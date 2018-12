Kolme miestä alkoi jäädyttää kenttää, kun kunta ei sitä tehnyt – luonnonjäät vähenevät Suomesta: "Kaksinaismoralistista"

Pakkaset ja raha vaikuttavat siihen, että ulkokenttien määrä on vähentynyt asiantuntijan mukaan Suomesta.

Suomen kunnissa on hyvin eri tilanne luistelupaikkojen määrässä tai kunnossa. Luonnonjäiden aukioloa voi seurata monessa kunnassa verkossa.

Esimerkiksi Tampereella (siirryt toiseen palveluun) yli 20 kenttää on luistelukunnossa, noin 120 kenttää sen sijaan ei ole.

Helsingin kaupungin ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg sanoo, että reilut 20 kenttää on luistelukunnossa (siirryt toiseen palveluun) noin 70:stä kaupugin isommasta kentästä. Lisäksi Helsingissä on useita kymmeniä puistokenttiä.

– Meillä oli tavoite saada joulun pyhiksi kentät jäädytettyä, kun lapset ovat vapaalla, Fröberg sanoo.

Tänä vuonna tilanne on Fröbergin mukaan kohtuullisen hyvä, jos sitä vertaa edeltäjiin.

– Viime vuosina luonnonjäitä ei ole saanut aina jäädytettyä.

Pääkaupunkiseudulla Espoossa on Fröbergin mukaan vielä parempi tilanne. Hän uskoo, että Helsingissä kenttiä on enemmän luistelukunnossa uutena vuotena, kun sää pakastuu.

Kolme miestä jäädytti kentän

Pirkkalan Kirkonkylän kentällä on torstaina vilkasta. Siitä kiitos kuuluu kolmikolle Jaakko Lari, Aki Vainio ja Kare Willberg, jotka jäädyttivät kenttää jouluaattona viisi tuntia.

Pirkkalassa ei ollut joulun aikana yhtään kenttää luistelukunnossa. Jaakko Lari vietti itse kaikki lapsuuden talvet ulkojäillä ja käy vieläkin luistelemassa. Ulkokentät ovat Larin mukaan olleet Pirkkalassa viitisen vuotta huonossa kunnossa.

– Ajattelimme, että Pirkkalassa on huomenna ainakin yksi kenttä käytössä, mikäli se on meistä kiinni, Lari kertoo.

Pirkkalan Kirkonkylän koulun kenttä jäädytettiin vapaaehtoisvoimin jouluna. Jaakko Lari

Lari järjesti kavereiden kanssa säiliöauton paikalle, suihkutti vettä ja odotti, että kenttä jäätyy. Sitten taas suihkutettiin vettä.

– Pikkupakkasta on ollut pari viikkoa, mahdollisuudet jäädyttämiseen ovat olleet olemassa. Nyt kun töissä on hiljaisempaa, minulla riittää aikaa kyllä joulunpyhinä vähän jäädytellä ulkokenttiä, ei se niin suuri vaiva ole, Lari sanoo.

– Jos pystyt pienillä teoilla auttaa muita, kannattaa se aina tehdä. Pirkkalassa on paljon lapsia ja nuoria, jotka saa lahjaksi jouluna luistimia ja mailoja. On se surkea juttu, jos niitä ei pääse heti käyttämään. Sen tietää, että on polte päästä pelaamaan.

Jäädyttämisen jälkeen kentällä on ollut niin kova ruuhka, ettei Lari ole vielä mahtunut mukaan. Hän aikoo käydä vielä luistelemassa.

Pirkkalan pormestari Marko Jarva ilahtui tempauksesta ja tarjoaa perjantaina kahvit. Samalla keskustellaan ulkokenttien tilasta.

– En ole mikään sateentekijä, mutta menen antamaan omat mielipiteeni sinne, Lari sanoo.

