapauttaa keskustelua.

Vaikka keskustelujen ei ole tarkoitus syyllistää ketään, ovat syyllisyydentunteet tavallisia.

– Asiasta keskustellaan faktojen perusteella eli mitä muun muassa verikokeet ja painonkehitys kertovat. Mutta kun kartoitetaan syömisrytmiä, liikkumista, unirytmiä ja ruutuaikaa, niin tuleehan sieltä esiin niitä asioita, mistä nuori tai vanhempi syyllistyy.

– Ja onhan niiden asioiden tunnistaminen tärkeää, että voi alkaa tehdä muutoksia.

Painonpudotus voi vaikuttaa murrosikään

Anne-Maarit Suomi muistuttaa, että kasvuikäinen hoikistuu automaattisesti, kun painon lisääntyminen saadaan pysähtymään. Mutta jos liikapainoa on paljon tai kasvu on jo päättynyt, myös painon väheneminen on tarpeen.

Jos hoikistuminen etenee vauhdilla, pitää olla tarkkana, ettei pihistä väärästä paikasta.

Nuorten ylipaino: Kouluterveyskyselyn (siirryt toiseen palveluun) (2017) mukaan peruskoulun 8-9. luokan pojista 22% ja tytöistä 16% oli ylipainoisia.

(2017) mukaan peruskoulun 8-9. luokan pojista 22% ja tytöistä 16% oli ylipainoisia. Lukiolaisista pojista 19% ja tytöistä 13% ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista pojista 29% ja tytöistä 22% oli ylipainoisia.

Nuorten terveystapatutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 12–18-vuotiaiden ylipainoisuus on lähes kolminkertaistunut neljän viime vuosikymmenen aikana, myös lihavuuden vaikeusaste on kasvanut. Lähde: THL

– Maltti on tärkeää ja pitää tarkoin miettiä, että ravitsemus on oikea. Jos lopettaa sipsien ja karkkien syömisen ja alkaa liikkua, siinä ei ole mitään pahaa, mutta vaje ei saisi tulla tavallisesta ruuasta, missä ovat tärkeät ravintoaineet.

Suomen mukaan ravitsemusterapeutin olisi hyvä olla mukana, kun nuori alkaa pudottaa painoaan. Ammattilainen osaa arvioida ravintoaineiden saannin.

– Helposti käy niin, että jää vajausta tärkeistä proteiineista, vitamiineista ja hivenaineista. Ja jos painonpudotuksen tekee liian rajusti, murrosikään kuuluva kehitys voi hidastua tai häiriintyä.

Pienemmät annokset ja vähemmän herkkuja

Eemeli Ranta-Panula ei googlaillut ohjeita eikä pyytänyt apua painonpudotukseen. Hän vain aloitti tekemällä arkeen pieniä muutoksia.

Ensimmäinen oli kuntopyörällä polkeminen.

– Puolen vuoden kohdalla lisäsin liikuntaa, kun paino oli pudonnut jo jonkin verran. Nykyään käyn kävellen lenkillä melkein joka päivä, 3-10 kilometriä per päivä, ja jos en pääse, niin poljen kuntopyörällä ainakin 20 kilometriä.

Hän myös jätti sipsit, vähensi limsan juomista ja makeisten syömistä. Söi aterioita vähemmän ja pienensi annoksia.

– Olihan mun aluksi nälkä, mutta siihen oli vaan totuttava. Ensimmäinen puoli vuotta oli varmaan vaikeinta.

Suurin muutos oli nimenomaan ruuan määrässä. Eemeli arvioi ruoka-annostensa olleen ennen jopa kolminkertaisia nykyisiin verrattuna.

– Nykyään syön koulussa kunnolla. Joskus kotona välipalan ja alkuillasta syön vielä pienen lämpimän aterian. Illalla en oikeastaan enää syö. Ennen söin päivässä ehkä kolmekin isoa lämmintä ruokaa ja aika paljon välipaloja pitkin päivää.

