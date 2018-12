Ylen uutisstudiolle tehdään kasvojenkohotus – "Lisäämme uutisten ymmärrettävyyttä ja tapahtumien taustoja"

Ylen uutisten tv-studiossa käy kolina ja pauke. Katosta riippuvia valoja otetaan alas, kaapeleita kaivetaan esiin piiloistaan ja valkeat studiopöydät katoavat osissa ovesta ulos. Tv-studion viisi vuotta vanha ilme saa kasvojenkohotuksen.

Kyseessä ei ole totaalinen ilmeen uudistus, vaan tarkoituksena on enemmänkin pienillä muutoksilla päivittää pääuutislähetyksen puitteet, sanoo uutis- ja ajankohtaislähetysten päällikkö Reeta Kivihalme.

Tosin pienetkin muutokset vaativat piikkauskonetta ja valutöitä. Remontin vuoksi tv:n uutislähetykset tehdään muutaman viikon ajan väistötiloista käsin.

Derrick Frilund / Yle

Ensimmäinen lähetys ehostetusta studiosta tehdään keskiviikkona 9. päivä tammikuuta. Muutos ei kuitenkaan lopu siihen.

– Me otamme mallia teknologiayhtiöistä, jotka kehittävät ketterästi tuotettaan koko ajan, Kivihalme kuvailee.

Samaa sanoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen visuaalinen päällikkö Stefani Urmas.

– Tämä on normaalia tuotekehitystä, jota pitäisi itse asiassa tehdä tiheämmin. Nykyinen ilme on ollut yli viisi vuotta ja viisi vuotta on nykymaailmassa liian pitkä aika olla samassa ilmeessä, Urmas huomauttaa.

Pöydät tekevät tilaa lisätylle todellisuudelle

Suurin muutos ehostetussa uutisstudiossa on vanhojen pöytien katoaminen juontajan ja yleisön välistä. Lisäksi juontajan takana olevat isot näytöt tuodaan yhteen. Studion ilme on tarkoitus luoda näytöillä esiteltävillä kuvilla, ei staattisilla lavasteilla.

– Enää ei esitellä pöytiä, vaan kuvia uutisten taustalla, Kivihalme sanoo.

Derrick Frilund / Yle

Pöytien katoamisen myötä studion keskelle tulee tilaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi AR-sisältöjen esittelyyn. AR-tekniikka eli lisättyä todellisuutta hyödynnettiin muun muassa Ylen olympiastudiossa helmikuussa, kun Etelä-Koreassa ollut hiihtoasiantuntija Sami Jauhojärvi ilmestyi virtuaalisesti haastateltavaksi Pasilan studioon. Myös vaalien tulosillassa on aiemmin hyödynnetty AR:ää.

– Lisätyn todellisuuden avulla me voimme havainnollistaa säärintamien kulkua tai vaikka näyttää, miten sähköauto toimii, Kivihalme kertoo.

Jatkuva uutisvirta haastaa pääuutislähetyksen

Uutisten tarjonta ja tapa kuluttaa niitä on muuttunut nopeasti. Internetin myötä ihmiset ovat jatkuvasti uutisvirran ääressä, mikä tarkoittaa, että iltaan mennessä päivän tärkeimmät uutistapahtumat ovat jo useamman tiedossa.

Tästä syystä visuaalisen ilmeen lisäksi tv-uutisten sisältöön haetaan muutoksia. Tavoitteena on, että illan uutislähetys kokoaa päivän tärkeimmät asiat niin, että se palvelee myös heitä, jotka ovat kaiken kuulleet ja nähneet, mutta jotka kaipaavat syventämistä ja analyysiä.

– Lisäämme uutisten ymmärrettävyyttä ja tapahtumien taustoja, Kivihalme tiivistää.

Derrick Frilund / Yle

Tämä tulee näkymään muun muassa siinä, että uutislähetyksessä käsiteltävien aiheiden määrä pienenee. Samalla uutisten kerronnan tapoja halutaan tuoda lähemmäs tätä päivää.

– Pääuutislähetys on mediatalon lippulaiva ulospäin. Siinä näytetään osaaminen ja ymmärrys ja se, miten me ajattelemme uutisista ja millä tavalla me haluamme ne kertoa, Kivihalme sanoo.

– 20.30-lähetyksen status on edelleen korkea, mutta nyt siitä pyyhitään pölyt. Uutiset laskeutuu alas norsunluutornista, hän jatkaa.