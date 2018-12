Yhden ruusun hautajaiset kaatoivat kukkakaupan: ”Suru on molemminpuolinen”

Tästä on kyse Alan liikevaihto on noin 0,5 mrd euroa vuodessa

Joulun osuus kukkamyynnistä on viidennes

Kukista kaksi kolmannesta tuodaan ulkomailta

Kukkia ostavat eniten yli 45-vuotiaat naiset

Lähde: Puutarhaliitto

Heidi Saarisen ei pitänyt alkaa kukkakauppiaaksi. Hän on kukkakauppiaan tytär ja näki, kuinka paljon työ vaati.

Mutta kukat veivät mennessään ja niin kukista tuli paitsi työ myös rakkaus ja intohimo.

– Säveltäjällä ovat nuotit ja taidemaalarilla sivellin. Floristin sivellin ovat kukat, Heidi Saarinen sanoo.

Saarisen kauppa Nurmijärven Klaukkalassa on kasvanut vuosien varrella ja valikoimiin on otettu kukkien lisäksi muun muassa koriste-esineitä, soivia onnittelukortteja, sisustusmaaleja ja jouluksi myös glögiä, jonka makuaineina ovat kirsikka ja suklaa.

Kaupan sydän ovat kuitenkin kukat, joita on sadoittain vitriineissä, hyllyillä ja penkeillä. Ne ovat olleet vuosikymmeniä Heidin Saarisen rakkaus ja nyt tavallaan myös surun syy.

Työ kaupan tiskin takana päättyi joulun alla, koska kukkien myynti kävi taloudellisesti kannattamattomaksi.

Heidi Saarinen tekee viimeisiä kukkakimppuja. Jouni Immonen / Yle

Keskeinen syy kaupan sulkemiseen on hautajaiskulttuurin nopea muuttuminen. Tuhkausten yleistyminen on muuttanut vainajan muistamista niin, että aiempien kukkavihkojen ja -seppeleiden sijasta toivotaan vain yhtä kukkaa.

– Ennen asiakas osti 80 euron hautavihkon, nyt saan myytyä viiden euron ruusun, Saarinen kertoo.

Silti suru on samalla lailla läsnä asiakkaan kanssa keskustellessa eikä sitä yhtäkään ruusua voi kääriä paperin suojaan ilman kuuntelua ja myötäelämistä.

Kukkien sidonta on käsityötä ja tavallaan koko kukkakaupan pitämisen palkitsevin osa. Kun sitä ei ole, ei oikein ole mitään, josta pitäisi vielä kiinni.

Kutsun toivomusta vain yhdestä kukasta noudatetaan tunnollisesti Heidi Saarinen

Seurakunnissa on myös huomattu hautausperinteen muutos tuhkaamisten yleistyessä. Yhden kukan muistamiseen ei suoraan kehoteta, mutta käytännön tekijät ohjaavat siihen.

Etenkin suurissa kaupunkiseurakunnissa hautajaisia voi olla useita peräkkäin saman päivän aikana.

Arkkuhautajaisissa kukkalaitteet viedään saattueen mukana haudalle, jonne ne myös jätetään. Muistotilaisuudessa on usein vain omaisten kukkalaite muistopöydällä.

Tuhkauksessa kukat pitäisi ottaa mukaan muistotilaisuuteen tai jättää kappelin tiloihin myöhemmin pois noudettaviksi. Pääkaupunkiseudulla kukat olisi haettava pois seuraavana arkipäivänä.

Tästä syystä on alettu pyytää muistamaan vainajaa vain yhdellä kukalla, joka voidaan jättää arkun vieressä olevaan vaasiin. Siunauksen jälkeen vaasi kukkineen on helppo ottaa mukaan muistotilaisuuteen.

Kaupan sulkemisesta huolimatta päivät täyttyivät myös naurusta. Taustalla floristi Mia Andersson. Jouni Immonen / Yle

Vuosisatoja vanha perinne muistaa vainajaa kukkavihkoilla ja -seppeleillä on muuttunut osassa maata muutamassa vuodessa aivan toisenlaiseksi.

– Asiakkaat ovat kertoneet, että he veisivät mielellään hautajaisiin viimeisenä tervehdyksenään isomman kukkalaitteen, mutta noudattavat kuitenkin tunnollisesti kutsussa esitettyä pyyntöä yhdestä kukasta, Heidi Saarinen kertoo.

Päätös kaupan sulkemisesta ei ollut helppo. Vuosikymmenten aikana monesta asiakkaasta on tullut enemmän kuin asiakas.

– Moni on ollut todella, todella surullinen ja kysellyt mistä he nyt ostavat kukkansa. Suru on ollut molemminpuolista.

Pari vuotta sitten Saarinen muutti isompiin tiloihin saadakseen tilaa laajemmalle valikoimalle kukkia ja koriste-esineitä. Hän järjesti kukkien sidontakursseja ja otti valikoimiin myös erikoismaaleja, joiden käyttöä opetti sisustamisessa.

Ennen asiakas osti 80 euron hautavihkon, nyt saan myytyä viiden euron ruusun Heidi Saarinen

Pian selvisi, että kaikkeen tähän kuluu enemmän aikaa kuin liikevaihtoa kertyy. Kun aiempaa useammalle alkoivat kelvata myös perusmarketeissa myytävät halpakukat, oli päätös lopettamisesta tehtävä.

– Marketit myyvät kukkia halvemmalla kuin minä pystyn ostamaan kukkia sisään myytäväksi.

Kukissa hinta ja laatu kulkevat pitkälle käsi kädessä. Erikoistuneella kukkakaupalla ei ole varaa ostaa heikkolaatuisia kukkia valikoimiinsa, niiden on kestettävä asiakkaan maljakossa pitkään.

– Minä myyn käsityötä. Markettiin rullakossa työnnetyt kukat eivät sitä ole, Saarinen tokaisee.

Joulun alla Kukkahuone Linnean lasiovi sulkeutui viimeisen kerran. Kukat ja muut tavarat siirtyvät kotimaatilalle, jossa työ kukkien parissa jatkuu tilaustöinä.

Heidi Saarinen jatkaa työtään kukkien keskellä kaupan lopettamispäätöksestä huolimatta. Jouni Immonen / Yle

Yksi yritystarina on päättynyt, mutta Heidi Saarinen uskoo käsityötaidon kukkien sidonnassa kestävän tämänkin takaiskun.

– Nuoret ovat fiksuja ja taitavia sitojia. Minulla on ollut aina nuoria harjoittelijoita ja työelämään tutustuvia oppilaita. Uskon nuorten löytävän sellaisen markkinakolon tai uusia tapoja tehdä tätä työtä, että tämä kädentaito ei häviä Suomesta.