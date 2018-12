Herätys: Oikeus palauttaa tai vaihtaa joululahja riippuu kaupasta, Hongkongissa asutaan todella kalliisti ja ahtaasti, tapaninpäivänä paistaa aurinko

Joululahja ei mennyt ihan nappiin, mikä neuvoksi?

Joulun pyhien jälkeen moni haluaa palauttaa tai vaihtaa joululahjansa, kun paketin sisältö ei miellytä. Lain mukaan kivijalkakauppojen ei tarvitse vaihtaa tai ottaa vastaan myytyjä tuotteita, mutta onneksi useimmat kaupat joustavat. Vain verkkokaupassa ostajalla on kahden viikon palautusoikeus.

Paluuliikenne vilkastuu iltapäivällä

Joulun paluuliikenne lienee perinteiseen tapaan vilkkaimmillaan tapaninpäivän iltapäivän tunteina. Vilkkaimpia tieosuuksia ovat Kolmos- ja Nelostie, mutta tieliikennekeskuksen mukaan mihinkään ei pitäisi syntyä varsinaisia ruuhkia, jos onnettomuuksilta vältytään. Ajokelin pitäisi olla koko maassa hyvä.

Vantaan 15 neliön minikoditko pieniä? Tuhannet hongkongilaiset asuvat kopperoissa, joissa vessanpöntöltä yltää kokkaamaan

Hongkong on maailman kalleimpia asuinpaikkoja. Siellä neliöhinnat ovat Helsinkiin verrattuna viisinkertaiset. Siksi nelihenkisenkin perheen koti voi olla alle 10 neliömetrin kokoinen loukko.

Indonesian tsunamiuhrien määrä kasvaa yhä

Indonesiassa pelastustyöntekijät jatkavat eloonjääneiden etsintää viikonlopun tuhoisan tsunamin jäljiltä. Viimeisimpien tietojen mukaan tsunamissa kuoli 429 ihmistä ja yli 1 400 loukkaantui. Kateissa on ainakin 154 ihmistä. Maan kansallisen hätätilaviraston mukaan Jaavan länsirannikolla on alueita, joiden arveltiin aiemmin selvinneen lauantain tuhoisasta tsunamista. Pelastustöiden edetessä on käynyt ilmi, että alueilla on runsaasti uhreja.

Tapaninpäivänä paistaa laajalti aurinko

Kuiva luoteistuuli puhaltaa, ja päivä on laajalti aurinkoinen. Idässä pilvisyys on runsaampaa ja paikoin sataa vähän lunta tai jäätävää tihkua. Suuressa osassa maata on pakkasta, mutta lännessä pysytään vähän plussan puolella. Lauha ja vaihteleva sää jatkuu myös loppuviikolla.