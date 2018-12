Uusi lääketieteen opiskelijoiden yhdistys taistelee väärää terveystietoa vastaan

Lääketieteen opiskelijoiden perustama uusi yhdistys Vastalääke haluaa taistella netissä liikkuvaa terveyshumpuukia vastaan.

Perustajat ovat vapaaehtoisia opiskelijoita, jotka haluavat jakaa netin kautta tutkittua terveystietoa ymmärrettävässä muodossa, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Tatu Han.

Toiminta käynnistyy tammikuussa. Yhdistyksen toiminnan aloittamista rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kansanvalistusseura.

Suomessa on viime aikoina ollut esillä tapauksia, jossa uskomushoidot ovat aiheuttaneet vaaraa potilaille. Osa ihmisistä on käyttänyt esimerkiksi syövän hoidossa mustaa salvaa, joka voi pahimmillaan olla hengenvaarallista, uutisoi Yle syksyllä.

Myös rokotekriittisyys on ollut esillä mediassa syksyllä Luodon tuhkarokkotapauksen myötä. Suomessa uskomushoitoja ei säädellä lailla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on laittanut uskomushoidoista vireille lakihankkeen. Vaihtoehto- eli uskomushoitoja on monenlaisia, minkä vuoksi lain säätäminen on ollut hankalaa. Ne voivat olla harmittomia tai täydentää muuta hoitoa. Pahimmillaan ne ovat vaarallisia ja voivat viivästyttää toimivan hoidon saamista.

Suomen Lääkäriliitto on vaatinut uskomushoitojen kieltämistä lapsilta.

Sosiaalinen media vahvistaa huhuja

Han arvioi, että väärään terveystietoon uskotaan monista eri syistä.

– Nykyaika korostaa yksilöllisyyttä ja sitä, että voi itse tutkia asioita. Ihminen voi ajatella, että kun jokin hoitomuoto tai ruokavalio on itsellä toiminut, sama varmasti auttaa muita, Han sanoo.

Han huomauttaa, että suomalaisten usko tieteeseen on kuitenkin yhä korkealla. Vuoden 2016 Tiedebarometrin mukaan (siirryt toiseen palveluun) tieteeseen luottavien suomalaisten määrä ei ole laskenut, vaan pysynyt korkealla.

Sosiaalisen median kautta väärä tieto kuitenkin leviää nykyisin nopeasti. Samalla tavalla ajattelevat ihmiset pystyvät kuplautumaan ja vahvistamaan uskomuksiaan keskenään, Han sanoo.

