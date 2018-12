Katja Puhakka halusi lapsia ja pohti vuosia: "onko oikein tehdä isätön lapsi tähän maailmaan" – Lopulta ystävän raskaus sinetöi päätöksen

32-vuotiaan Katja Puhakan olo oli kuin teinillä.

Sellaisella, joka on tehnyt jotain väärää ja joutuu pian tunnustamaan tekonsa vanhemmilleen. Jännitys tuntui vatsan pohjassa.

Oli vuosi 2014. Ulkona porotti heinäkuun aurinko. Puhakan vanhemmat olivat tulleet viettämään viikonloppua tyttärensä luo. Puhakka istui kotinsa sohvalla ja pohti, miten asettelisi sanansa.

– Lopulta kysyin vanhemmiltani, onko heillä menoja helmikuussa. Silloin voisi olla hetki, jolloin koiria pitäisi hoitaa muutaman päivän ajan.

Hieman kummissaan vanhemmat vastasivat, ettei heillä vielä ollut suunnitelmia niin kauas. Miksi niin?

– Teidän tuleva lapsenlapsi syntyy silloin, Puhakka vastasi.

Katja Puhakka kertoo pohtineensa vuosia lapsen hankkimista yksin. Antti Kolppo / Yle

Lapsen hankkiminen yksin vaati vuosien pohdinnan

Puhakka alkoi kypsytellä ajatusta lapsen hankkimisesta yksin sen jälkeen, kun pitkä parisuhde päätyi eroon. Hän oli 25-vuotias.

Hän kertoo olleensa lapsirakas pienestä asti ja jaksoi teininäkin leikittää tuttujen lapsia.

Monelle lapselle pikkusisaruksen syntymä on vaikea paikka, mutta ei Katja Puhakalle. Pikkuveljen syntymä oli paras asia 7-vuotiaan elämässä. Puhakka toivoi hartaasti, että vanhemmat tekisivät lisää sisaruksia.

Omasta perhe-elämästään Puhakka maalasi mielessään haavekuvaa: 30-vuotiaana hänellä olisi mies, koti, koira ja kolme lasta. Hän halusi saada lapset nuorena.

Sekunnin murto-osan tuli pieni paniikin häivähdys: mitä minä olen mennyt tekemään. Katja Puhakka

Lyhyempiä ja pidempiä parisuhteita tuli ja meni, mutta sitä oikeaa ei kuulunut. Niinpä Puhakka alkoi kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja. Realisti kun on.

Hän alkoi koota vihkoon lapsettomuusklinikoiden hintoja ja teki laskelmia, miten hän pärjäisi taloudellisesti, jos olisi yksinhuoltaja. Vihkoaan Puhakka täytti usean vuoden ajan pohtien samalla lapsen hankintaan liittyviä asioita.

– Pohdin eettisiä asioita: onko oikein tehdä isätön lapsi tähän maailmaan.

Kymmeniä raskaustestejä ennen kahta viivaa

Helmikuussa 2014 Puhakan hyvä ystävä kertoi uutisen. Tämä oli juuri tehnyt raskaustestin, ja tulos oli ollut positiivinen.

– Hän taisi vielä mainita, kuinka mukava olisi olla yhtä aikaa raskaana ja äitiyslomalla.

Puhakka ei jäänyt pohtimaan asiaa enää pidempään. Hän soitti seuraavana päivänä Väestöliiton lapsettomuusklinikalle ja istui jo viikon päästä lääkärin vastaanotolla.

Kaspian oli äitinsä mielestä heti tutun näköinen, vaikka puolet sukusoluista on peräisin tuntemattomalta luovuttajalta. Antti Kolppo / Yle

Inseminaatio tehtiin Puhakalle kolme kertaa. Viimeisellä kerralla hän tuli raskaaksi. Sitä ennen hän ehti tehdä kymmeniä raskaustestejä – usein aivan liian aikaisin.

Hän kertoo nauraen yrittäneensä katsoa eri valoissa ilmestyikö testitikkuihin kahta viivaa. Ystävilleen hän lähetti kuvia, kysellen näkyikö tikussa heidän mielestään jotain.

Elettiin toukokuun loppua, kun tikussa vihdoin näkyi odotetut kaksi viivaa.

– Vaikka se oli ollut iso haave, niin sekunnin murto-osan tuli pieni paniikin häivähdys: mitä minä olen mennyt tekemään. Nyt tämä ihan oikeasti tapahtuu.

"Minulla on lupa tähän ratkaisuun"

Lasten hankkiminen – ja hankkimatta jättäminen – ovat olleet mediassa esillä (siirryt toiseen palveluun) paljon kuluneina vuosina. Milloin on kaipailtu synnytystalkoita (siirryt toiseen palveluun), milloin kerrottu iäkkäistä ensisynnyttäjistä (siirryt toiseen palveluun) ja milloin syntyvyyden laskusta Suomessa.

Puhakka on puhunut itsellisestä lasten hankkimisesta julkisuudessa aiemminkin (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi hän on kirjoittanut aiheesta hetken aikaa blogia ja nykyisin hänellä on oma Youtube-kanava (siirryt toiseen palveluun).

