Herätys: Joulu on sujunut rauhallisesti, yksin lapsen saavat naiset kaipaavat vertaistukea ja vapaaehtoiset pelastavat yksinäisen joulun

Joulunvietto pääosin rauhallista

Joulua on vietetty jouluaamuun mennessä pääosin rauhallisesti. Poliisilaitoksilta eri puolilta Suomea kerrotaan, että tehtävät ovat olleet enimmäkseen joulunajalle tyypillisiä: kotihälytyksiä, pahoinpitelyjä ja rattijuopumuksia. Vielä vakavampiakin rikoksia poliisin tietoon on tullut: Helsingissä tutkitaan henkirikosta, Kankaanpäässä puukotusta yksityisasunnossa.

"Onko oikein tehdä isätön lapsi tähän maailmaan?"

Antti Kolppo / Yle

Lasten hankkiminen – ja hankkimatta jättäminen – ovat olleet mediassa esillä paljon kuluneina vuosina. Kun Katja Puhakka sai lapsen yksin keinohedelmöityksellä, hänestä tuli yllätyksekseen tärkeä vertaistuen antaja, koska aihe on yhä tabu.

Vapaaehtoiset auttavat yksinäisten joulunvalmisteluissa – "Auttaminen tulee puhtaasti sydämestä"

Ensio Karjalainen / Yle

82-vuotiaan kuusamolaisen Elma Myllymäen unelma toteutui jouluksi. Yksinäisen kuusamolaisvanhuksen keittiöön nimittäin ilmestyi joulun alla kaksi pientä tonttulasta joulupuuhiin. Joulu on monelle vanhukselle yksinäinen juhla.

Yhdysvalloissa melskettä markkinoilla – talousministeri ja Trump hämmentävät soppaa

Steven Mnuchin. Shawn Thew / EPA

Osakekurssit jatkoivat laskuaan maanantaina Yhdysvalloissa markkinoiden ihmetellessä maan johdon toimia. Yhdysvaltaisviestimet kertovat, että talousvaikuttajat ovat olleet hämmästyneitä valtiovarainministeri Steven Mnuchinin soittokierroksesta. Mnuchin tiedotti sunnuntaina varmistaneensa, että Yhdysvaltojen kuuden suurimman pankin varat riittävät normaaliin toimintaan huolimatta pörssilaskusta ja keskuspankin koronnostosta. Presidentti Donald Trump puolestaan suomi Mnuchinia ja Yhdysvaltain keskuspankkia, mikä syvensi kurssilaskua.

Gatwickin droonihäirinnästä epäilty ja vapautettu pariskunta tyrmistyi mediamylläkästä

Paul Gait ja Elaine Kirk joutuivat epäillyiksi Gatwickin lentokentän kaaokseen saattaneiden lennokkien lennättämisestä. Rex / AOP

Gatwickin lentokentän kaaokseen saaneesta droonihäirinnästä pidätetty ja sittemmin vapautettu pariskunta on kommentoinut ensimmäistä kertaa julkisesti läpikäymäänsä koettelemusta. Poliisi kuulusteli pariskuntaa 32 tuntia epäiltynä lentoliikenteen häirinnästä ennen kuin heidät vapautettiin. Pariskunta kertoo nyt, kuinka he kokivat tulleensa totaalisen häväistyiksi. Brittimedialta saamaansa kohtelua he luonnehtivat kuvottavaksi.

Sää tuo lisää valkeutta jouluun – ja räntää

Lumisadealue liikkuu joulupäivän aikana koko maan yli itään, ja ajokeli on huono koko maassa. Länsirannikolla lämpötila nousee nollan yläpuolelle, ja sateet voivat tulla osin räntänä. Tapaninpäivästä on puolestaan tulossa ainakin lännessä laajalti aurinkoinen. Lue säästä lisää Ylen sääsivuilta.