Tapauksesta kertoi ensin Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Luonnonjäitä on vähennetty

Hämeen Liikunnan ja Urheilun aluejohtaja Ari Koskinen sanoo, että Pirkanmaalla on käytössä noin puolet luistinradoista, joita normaalisti jäädytetään. Se on tavallista vähemmän.

Muualla Suomessa tilanne voi olla vielä huonompi, koska Pirkanmaalla on yleensä enemmän ja parempikuntoisia kenttiä kuin koko Suomessa. Koskisen tiedon mukaan koko Suomessa on vähennetty viime vuosina luonnonjäitä.

– Tässä on selkeitä eroja. Pohjois-Suomessa tehdään huomattavasti enemmän luonnonjäitä, ja ehkä pohjoisessa ja Itä-Suomessa jäädytetään aktiivisemmin kuin Länsi- ja Etelä-Suomessa, Ari Koskinen sanoo.

Esimerkiksi Oulun tilanteen näkee täältä verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Luonnonjäät ovat yleensä käytössä joulukuun alusta maaliskuun alkuun. Luonnonjäiden kunto ei ole välttämättä kunnan koosta kiinni.

– Tässä on kuntakohtaisesti isoja eroja. Varsinkin niissä kunnissa, joissa on tekojääratoja ja uimahalleja, on voimakkaasti vähennetty luonnonjäiden rakentamista. Usein pienillä paikkakunnilla luonnonjäitä tehdään aikaisin ja ne ovat hyvässä kunnossa, Koskinen sanoo.

Mitä jäädyttäminen maksaa?

Ari Koskisen mukaan luonnonjäiden vähentymisen taustalla on kaksi syytä.

– Toinen ja keskeisin on luonto-olot, paljonko on pakkasia. Toinen on kustannusvastaavuus kuntien liikuntapalveluissa. Luonnonjäitä jäädytetään vasta kun ollaan ihan varmoja, ettei pluskelejä tule. Eli minimoidaan riskit. Se tarkoittaa suomeksi sitä, että lähdetään jäädyttämään luonnonjäitä tavallista myöhemmin.

Jaakko Lari

Osa kunnista säästää sillä, että pyhäaikoina ei ole henkilökuntaa.

– Jouluna on paljon kalliisti korvattavia sunnuntaipäiviä. Valitettavan usein se johtaa siihen, että kunnossapitoa ei tapahdu.

Kentän jäädyttäminen ja kunnossapito maksaa talven aikana arviolta yhden kentän osalta yhteensä 10 000–30 000 euroa.

– Luonnonkentillä käyttäjiä on yleensä paljon. Luonnonjää on yksikköhinnoiltaan liikuntapaikoista käyttäjää kohti edullisimpia. Sekä hiihto että luistelu ovat liikunnallisesti hyvin terveellisiä, siinä ollaan ulkona. Olen pitänyt suorastaan käsittämättömänä, että näistä toimenpiteistä säästetään. Säästö on hyvin minimaalinen.

"Kaksinaismoralistista"

Lasten liikuntamahdollisuuksien tulisi olla lähellä, että perheet niitä käyttäisivät. Moni lapsi saa joululahjaksi sukset tai luistimet, joten kenttien kunnolla on väliä.

– Silloin kun saadaan sukset ja luistimet, lapset haluavat heti kokeilemaan. Jos se ei ole mahdollista, varusteet voivat pahimmillaan jäädä varastoon ja kaappiin pysyvästi eikä liikunnallista elämäntapaa synny. Nimenomaan joulun ja uuden vuoden välillä liikuntapaikkojen tulisi olla kunnossa, Ari Koskinen sanoo.

Jääurheilusta on tullut Ari Koskisen mukaan sisälaji jääkiekon ja taitoluistelun myötä. Liikuntaa ulkojäillä ei saisi samalla unohtaa.

– Yritämme eri toimenpitein aktivoida lapsia, etteivät he lihoisi, passivoisi ja pelaisi tietokonepelejä. Se että suljemme kenttiä tai emme pidä yllä niitä, on kaksinaismoralistista, Koskinen sanoo.