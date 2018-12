Elämänmenon arvaamattomuus hämmentää arkkipiispa Tapio Luomaa: "Kukaan ei tiedä, mihin suuntaan olemme Suomessa tai maailmalla menossa"

TurkuArkkipiispa Tapio Luoma on tyytyväinen, että Turun historiallinen keskusta on saanut kauniin lumipeitteen sopivasti joulun alla.

– On hienoa, että ensimmäinen jouluni Turussa on valkea. Se kruunaa suuren kristikunnan juhlan. Iloitsen, että saan viettää Turussa tätä joulua ja odotan joulua suurella mielenkiinnolla, kertoo Tapio Luoma.

Arkkipiispa pitää jouluaattona perinteisen joulusaarnansa Turun tuomiokirkossa kello 16. Luoma myöntää, että hänen saarnansa on vielä kesken. Hän on viritellyt siihen jo ajatuksia.

– Elämänmenomme arvaamattomuus on kovasti puhuttanut minua viime aikoina. Kukaan ei tiedä, mihin suuntaan olemme Suomessa tai maailmalla menossa, pohtii Luoma.

Arkkipiispa haluaa kuitenkin valaa uskoa. Hänen mielestään kannattaa olla toiveikas, varsinkin jouluna.

– Tulevaisuus on kaikista uhkakuvista huolimatta valoisa. Siitä joulun sanomassa on viime kädessä kysymys. Uskomme kristittyinä siihen, että Jumala tuli ihmiseksi juuri sen vuoksi, että meillä olisi toivo. Me tämän ajan ihmisetkin tarvitsemme tätä viestiä, kertoo Luoma.

Joulu täyttää kirkot ja hyväntekijöiden laarit

Joulun aikaan väki käy ahkerasti kirkossa, myös he, jotka eivät kuulu kirkkoon. Kirkosta etsitään ehkä joulutunnelmaa tai tullaan vain kuuntelemaan musiikkia. Esimerkiksi laivaston soittokunnan perinteisen joulukonsertin alla Turun tuomiokirkon portailla käännytettiin satoja kuulijoita pois, sillä kirkko oli täynnä.

On hienoa, että ymmärrämme myötätunnon ja empatian tärkeyden. Joulu on mitä otollisin aika osoittaa sitä. Tapio Luoma

Arkkipiispa Tapio Luoma toivottaa kaikki tervetulleiksi kirkkoihin.

– Joulun aika tuntuu herättävän meitä suomalaisia miettimään, pohtimaan ja kokemaan elämää jollakin syvemmällä tasolla kuin yleensä kiireisen arjen keskellä. Joulun aika kutsuu meitä yhteen, muiden joukkoon.

Arkkipiispan mielestä ihmisillä on hengellisyyden kaipuu, jota suomalaiset eivät osaa sanoittaa kovin selkeästi. Se on kuitenkin jossain syvällä ihmisten mielissä.

Arkkipiispa Tapio Luoma Turun tuomiokirkon ovella. Minna Rosvall / Yle

Hyväntekeväisyys on myös kiinnostanut monia joulun alla. Vanhainkoteihin on lähetetty kortteja ja villasukkia. Vähävaraisille lapsiperheille on riittänyt lahjoja.

– Hyväntekeväisyys liittyy tarpeeseen kokea yhteyttä muihin ihmisiin. Emme ole puhtaasti yksilöitä. Kaipaamme yhteyttä toisiin ihmisiin. On hienoa, että ymmärrämme myötätunnon ja empatian tärkeyden. Joulu on mitä otollisin aika osoittaa sitä, pohtii Luoma.

Arkkipiispan vuosi on ollut kiireinen

Tapio Luoma valittiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi maaliskuussa ja hän aloitti virassaan kesäkuun alussa 2018.

Ensimmäiset kuukaudet arkkipiispana ovat olleet kiireiset. Tapio Luoma on ehtinyt kierrellä jonkin verran seurakuntalaisten keskuudessa, mutta suuria uudistuksia ei ole vielä ollut tarvetta tehdä.

– Paljon uutta ja ennen kokematonta on tullut vastaan. Tässä tehtävässä saa nauttia kannustuksesta ja auttaa muita luottamaan huomiseen.

Kuulemme arkkipiispan talolle Turun tuomiokirkon kellon lyönnit. Ne ovat aina yhtä pysäyttävät ja kauniit. Tapio Luoma

Luoma kertoo olleensa aktiivinen sosiaalisessa mediassa jo Espoon piispan tehtävässä. Hän aikoo jatkossakin ottaa kantaa myös sitä kautta edeltäjänsä tavoin.

– Olen ottanut kantaa muun muassa ilmastokysymyksiin ja turvapaikanhakijoiden tilanteeseen ja siihen, mitä meidän suomalaiselle yhteiskunnallemme ja demokratiallemme kuuluu. Näihin asioihin otan kantaa jatkossakin, kertoo Luoma.

Perhe tulee jouluksi Turkuun

Arkkipiispa Tapio Luoma ei aio muuttaa viran mukanaan tuomia jouluperinteitä vielä tänä jouluna. Muutoksia ja uudistuksia on luvassa mahdollisesti myöhemmin.

Tänä jouluna arkkipiispan perheen oma joulu kokee muutoksen. Kolme aikuista lasta saapuu viettämään joulua Turkuun piispantaloon.

– Aistimme Turun historiallisen keskustan joulua yhdessä. Odotan juhlahetkeä innolla. Kirkko on lähellä. Kuulemme arkkipiispan talolle Turun tuomiokirkon kellon lyönnit. Ne ovat aina yhtä pysäyttävät ja kauniit. Niitä on hieno kuunnella. Ensimmäinen lapsenlapsi on mukana ja hän ansaitsee paljon huomiota, tunnelmoi Luoma.