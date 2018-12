Kiina vie ja Yhdysvallat vikisee? Tarkkaile vuonna 2019 ainakin näitä viittä asiaa, jotka keikuttavat maailmaa

Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kamppailu on muodostumassa uudeksi kylmäksi sodaksi.

Suurvaltojen välinen valtataistelu muokkaa maailmaa. Euroopassa pähkäillään oikeistopopulismia ja datamonopolien säätelyä. Kaikkialla pureskellaan Me Toota.

Kun Britannian pääministeriltä Harold Macmillanilta kysyttiin kylmän sodan vuosina, mitä hän pelkäsi eniten, vastauksen väitetään tulleen empimättä.

– Tapahtumia, veikkoseni, tapahtumia.

Yllättäviä merkittäviä tapahtumia – eli uutisia – ei näe kukaan ennakkoon. Joskus kuitenkin tiedetään, mistä suunnasta niitä kannattaa odottaa.

Ylen ulkomaantoimitus listasi viisi asiaa, joita seurata vuonna 2019.

1. Jatkuuko oikeistopopulismin voittokulku eurovaaleissa?

EU on tiukan paikan edessä toukokuussa järjestettävissä eurovaaleissa. Britannian EU-eron myötä koko eurooppalainen projekti on koetuksella. Enää yhdentyminen ei ole ainoa suunta. Myös integraation pysäyttäminen ja unionin säätelyn asteittainen purkaminen ovat vaihtoehtoja.

Tällä hetkellä kansallismieliset ja EU-kriittiset puolueet ovat jakautuneet europarlamentissa neljään eri ryhmään. Mikäli nämä poliittiset ryhmät löytävät vaalien jälkeen yhteisen sävelen ja nousevat parlamentissa vaa'ankielen asemaan, Euroopassa helisee. Todennäköistä tämä ei ole, mutta mahdollista.

Oikeistopopulismin voittokulkua on siivittänyt maahanmuuton vastustaminen niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Esimerkiksi Japanissa, Kanadassa ja Etelä-Koreassa vastaavat liikkeet eivät ole juuri saaneet jalansijaa, koska maat suhtautuvat verrattain tiukasti maahanmuuttoon.

Yhdysvalloissa lupaus rajalle pystytettävästä muurista tasoitti Donald Trumpin tietä Valkoiseen taloon. Toukokuussa nähdään, riittääkö lupaus EU:n paremmasta rajavalvonnasta houkuttelemaan äänestäjiä vaaliuurnille myös eurovaaleissa.

2. Suurvallat ottavat mittaa toisistaan

Kuluvan vuosisadan merkittävimmät poliittiset kysymykset ratkaistaan Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Jos yhteisymmärrystä suurvaltojen välillä ei löydy, ilmastonmuutos jää ratkaisematta. Jos välit menevät kokonaan poikki, edessä voi pahimmillaan olla sota ilman voittajia.

Yhdysvaltojen odottava asenne Kiinaa kohtaan on osoittautunut liian optimistiseksi. Kapitalismin tehdessä taikojaan maan odotettiin demokratisoituvan kuin itsestään. Toisin kävi. Kiina on presidentti Xi Jinpingin kaudella kiristänyt entisestään otettaan kansalaisistaan ja koventanut ulkopolitiikkaansa.

Nyt Pekingin pyrkimykset lisätä omaa turvallisuuttaan tulkitaan Washingtonissa aggressioksi. Kiinalaiset epäilevät yhtä paljon amerikkalaisten motiiveja. Ehkä historioitsijat tulkitsevat joskus tulevaisuudessa, että elämme jo nyt uutta kylmän sodan aikaa.

Yhdysvallat ja Neuvostoliitto pääsivät yhteisymmärrykseen kylmän sodan reunaehdoista vuonna 1962 Kuuban ohjuskriisissä. Vuonna 2019 Pohjois-Korea ja Etelä-Kiinan meri tarjoavat suurvalloille mahdollisuuden jälleen uuteen oppituntiin.

3. Puolet maailman ihmisistä pääsee verkkoon – jakamaan tietonsa mainostajille

"Puolet maailman ihmisistä on nyt verkossa". Tällainen otsikko tullaan näkemään ensi vuonna, kun YK:n arvion mukaan yli 50 prosenttia maapallon ihmistä pääsee käyttämään internetiä.

Kyseessä on merkittävä digitalisaation virstanpylväs. Se jättää varjoonsa, että teknologisesti maapallolla vallitsee taantuma.

Materiaalit, kulkuvälineet ja tuotantotavat eivät ole juuri muuttuneet sitten 1970-luvun. Digitaalinen vallankumous on helpottanut viestintää ja tiedonhakua, mutta ihmisten fyysinen ympäristö on pysynyt pitkälti samana. Ei ole keksitty uusia kodinkoneita, ei lentäviä autoja.

Jos ensimmäisessä teollisessa vallankumouksessa lihastyö korvattiin koneellisella liikkeellä, digitaalisessa vallankumouksessa korvataan ajan myötä osa ajatustyöstä. Vielä ei kuitenkaan olla tässä pisteessä, ja esimerkiksi luovuus on ihmisen valtti.

