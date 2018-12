Talousennustajat samaa mieltä: Suomen talouskasvu taittuu ensi vuonna – Nordean Kangasharjun mukaan taantuman todennäköisyys on 40 prosenttia

Emeritusprofessori Sixten Korkman ihmettelee ensi vuoden menopaineita, vaikka taloudessa on kestävyysvaje.

Ennusteita Suomen talouskasvusta on vedetty alaspäin viime aikoina. Pessimistisimpiin kuuluu Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju, joka on valmis lyömään kossupullosta vetoa, että Suomen talouskasvu jää selvästi alle kahden prosentin ensi vuonna. Kangasharju arvioi, että on olemassa noin 40 prosentin mahdollisuus, että Suomi ajautuu ensi vuonna taantumaan.

– Riski Suomen ajautumisesta taantumaan ei ole teoreettinen vaan todellinen. Se ei tarvitse muuta kuin että brexitistä tulee vähän kaoottisempi kuin nyt ajatellaan ja Trumpin kauppasotakuvio laajenee autotulleihin, iskien Eurooppaan kovasti. Kyllä se taantuma sillä tavalla on ihan liipaisimella, Kangasharju sanoo.

Kangasharjun mukaan taantuman tulo Suomeen on mahdollista, vaikka pahimmat brexit- ja kauppasotahuolet eivät toteutuisikaan.

– Saksan talous pienenee jo tällä hetkellä. Siellä varastot kasvoivat edellisellä neljänneksellä paljon. Jos varastojen kasvattamisen sijaan niitä nyt puretaan, niin silloin bruttokansantuotetta syntyy vähemmän. Silloin bruttokansantuote voi supistua kaksi neljännestä peräkkäin Saksassa ja silloin Saksa on määritelmällisesti taantumassa. Jos Saksassa tulee taantuma, niin silloin se kyllä tulee Suomeenkin, Kangasharju sanoo.

Maanantaina kerrottiin Valtiovarainministeriön ennustaneen Suomelle 1,5 prosentin kasvua ensi vuodelle. Suomen Pankki ennusti puolestaan ensi vuoden kasvun 1,9 prosentiksi.

"Menopaineita niin, että joulupukkikin kalpenisi"

Aalto-yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Sixten Korkman pitää silmiinpistävänä menopaineiden pitkää listaa ensi vaalikaudelle, vaikka julkisessa taloudessa on kestävyysvaje. Kestävyysvaje tarkoittaa, että julkisten menojen arvioidaan pitkällä aikavälillä ylittävän julkiset tulot.

Korkmanin mukaan Suomen julkisen talouden suhteen ei silti pidä olla liian pessimistinen, sillä mitenkään kuralla julkinen talous ei ole.

Ensi vaalikaudella pitää Korkmanin mukaan kuitenkin pyrkiä pienentämään kestävyysvajetta. Yhdessä kaudessa se ei todennäköisesti ole kuitenkaan kurottavissa umpeen. Korkman jatkaisi toimia työllisyysasteen nostamiseksi. Samalla hänen mielestään pitää suitsia menopaineita julkisessa taloudessa. Verotuksen puolella Korkman pohtisi esimerkiksi kiinteistöveron nostamista.

"Pitää rajoittaa menojen kasvua"

Valtiovarainministeriö arvioi tälle viikolla kestävyysvajeen olevan lähes neljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, kun arvio vielä aiemmin syksyllä oli reilut kolme prosenttia.

Uusi arvio pohjustaa osaltaan huhtikuussa edessä olevien eduskuntavaalien vaalikamppailua. Vaalikamppailun ensi metreillä on jo ollut esillä tuttuja menotarpeita: väylähankkeita, koulutuspanostuksia, eläkkeiden korottamista ja homekoulujen laittamista kuntoon.

– Menopaineita ja toiveita on paikoin niin, että joulupukkikin kalpenisi. Jollakin tavalla pitää pystyä priorisoimaan, koska ei voida tehdä kaikkea sitä mitä ollaan lupaamassa, Korkman sanoo STT:lle.