Eemeli Ranta-Panula pudotti kolmanneksen painostaan ja alkaa nyt olla tavoitteessaan. Eemeli Ranta-Panula

Tulokset ja tuki kannustavat

Eemeli Ranta-Panula kertoo, että paino putosi aluksi yllättävänkin nopeasti, jopa pari kiloa viikossa. Kun elimistö tottui, niin vauhti tasaantui.

Hän sanoo, että kun paino laski nopeasti, ja tulokset alkoivat näkyä, se kannusti tekemään töitä ja kestämään näläntunnetta.

Annoskoot täytyy pitää kurissa ja herkkujen syöminen rajoittaa viikonloppuihin, mutta mistään ei ole tarvinnut kokonaan luopua. Joskus voi edelleen käydä pizzalla tai pikaruualla kavereiden kanssa.

Herkuttelu saattaa näkyä vaa’alla pari päivää, mutta, kun normaalirytmiin pääsee, paino alkaa taas pudota.

Vuosi sitten Eemeli Ranta-Panula liittyi painonhallintaryhmään Facebookissa.

– Siellä tsempataan ja sieltä saa hyviä vinkkejä, hän kiittää.

Sieltä saadut vinkit ovat auttaneet mm. tarkkailemaan hiilihydraattien määrää ja valitsemaan karkkipusseista sen vähäkalorisimman.

Lopullinen tavoite häämöttää

Eemeli Ranta-Panulan tavoite on muuttunut painon pudotessa. Aluksi tavoite oli päästä alle sataan kiloon, sitten alle 90 kiloon. Koska paino on jo alle senkin, häämöttää lopullinen tavoite, 75 kiloa, vajaan 10 kilon päässä.

– Yritän sitten jatkossa pitää painon alle 80 kilossa. Se on omasta mielestäni ihan hyvä. Sitten ajattelin alkaa kiinteyttää itseäni salilla.

Hän aikoo jatkossakin pitää ruokavalion terveellisenä ja syödä herkkuja kohtuudella.

Vaikka kaikki kehut ja kannustus ovat tuntuneet hyvältä, on kavereilta saatu palaute ollut tärkeää.

– Kaverit ovat sanoneet, että kunnioittavat saavutustani ja että kannattaa olla ylpeä tästä.

Eemelin rippikuva kesältä 2017. Eemeli Ranta-Panulan kuva-albumi

Painonpudotus tarvitsee tasapainoiset olosuhteet

Ylipainon pudottamisen hyödyt ovat kiistattomat. Selän sekä alaraajojen kuormitus vähenee ja rasvamaksan, kakkostyypin diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja esimerkiksi uniapnean kehittyminen estyvät tai siirtyvät myöhempään ikään.

Usein nuorten kohonneet sokeri- ja rasva-arvot normalisoituvat jo pienenkin hoikistumisen myötä.

Anne-Maarit Suomi toistaa, että tärkeimmät asiat painonhallinnassa ovat normaali ruokarytmi, viisi ateriaa, hyvä yöuni ja riittävä liikkuminen. Aterioiden tulee sisältää normaalin lautasmallin mukaista ruokaa, jossa kaikki ravintoaineet turvattu.

Hän muistuttaa, että oma motivaatio tarvitaan, jotta toivottua arjen rytmitystä saa toteutettua, mutta nuoren kohdalla myös vanhempien tuki on tärkeää. He voivat auttaa mm. ruokarytmistä kiinni pitämisessä ja kannustaa suotuisiin valintoihin.

Itselleen pitää myös olla armollinen: aina ei kykene tekemään painonhallinnan kannalta tarpeellisia arjen muutoksia tai ylläpitämään niitä.

– Joskus elämässä vaan on niin paljon kuormitusta, ettei siihen pysty. Näihin muihin asioihin on myös tärkeää saada tarvittavaa tukea, jotta ihmisellä on voimavaroja tehdä sellaisia muutoksia, joita painonhallinnassa tarvitaan.