Etsiessään tietoa lasten hankkimisesta itsenäisesti Puhakka huomasi, ettei aiheesta löytynyt esimerkiksi blogikirjoituksia. Hän päätti alkaa kirjoittaa blogia mennessään hedelmöityshoitoihin.

Kaspian voi 18-vuotiaana halutessaan selvittää, kuka on hänen isänsä. Antti Kolppo / Yle

Hän kirjoitti prosessin etenemisestä, hinnoista ja kaikesta mahdollisesta, mitä matkan varrella tuli vastaan. Saadun palautteen runsas määrä yllätti Puhakan. Hän arvelee, että jollakin tapaa aihe on tabu.

– Sain ihmisiltä valtavasti positiivista palautetta, että ihana kun joku kirjoittaa tästä aiheesta. Ajattelen, että minulla on lupa tähän ratkaisuun, miksi siitä ei voisi puhua.

Puhakka alkoi saada sähköpostiviestejä ihmisiltä, jotka kaipasivat neuvoja ja vertaistukea. Parin tuntemattoman ihmisen kanssa hän puhui tunteja puhelimessa.

– Minusta tuli auttava puhelin ja sähköposti. On selvää, että aiheesta pitäisi puhua enemmän, jakaa tietoa ja kokemuksia.

Yksinelävän vauvakuume

Puhakka ei koe, ettei olisi saanut kolmikymppisenä kertoa avoimesti potevansa vauvakuumetta, vaikka elikin yksin.

Ajatus perinteisestä perhemuodosta istuu kuitenkin tiukassa. Soittaessaan ensimmäisen kerran Väestöliittoon hänet valtasi epäilys, vaikka oli jo vuosien ajan tutkinut aihetta.

– Kysyin, että onko se edes sallittua, kun olen yksin. Saanko minä käyttää lahjoitettuja sukusoluja?

Kaspian täyttää helmikuussa neljä vuotta. Antti Kolppo / Yle

Synnytystä Puhakka odotti valtavasti. Mukaan tulivat kaksi ystävää, joista toinen oli osallistunut myös ultraäänitutkimuksiin.

Kun Puhakka sitten sai pienen poikansa rinnalleen, tunne oli sanoinkuvaamaton.

– Se on uskomatonta. Olin kuvitellut, miltä hän näyttää. Omalta hän näytti, tutulta.

Poika sai nimekseen Kaspian.

Joillakin on kaksi äitiä, ja joillakin on kaksi isiä. Kaspian Puhakka

Puhakka kertoo, että Kaspian on ollut mutkaton lapsi: niin hedelmöityshoidot, raskaus kuin ensimmäiset vuodetkin ovat olleet helppoja.

Pienen perheen arki on samanlaista kuin missä tahansa lapsiperheessä. Joulun alla leivottiin yhdessä piparitalo ja aattona odotetaan pukin vierailua yhdessä muun suvun kanssa.

Milloin isä tulee hakemaan?

Puhakkaa naurattaa, kun hän kertoo kuinka kuuli eräänä iltana Kaspianin huoneesta leikin ääniä. Poika jutusteli heleällä lapsen äänellä itsekseen.

– Joillakin on kaksi äitiä, ja joillakin on kaksi isiä.

Puhakka on keskustellut paljon perheiden monimuotoisuudesta pian neljä vuotta täyttävän poikansa kanssa.

Kaspianin mentyä päiväkotiin poika on välillä kysynyt äidiltään, milloin isä tulee hakemaan häntä päiväkodista. Toisilla kun isät käyvät välillä hakemassa päiväkodista.

Silloin käydään uudestaan läpi, että maailmassa on erilaisia perheitä. Toisissa perheissä voi olla isä ja äiti, joissakin pelkkä isä tai äiti, toisissa esimerkiksi äiti ja isäpuoli, ja joissain vaikkapa kaksi äitiä.

Kaspian on äitinsä mukaan ollut helppo lapsi. Antti Kolppo / Yle

Vielä Puhakka ei ole huomannut, että asia aiheuttaisi lapselle surua tai pahaa mieltä. Näidenkin tunteiden läpikäyminen on kuitenkin varmasti edessä. Asioista keskusteleminen on Puhakan mielestä tärkeää.

– Se on samaan aikaan myös oman surun läpikäymistä Kaspianin puolesta.

Läheisten tuki on kantanut

Palataan vielä sinne heinäkuiseen lauantaihin neljän vuoden taakse.

Puhakka oli kahdeksannella viikolla raskaana.

Kyllähän se vanhemmille yllätys oli. Mutta iloinen yllätys. Kaspian tulisi olemaan heidän ensimmäinen lapsenlapsensa.

Puhakka kokee olevansa onnellisessa asemassa. Kenellekään tutulle ei ole tarvinnut perustella sitä, että hän päätti hankkia lapsen yksin.

Hän arvelee, että yhteiskunnassamme moralisoidaan enemmän naisia, jotka eivät halua lapsia. Niitä, jotka haluavat keskittyä uraansa, parisuhteeseen tai vaikka matkusteluun.

– Tuntuu, että lapsettomuus tuomitaan ja sen ajatellaan olevan itsekästä. Ja varmaan joku myös ajattelee, että onpa itsekästä hankkia lapsi ilman isää.