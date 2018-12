Kauppa ryöstettiin Turussa joulupäivänä teräaseella uhaten – poliisi kaipaa vihjeitä tekijästä

Poliisi tutkii Turussa joulupäivänä tehtyä törkeää ryöstöä, jossa uhattiin kaupan kassaa teräaseella. Lounais-Suomen poliisin mukaan mies yritti saada rahaa Nummen kaupunginosassa Kirkkotiellä sijaitsevan K-marketin kassasta, mutta hän onnistui saamaan ainoastaan tupakkaa. Teko tapahtui hieman kello puoli viiden jälkeen iltapäivällä.

Poliisi kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) kaipaavansa vihjeitä epäillystä tekijästä, josta on julkaistu valvontakamerakuva. Mies on noin 180 senttiä pitkä ja parrakas. Hänellä oli päällään mustat housut, vaaleat lenkkitossut ja harmaa takki, jossa on rinnassa musta raita.

Poliisi pyytää tapauksesta tietäviä tai havaintoja tehneitä ottamaan yhteyttä sähköpostitse vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun), WhatsAppilla numeroon 050 411 7655 tai puhelimitse numeroon 0295 417 259.