Variksenmarjasta uusi superruokahitti maailmalle? Suomalainen yritys aikoo viedä marjat lehtiä myöten Aasian markkinoille

Pienellä ja mollatulla variksenmarjalla on isoja terveydellisiä vaikutuksia. Eelis Pulkkinen

Metsämarjojen jalostus keskittyy vahvasti Sotkamoon. Tehtaan tavoite on käsitellä kolmen vuoden kuluttua 10 miljoonaa kiloa metsämarjaa.

Tästä on kyse Metsämarjojen jalostus keskittyy vahvasti Sotkamoon, jossa avattiin viime kesänä marjanjalostuslaitos, jollaista Suomessa ei aikaisemmin ole ollut.

Tavoitteena on, että tehdas käsittelee 3 vuoden kuluttua 10 miljoonaa kiloa metsämarjaa vuodessa. Tästä määrästä jalostetuista tuotteista 70 prosenttia lähtee vientiin ja pääosin Aasian hyvinvointialoille.

Aasiassa ollaan kiinnostuneita suomalaisesta puhtaasta superfoodista eli metsämarjoista, joista tutkimukset paljastavat jatkuvasti lisää hyviä ominaisuuksia.

Viimeisin kiinnostuksen kohde marjajalostusalalla on vähän arvostettu variksenmarja.

Suomessa on kaksi eri variksenmarjalajiketta, eteläinen ja pohjoinen variksenmarja. Eteläisellä lajikkeella ei ole sadon pienuuden ja epävarmuuden vuoksi juurikaan kaupallista merkitystä. Pohjoisen marjan sadot ovat ihan eri luokkaa, koska se on tuulipölytteinen.

Molemmilla marjoilla on korkea antosyaanipitoisuus, joka pohjoisen marjalla on kuitenkin eteläistä marjaa suurempi. Antosyaanit antavat marjoille niiden värin, mutta niillä uskotaan olevan myös paljon erilaisia terveyshyötyjä.

– Yksi syy variksenmarjan arvostuksen puutteeseen voi olla se, että sen nimi on mollaava, sanoo Suomen suurimmaksi marjanjalostustehtaaksi tähtäävän sotkamolaisen Extrx:in toimitusjohtaja Satu Hongell.

– Nimenä esimerkiksi kaarnikka on loistava, mutta paras jonka olen kuullut, on tunturimustikka. Imago saadaan ihan toiselle tasolle, jos sitä ryhdytään kutusumaan tunturimustikaksi. Uskomme, että variksenmarjalla on jatkossa enemmän käyttöä, Hongell jatkaa.

Alkusysäys Aasiasta tulleesta isosta tilauksesta

Sotkamossa marjatehtaan perustaminen sai alkunsa siitä, kun Aasiasta tuli Suomeen kolme vuotta sitten pyyntö toimittaa 200 tuhatta kiloa metsämarjoista valmistettua jauhetta. Suomessa tätä ei pystytty tehtaiden pienuuden vuoksi toteuttamaan.

Satu Hongell oli ollut aikaisemmin mukana erilaisissa marjatutkimuksissa ja ryhtyi Aasiasta tulleen pyynnön jälkeen selvittämään sitä, pystyykö tulevaisuudessa kukaan Suomessa tätä toteuttamaan. Kun vastaus oli ei, teki Hongell tehtaan perustamisesta liiketoimintasuunnitelman.

– Se tuntui aika isolta suunnitelmalta, mutta kun ympärilläni oli ihmisiä ja ystäviä, jotka siihen uskoivat, niin tässä sitä ollaan, Hongell sanoo.

Extrx:n toimitusjohtaja Satu Hongell uskoo, että korkeajalostetuille marjatuotteille on kysyntää. Timo sihvonen / Yle

Suomessa on useita marjajalostukseen erikoistuneita yrityksiä, mutta resurssien puuttumisen vuoksi niillä ei ole mahdollisuutta vastata Aasiasta tulevaan tarpeeseen.

– Kova juttu olisi, jos marjat pystyisi poimimaan koneellisesti ja jalostamaan täällä. Tämä vaatii innovaatiota, sanoo Kainuun liiton aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas.

Marjajalostuksessa sotkamolaistehtaalla ollaan vielä alkumetreillä, mutta suomalaisen mittapuun mukaan tavoitteet ovat hurjat. Jos marjasadot ovat odotettuja (siirryt toiseen palveluun) ja metsiimme saadaan tarpeeksi poimijoita, niin kolmen vuoden kuluttua tehtaalla käsitellään metsämarjoja 10 miljoonaa kiloa vuodessa (Työ- ja elinkeinoministeriö).

– Tämän kokoista tehdasta ei ole muualla Suomessa, Hongell sanoo.

Määrä ja kysyntä määrittävät hinnan

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) luonnontuotealan tutkimuksen mukaan luonnontuotteiden markkinat ovat globaalit. Myös hinta määräytyy markkinoilla tarjottavan raaka-ainemäärän ja kysynnän mukaan.

Vaikka marjojen vuosittainen biologinen sato on Suomessa arvioitu olevan yli 500 miljoonaa kiloa, niin raaka-aineen tasainen saanti rajoittaa yritysten kasvua, koska se ei ole tasaista joka puolella Suomea. TEM arvioi tutkimuksessaan, että biologisesta kokonaissadosta kerätään talteen alle kymmenen prosenttia.

Käytännössä marjapaikkojen sijainti ja heikko saavutettavuus aiheuttavat sen, että todellisuudessa kohtuullisin kustannuksin saatavilla oleva sato on ehkä 30-40 prosenttia biologisesta sadosta.

