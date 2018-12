Auringonsäteet kutsuvat ulkoilemaan tapaninpäivänä – "Ei tiedä, milloin seuraavan kerran paistaa"

Sää jatkuu vaihtelevana lähipäivinä.

Tapaninpäivänä idässä on vielä pilvistä ja sataa vähän lunta. Suurimmassa osassa Suomea päästään kuitenkin nauttimaan auringosta, ennustaa Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

– Huomenna kannattaa mennä ulos, koska ei tiedä, milloin seuraavan kerran paistaa, neuvoo Kotakorpi.

Vaikka joulupäivänä on paikoin tullut räntää ja plussakeli on muuttanut tiet loskaisiksi, valkea joulu saa jatkoa. Lumensyvyys ei ole eilisestä juuri muuttunut – länsirannikolla lunta on tosin vain muutama senttimetri.

Yle Sää

Lämpötila on tapanina nollan vaiheilla lännessä, lounaassa ja etelässä. Muualla on useampi aste pakkasta.

– Jalankulkijoiden on syytä olla varuillaan jäisten tienpintojen takia erityisesti aamulla, Kotakorpi sanoo.

Torstai näyttää enimmäkseen pilviseltä pakkaspäivältä. Etenkin pohjoisessa odotettavissa on vähän lunta tai jäätävää sadetta.

