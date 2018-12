Verenpainelääke vedettiin jälleen pois myynnistä syöpäriskin takia, potilaita ei tiedotettu – "Puhutaan teoreettisesta riskistä"

Suomessa lääkkeiden turvallisuutta valvova Fimea on vetänyt kaikessa hiljaisuudessa muutama kuukausi sitten pois apteekeista verenpainelääkkeen.

Syy myynnistä poistamiseen on, että lääkkeessä todetut epäpuhtaudet voivat pitkäaikaisessa käytössä lisätä potilaan riskiä sairastua syöpään.

Fimean mukaan kyseessä oli "pieni" lääke-erä, mutta sen suuruutta Fimea ei suostu kertomaan. Fimeasta kuvaillaan Ylelle yleisellä tasolla, että lääke-erät ovat yleensä suuruudeltaan 100–100 000 pakkausta.

Fimea ei myöskään kerro, mikä lääkeyhtiö oli tuonut markkinoilta pois vedettyä lääkettä Suomeen.

Lääke vedettiin pois apteekeista, koska lääkkeen sisältämä sartaani on sisältänyt epäpuhtauksia.

Näin Fimean johtaja Esa Heinonen kommentoi Ylelle lääke-erän poistamista apteekeista.

Milloin Suomessa vedettiin nämä lääkkeet pois?

– Lokakuussa pieni erä erästä sartaania sisältävää verenpainelääkettä vedettiin pois apteekkitasolta.

Tiedotettiinko tästä mahdollisia lääkkeen käyttäjiä?

– Katsottiin, että ei ollut tarvetta huolestuttaa potilaita, koska silloin (lääke-erä) vedettiin pois apteekkitasolta.

Jotkut potilaat olivat ehkä kuitenkin tätä lääkettä syöneet?

– Joo. Toki tässä täytyy tietenkin aina arvioida kokonaistilannetta. Ja tässä puhutaan tämmöisestä teoreettisesta riskistä, jolloin puhutaan vuosien käytöstä.

Epäpuhtaat lääkeosat ovat tulleet Kiinasta ja Intiasta

Lääkkeiden pois vetäminen apteekeista terveysriskin vuoksi on Suomessa hyvin harvinaista.

Lokakuun operaatio oli kuitenkin jo toinen kerta tänä vuonna, kun Fimea veti pois apteekeista syöpäriskin sisältävää verenpainelääkettä.

Viime heinäkuussa myynnistä vedettiin useita verenpainelääkkeitä, jotka sisälsivät valsartaania. Tuolloin myös potilaita kehoitettiin lopettamaan valsartaania sisältävien lääkkeiden syönti ja vaihtamaan lääkkeet muihin vastaaviin lääkkeisiin.

Viime kesän lääkekohun jälkeen Euroopassa lääketurvallisuusviranomaiset ja lääketeollisuus ovat tarkkailleet aiempaa tehokkaammin Euroopan alueelle tulevia lääkeaineita.

Näissä tarkastuksissa lääkkeistä on löytynyt epäpuhtauksia, ja lääkkeitä on vedetty pois myynnistä Euroopassa.

Näiden tarkastusten seurauksena myös Suomen apteekeista vedettiin lokakuussa verenpainelääkkeen lääke-erä pois myynnistä.

Samaa ainetta löytyy makkarasta ja luonnosta

Fimean mukaan lääkkeistä löytynyt epäpuhtaus on nitrosodimetyyliamiinia, jonka on havaittu eläinkokeissa nostavan syöpäriskiä. Siitä ei ole varmuutta, miten paljon epäpuhtaus mahdollisesti lisää syöpäriskiä ihmisellä.

Fimeasta vakuutetaan, että jos henkilö on käyttänyt lyhytaikaisesti markkinoilta pois vedettyjä lääkkeitä, riski sairastua syöpään on "teoreettisen pieni".

– Tätä nitrosodimetyyliamiinia löytyy esimerkiksi, jos grillaa makkaraa. Tämä on hyvin yleinen luonnossakin havaittava syöpää aiheuttava aine. Eli tämä riski on teoreettinen. Mutta toki kun puhutaan lääkkeestä, asia on vakava ja se täytyy tutkia tarkemmin, sanoo johtaja Esa Heinonen Fimeasta.

Viime heinäkuussa Suomen apteekeista pois vedettyjen verenpainelääkkeiden epäpuhdas lääkeaine tuli Kiinasta, lokakuussa myynnistä vedetty lääkeaine oli valmistettu Intiassa.

Fimeasta muistutetaan, ettei verenpainelääkkeen käyttöä saa milloinkaan lopettaa omin päin ilman lääkärin lupaa.

– Jos lääkkeen käytöstä on huolta, niin on hyvä keskustella siitä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, Heinonen toteaa.

Lue myös:

Useita verenpainelääkkeitä vedetään pois markkinoilta – Proviisori: "Lääkkeen käyttöä ei pidä missään nimessä keskeyttää, korvaavan tuotteen voi vaihtaa ilmaiseksi"

Fimea vetää verenpainelääkkeitä pois markkinoilta syöpävaaran takia – koskee arviolta 20 000:ta suomalaista