Marja-alan ongelmana on ollut se, että marjat ovat lähteneet maailmalle marjoina, eivätkä korkean jalostusasteen tuotteina. Jos marjaa myy marjana, sen hinta on alhainen, jolloin poimijallekaan ei pystytä paljon maksamaan.

Marjabisneksen avainsana onkin tänä päivänä korkea jalostus ja tähän pyritään myös Sotkamossa. Samalla ison tehtaan jalostus jäisi Suomeen, kun nyt sitä tehdään hyvin pitkälle Suomen rajojen ulkopuolella.

Myös marjakasvien lehdet ovat superruokaa

Myös marjojen lehtien hyödyntämistä tutkitaan Suomessa. Tutkimusten mukaan marjakasvustojen lehdissä on antioksidatiivisia (siirryt toiseen palveluun) ja antibakteerisia, eli bakteereja tappavia tai niiden lisääntymistä estäviä vaikutuksia (Terve.fi). Nämä hyvät ominaisuudet on tarkoitus saada käyttöön.

Viime kesänä Sotkamossa avattu luonnonmarjoja jalostava tehdas käyttää hyväksi tulevaisuudessa myös lähes kaikki marjojen mukana tulevat roskat, josta suurin osa on marjojen lehtiä.

– Meillä on tällä hetkellä käynnissä projekti, jossa tutkitaan, miten lehdet saadaan hyödynnettyä, kertoo Extrx Oy:n toimitusjohtaja Satu Hongell.

Marjat puhdistetaan Euroopan nykyaikaisimmalla menetelmällä. Timo Sihvonen / Yle

Tehtaan tavoitteena on saada 10 miljoonan kilon marjamäärästä 70 prosenttia vientiin. Loput jalostetuista tuotteista menevät elintarviketeollisuudelle ja luontaistuoteteollisuuteen Suomessa. Pitkän tähtäimen ja isojen suunnitelmien kohteena on kuitenkin Aasia, jossa luonnontuotealan ja varsinkin marjabisnesmarkkinat ovat todella laajat.

– Vaikka olemme kotimaassa suuri tekijä, niin Aasiassa olemme mitätön. Siellä riittää, jos promille on kiinnostunut tuotteistamme, niin meidän kaikki tuotteet lähtevät Aasian markkinoille, Hongell pohtii.

– Totta se on. Aasian markkinat vetäisivät helposti Suomen sadon moninkertaisesti, sanoo marjanjalostusyritysten kattojärjestön Arktisten Aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen.

Hyvinvointia marjoista ilman lääkkeitä

Pohjoisen marjaa halajavista aasialaisista varsinkin kiinalaiset ja japanilaiset ovat kiinnostuneita perinteisesti mustikasta ja sen vaikutuksista muun muassa hämäränäkökykyyn ja muistiin.

Sotkamolaisen yrityksen tavoitteena on Aasian isojen markkinoiden lisäksi saada jalansijaa myös Euroopan sisämarkkinoilla, sekä Yhdysvalloista. Amerikassa suurimmat haasteet ovat protektionistisia, eli ne liittyvät asetettuihin tuontitulleihin ja muihin toimiin, joilla suojellaan kotimaisia tuotteita torjumalla ulkomaista kilpailua.

Aasialaisten ja myös muiden vientimaiden kiinnostus suomalaista marjaa kohtaa ovat sen puhtaus ja luotettavuus.

– Marjabisneksessä tehdään maailmalla paljon väärinkäytöksiä muun muassa värjäämällä marjatuotteita. Väärinkäytöksiä tehdään myös laittamalla muualta kerättyjen marjojen joukkoon suomalaista marjaa ja markkinoimalla tuote suomalaisen marjan maineella, Birgitta Partanen kertoo.

Hyvän sadon lisäksi tarvitaan myös marjanpoimijoita. Mikko Savolainen / Yle

Aasiassa mustikan lisäksi myös muut antikoksidatiiviset marjat, joilla pystytään vähentämään tulehdusta elimistössä, ovat kysyttyjä. Tällaisia ovat muun muassa puolukka, karpalo ja variksenmarja.

– Yleistä hyvinvointia näillä lähdetään hakemaan. Lisäksi sitä, ettei tarvita lääkkeitä ja pystytään ennaltaehkäisemään sairauksia, Hongell sanoo.

Sotkamon tehtaalla voidaan tarvittaessa käsitellä myös muita hyvinvointiin liittyviä luonnontuotteita, kuten esimerkiksi kuusenkerkkiä. Nyt ja lähitulevaisuudessa marjat ovat kuitenkin se tuote, johon tehtaalla keskitytään. Silti vain taivas on rajana.

– Uusia tutkimuksia tehdään koko ajan. Mitä enemmän niitä tehdään, sitä enemmän hyviä ominaisuuksia löytyy meidän omista marjoista, Hongell kertoo.

Viimeisimmät selvitykset ovat tuoneet esille antimikrobisia ominaisuuksia. Esimerkiksi variksenmarjalta on löytynyt ominaisuus, jolla se pystyy taistelemaan sellaisia bakteereita vastaan, joilla on lisääntynyt vastustuskyky antibiootteja kohtaan.

Jatkossa sotkamolaisessa marjateollisuudessa tullaan keskittymään tämän tyyppisiin tutkimuksiin, joihin pitää löytyä myös rahaa.

– Sitä kautta marjat pystytään kaupallistamaan ja voimme kertoa maailmalle siitä, että puhtaita tuotteitta saadaan meidän metsistä, sanoo sotkamolaisen marjanjalostustehtaan Extrx:in toimitusjohtaja Satu Hongell.

