Bloomberg: Trump harkitsee Yhdysvaltojen keskuspankin johtajan erottamista – valtuudet epäselvät

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump pohtii maan keskuspankin Fedin pääjohtajan erottamista, talouslehti Bloombergin lähteet kertovat (siirryt toiseen palveluun).

Trump on puhunut pääjohtaja Jerome Powellin erottamisesta useiden ihmisten kanssa viime päivinä, mutta osa hänen neuvonantajistaan on varoittanut, että se olisi katastrofaalinen virhe. Lähteiden mukaan Trump on hyvin tyytymätön Powellin johtaman Fedin päätöksiin nostaa korkotasoa, koska talouskasvu on hidastunut ja pörssikurssit ovat painuneet.

Keskiviikkona Fed nosti ohjauskorkonsa 2,25-2,50 prosentin tasolle.

Päättynyt pörssiviikko oli Wall Streetillä huonoin vuosikymmeneen: New Yorkin pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kurssikehitystä kuvaava Dow Jones -indeksi putosi viikon osalta lähes seitsemän prosenttia.

Yhdysvaltojen oikeuskäytännössä on epäselvää, olisiko Trumpilla valtuuksia erottaa Powell. Vastaavaa toimenpidettä ei ole koskaan tehty Yhdysvaltojen historiassa.

Keskuspankin toimet on tavattu pitää erillään päivänpolitiikasta. Ja vaikka presidentti nimittää keskuspankin pääjohtajan, joidenkin näkemysten mukaan pääjohtajan irtisanominen ei ole presidentin vallassa, vaan erottamiseen vaadittaisiin kongressin päätös ja vakava syy, kuten rikoksen tekeminen.

Jo yritykset vaikuttaa Fediin voisivat kuitenkin murentaa markkinoiden luottamusta talouteen ja siten lisätä talouden epävakautta huomattavasti.

Sekä Valkoisen talon että keskuspankin viestintä kieltäytyvät Bloombergin mukaan kommentoimasta asiaa.

