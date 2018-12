Näkyykö taloudessa valoa vai synkkenevää – asiantuntijat eri linjoilla

Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju korostaa, että viennin kasvu on jo pysähtynyt. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen puolestaan korostaa, että talouskasvua on edelleen ja myös maailmankauppa on kasvussa.