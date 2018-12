Tutkija: Melkein kaikkea odotetaan olevan saatavilla koska tahansa – Yhä useampi jättimarket piti joulun alla ovet auki kellon ympäri

Vielä viimeiset lahjat ja joulun ruokahankinnat. Joulukauppa on huipentunut tähän viikonloppuun. Myynnillä mitattuna joulukuu on kaupan alalla selkeästi vuoden vilkkain ostoskuukausi.

Uutena ilmiönä joulukaupassa on tänä vuonna ollut yhä useampien hypermarkettien ympärivuorokautinen aukiolo. S-ryhmän Prismoista lähes parikymmentä on pitänyt ovensa auki kellon ympäri.

Pääkaupunkiseudulla Prismat ovat palvelleet vuorokauden ympäri, ja muualla Suomessa esimerkiksi Kuopiossa, Jyväskylässä, Oulussa ja Tampereella.

Lähes kaikkea ajatellaan olevan saatavilla kellon ympäri

Tutkijatohtori Essi Pöyry Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta näkee hypermarkettien 24/7-aukiolojen taustalla osin kilpailun markkinaosuuksista, mutta myös ihmisten muuttuneet tottumukset.

– Ihmiset voivat käydä myöhään illalla myös isossa marketissa aiemman lähikaupan sijaan. Toisaalta ajattelukin on muuttunut, ja nykyään odotetaan, että kaikkea saa mihin aikaan tahansa, Pöyry sanoo.

– Jos haluaa vaikka maitopurkin, voi sen saada keskellä yötäkin tarvittaessa. Tämäntyyppinen ajattelu on selkeästi erilaista kuin kymmenen vuotta sitten. Silloin ajateltiin, että on hetkiä tai aikoja vuorokaudesta, jolloin yksinkertaisesti joitain tuotteita ei voi ostaa. Mutta nykyään tässä hetkessä kuluttajat ajattelevat, että lähes kaikkea voi saada milloin tahansa, Pöyry arvioi.

Osansa muutokseen on tuonut verkkokauppa, joka perinteisesti markkinoinnissaan on korostanut mahdollisuutta tehdä ostoksia kotisohvalta, mihin aikaan tahansa.

– Ympärivuorokautinen aukiolo voi olla myös fyysisten kauppojen keino kilpailla verkkokaupan kanssa, että kyllä meillekin voi tulla ostamaan koska tahansa, Pöyry katsoo.

Kauppojen aukioloajat vapautuivat vuoden 2016 alussa.

Yön ostokset jouluruokia ja lahjoja

Kannelmäen Kaaren Prismassa on jopa ruhkaisaa lauantaina illalla yhdentoista aikaan. Asiakkaita riittää lähes kahdellekymmenelle kassalinjalle. Kannelmäessä jatkuva öinen aukiolo alkoi jo noin kaksi vuotta sitten.

Kannelmäen Prismassa riitti asiakkaita illalla yhdeltätoista lauantaina. Yle

Kaaren Prisman johtaja Ilkka Riiali kertoo asiakkaita riittävän tasaisesti, vaikka kilpailua on yökauppaan tullut lisää. Työntekijöitä ei ole ollut vaikeaa houkutella yövuoroihin.

– Enemmänkin saataisiin öiksi henkilökuntaa jos tarvittaisiin, yövuoroista on koko ajan kysyntää, Riiali kertoo.

Yöajan hankinnat ovat hyvin samanlaisia kuin päivälläkin. Riiali kertoo, että ennen joulua käyttötavaraa hankitaan yöaikaan tavallista enemmän, tietysti jouluruokien ohella.

– Öisin tullaan ostamaan lahjoja lapsilta piilossa.

Kesko on palvellut ympärivuorokautisesti ainakin kolmessa pääkaupunkiseudun K-Citymarketissa. Yksi paikoista, joissa hypermarketit ovat olleet auki yötä päivää, on kauppakeskus Jumbo Vantaalla.