Tekoäly tarvitsee oppiakseen suuria määriä dataa. Vuonna 2019 jatkuvasti somettavat, bloggaavat ja päivityksistä tykkäävät käyttäjät tuottavat tätä raaka-ainetta ennätysmäärin. Tekoälykisassa suuret käyttäjämäärät antavat etua Facebookin ja Googlen kaltaisille kehittäjille. Ovatko nämä yritykset sitten jo liian suuria?

Jos tiedosta todella tulee uusi öljy, vertailu mustan kullan historiaan on paikallaan. Yhdysvalloissa aikansa johtava öljy-yhtiö Standard oil hajotettiin vuonna 1911, koska sen aseman katsottiin haittaavan kilpailua. Tästä vanhasta oikeuden päätöksestä puhutaan nyt Atlantin molemmin puolin.

Yksi ratkaisu olisi, että tietyn kokoluokan yritykset joutuisivat automaattisesti luovuttamaan osan keräämistään tiedoista kilpailijoilleen. Tällaista säätelyä on nyt esitetty tutkijoiden piirissä. Sieltä on kuitenkin pitkä matka käytännön toteuttamiseen.

EU:n lokakuussa väistyvä kilpailukomissaari Margrethe Vestager jättää isot saappaat seuraajalleen. Ehkä EU ottaa ensimmäisen askeleen datamonopolien purkamisessa?

4. Jatkuuko Me Too?

2018 oli naisten oikeuksien vuosi. Me Too -liike toi seksuaalisen häirinnän julkisuuteen ennennäkemättömällä laajuudella. Hollywoodista näkyvyyttä saanut liike rantautui myös Pohjoismaihin. Lukuisat kulttuurielämän vaikuttajat joutuivat viime vuonna vastaamaan syytöksiin seksuaalisesta ahdistelusta, myös Suomessa.

Nyt Me Toon lakipiste näyttää kuitenkin tulleen vastaan. Onko Me too mennyt liian pitkälle, kyseltiin useissa kolumneissa ja tviiteissä pitkin vuotta. Presidentti Trump heitti bensaa liekkeihin luonnehtimalla aikaa pelottavaksi nuorille miehelle.

Jotain vihiä tuulten kääntymisestä voi saada YouGov-sivuston tekemästä mielipidemittauksesta. Sen mukaan yhä useampi amerikkalainen pitää vääriä ahdistelusyytteitä suurempana ongelmana kuin ilmoittamatta jäänyttä ahdistelua. Näin ajattelevien ihmisten määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana.

Väistämätöntä on myös kyllästyminen. Jokainen medianäkyvyydellä elävä kampanja alkaa jossain vaiheessa yksinkertaisesti väsyttää ihmisiä. Ilman uusia syytteitä ja syytettyjä, myös Me Toon liike pysähtyy.

Vuonna 2019 tasa-arvoon riittää kuitenkin edelleen matkaa. Ensi vuosi näyttää, onko ajoneuvoa vaihdettava vai vieläkö Me Too jaksaa kuljettaa.

5. Maailmantalous kasvaa – kauppasota huolestuttaa

Vuonna 2019 maailmantalous jatkaa kasvuaan. Britannialaisen talouslehden The Economistin 81 maata kattavassa arviossa bkt:n ennustetaan laskevan ainoastaan Iranissa ja Venezuelassa.

Vahvinta kasvu on edellisvuosien tapaan Aasiassa. Alueen veturina toimii totutusti Kiina, jonka bkt:n odotetaan kasvavan 6,2 prosenttia. Myös Intian bkt:n ennustetaan nousevan ensi vuonna peräti 7,6 prosentilla.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa talouden kasvu on maltillisempaa. Tämä ei yllätä, sillä noususuhdanne on jatkunut jo pitkään.

Vuosi 2018 oli unelmavuosi etenkin Yhdysvaltain taloudelle. Työttömyys laski maassa ennätysalhaalle ja 500 suurimman pörssiyrityksen voitot kasvoivat neljänneksellä edellisvuoteen nähden.

Maailmantalouden yläpuolelle on kuitenkin kerääntynyt myrskypilviä ja pörssikurssit sahaavat nyt hermostuneesti. Sijoittajat pelkäävät Kiinan ja Yhdysvaltain laajamittaista kauppasotaa, jolla olisi toteutuessaan arvaamattomia vaikutuksia kummankin maan taloudelle.

Kuvaavaa on, että 44 prosenttia Yhdysvaltain suurimmista yrityksistä on keskustellut tullien vaikutuksista suursijoittajien kanssa.

Yhdysvalloissa myös poliittiset riskit huolestuttavat sijoittajia. Vuoden 2008 finanssikriisi ja pankkien pelastuspaketit ovat yhä tuoreessa muistissa amerikkalaisten äänestäjien keskuudessa. Pääomien kasaantuminen jatkuu yhä, ja talouskasvusta huolimatta keskiluokan suhteellinen asema ei ole muuttunut ruusuisemmaksi Donald Trumpin valtakaudella.

Jos nämä paineet kääntävät julkisen keskustelun kohti vaurauden uudelleenjakoa, demokraatit voivat ensi vuonna kallistua entistä vasemmistolaisempiin ehdokkaisiin. Talouseliitille hyvinvointivaltiota ihaileva Bernie Sanders Valkoisessa talossa on vähintään yhtä suuri riski kuin kauppasota Kiinan kanssa.