– Hypermarkettien aukiolo tällä joulunalusviikolla aattoon asti on meillä uusi liikkeiden kokeilu. Asiakkaita on ollut myös yöllä. Kyseessä on enemmänkin palvelu asiakkaille, samalla nähdään, millainen vastaanotto sillä on, sanoo kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro Jumbosta.

Kokonaisuutena kauppakeskukselle on Lehtoaron mukaan tärkeintä liikkeiden yhtenäiset, laajat aukioloajat.

Joulukaupan kasvua odotetaan

Kovimmat kasvuluvut joulukuussa nähdään Kaupan liiton mukaan kellojen, korujen ja kirjojen myynnissä. Niiden joulukuun myynti on noin 120 prosenttia suurempaa kuin muina kuukausina keskimäärin.

Kaupan liitto ennakoi marraskuussa, että joulukauppa kasvaa tänäkin vuonna selvästi. Tarkempia tilastoja on tulossa joulun jälkeen. Liiton mukaan viime vuonna joulusesongin tuoma keskimääräinen myynnin lisäys kaupoille oli kotitaloutta kohti noin 330 euroa.

Markku Rantala /Yle.

Nordean teettämä kysely (siirryt toiseen palveluun) ennakoi suomalaisten käyttävän jouluhankintoihin tänä vuonna aiempaa enemmän rahaa.

Kauppakeskusjohtaja kertoo joulukaupan toden teolla käynnistyneen veronpalautuksien tultua tileille, ja sen jälkeen on ollut vilkasta.

– Jouluaaton sijoittuminen maanantaille jakaa joulukauppaa nyt viimeisinä päivinä tasaisemmin. Hyvä taloudellinen tilanne ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa vaikuttaa varmasti positiivisesti joulukauppaan, Lehtoaro toteaa.

Tutkijatohtori Pöyry arvioi, että kuluttajien ostosten määrä ei ole tänä vuonna suuresti muuttunut. Mainonnalla on oma iso roolinsa siinä, mitä joulun ostoksiin päätyy.

– Minkälaiset tuotteet näkyvät mainonnassa ja mitä markkinoidaan, se vaikuttaa paljon siihen mitä ostetaan, ehkä enemmän mitä itse tiedostetaan, sanoo Pöyry.

Lahjakortit yhä suuremmassa suosiossa

Yle kertoi perjantaina, että kiinnostusta aineettomiin joululahjoihin on ollut aiempaa enemmän. Nordean kyselyssäkin lähes joka viides ilmaisi, että suunnittelee antavansa lahjaksi yhteistä aikaa tai tekemistä.

Pöyry uskoo, että aineettomien lahjojen suosiossa olisi kasvun varaa, jos niitäkin markkinoitaisiin enemmän.

– Nyt markkinointia aika paljon dominoivat vaikka erilaiset elektroniikkaliikkeet ja heidän tuotteensa.

Jumbon kauppakeskusjohtaja on huomannut viime vuosina muutosta ihmisten tottumuksissa.

– Turhaa tavaraa ei haluta antaa. Meillä suosiotaan on paljon lisännyt Jumbon kauppakeskuslahjakortti, joka käy mitä moninaisimpiin hankintoihin tai palveluihin. Näin lahjansaaja voi itse päättää, mitä hankkii, Lehtoaro sanoo.

Lue myös

Suomi sekosi lihattomasta joulukinkusta: Vehnästä tehtyä seitania myydään automarketeissa ympäri maan, valmistajan mukaan rullat saattavat hävitä hyllystä jopa tunnissa

Black Friday venyy jo koko viikoksi – professori: "Kiistatta tulee mieleen, onko tässä mitään järkeä"

Verottaja antaa suomalaisille joulurahaa ennätysmäärän, lähes kolme miljardia euroa – ja se onkin sitten viimeinen kerta