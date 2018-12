Suosittu design-matto ei saanut tekijänoikeuslain suojaa – geometrinen kuutiokuvio ei ole riittävän omaperäinen

Finarte haki tuotesuojaa Kievari-matolleen, koska markkinoilla on myös sitä muistuttavia muita mattomalleja. Kuvassa päällimmäisenä Kievari-matto ja alla sitä muistuttava toisen yrityksen valmistama matto.

Kotkalainen design-mattoja valmistava Finarte ei saa tekijänoikeussuojaa suosittuun mattomalliinsa.

Finarte pyysi tekijänoikeusneuvostolta lausumaa, kun muun muassa tanskalaisen huonekaluketju Jyskin valikoimiin ilmestyi Finarten Kievari-mattoa muistuttava Ahorn-mattomalli.

Finarten myymän Kievari-maton ovat suunnitelleet Saana ja Olli -merkin turkulaiset suunnittelijat Saana Sipilä ja Olli Sallinen. Suunnittelun lähtökohtana oli jatkuva pirunnyrkki-kuvio. Kievari-maton kuvio taas muodostuu lyhyistä, käsin piirretyistä viivoista.

Nyt tekijänoikeusneuvosto on kuitenkin todennut, ettei Finarten valikoimiin kuuluva matto ole tekijänoikeuslain mukainen teos.

Yleisesti tunnettu ja käytetty kuvio

Tekijänoikeuslain mukaisen teoksen on oltava sellainen, että sitä voidaan pitää tekijänsä itsenäisen luovan työn omaperäisenä tuloksena.

Finarten tapauksessa tekijänoikeusneuvosto katsoi, ettei kaksivärinen Kievari-matto ole muodoiltaan, materiaaliltaan tai pinnaltaan riittävän omaperäinen. Lisäksi maton jatkuva kuutiokuvio on maailmalla yleisesti tunnettu ja laajasti käytetty.

– Geometrisia perusmuotoja kuosissaan toistavana käyttöesineenä nyt kyseessä oleva matto ei visuaalisesti heijastele tekijöidensä luovaa panosta niin, että se riittävän itsenäisenä ja omaperäisenä nauttisi teossuojaa, tekijänoikeusneuvoston lausunnossa todetaan.

Tämän vuoksi tekijänoikeusneuvosto ei antanut pyydettyä lausuntoa siitä, loukkaako Ahorn-matto Kievari-maton tekijänoikeudellista suojaa.

– Tämä oli harmillinen, ikävä yllätys ennen joulua. Olemme kuitenkin siitä iloisia, miten tämä on nostanut esiin keskustelun kopioinnista, ja siitä, miten kuluttajat voivat tietää, että toinen tuote on kopio tai hyvin samankaltainen, Finarten toimitusjohtaja Larissa Immonen sanoo.

Koska lausunto on tuore, Finarte ei ole vielä ehtinyt suunnittelijoiden kanssa pohtia sitä, lähdetäänkö asiaa viemään edelleen eteenpäin.

– Se on aina isompi riski, jos esimerkiksi oikeusteitse lähtee hakemaan ratkaisua. Se pitää punnita tarkkaan, Immonen sanoo.

Kievari-maton kaltaista mattoa on myynyt myös Tokmanni-tavarataloketju.

Tuotteiden matkiminen huolestuttaa

Kievari-mattoa muistuttaneen tuotteen olemassaolo paljastui, kun Saana ja Olli -merkin asiakas ilmoitti bonganneensa sellaisen.

– Brändiin tutustuneet ihmiset näitä tunnistavat ja sitten ilmiantavat, Immonen sanoo.

Hänen mukaansa myös esimerkiksi suurilla kansainvälisillä messuilla voi törmätä kopiolta vaikuttaviin tuotteisiin.

– Se on kurjaa, varsinkin suunnittelijoiden kannalta. Meidänkin kannalta, jos tuote on edullisempi versio. Kuluttajille se on harhaanjohtavaa, koska ei voi varmaksi tietää, onko tuote kopioitu, Immonen sanoo.

Tuotteiden kopiointi huolestuttaa (siirryt toiseen palveluun) ja harmittaa etenkin pieniä design-alan yrityksiä.

Joukko suomalaisia design-yrityksiä julkaisivat syyskuussa kannanoton alkuperäisten tuotteidensa puolesta. Yritysten mukaan tuotteiden kopiointi on kasvava ongelma, ja useita suomalaisia tuotteita on kopioitu kotimaassa ja ulkomailla.

– Muun muassa Lundian tuotteista löytyy kopioita Suomesta ja ulkomailta. Tuotteiden lisäksi on kopioitu markkinoinnissa käytettäviä kuvia. Kuluttajan on tällöin lähes mahdotonta tietää, että tuote onkin kopio, Lundian toimitusjohtaja Michaela von Wendt kertoi kampanjan tiedotteessa syyskuussa.

Kampanjan on allekirjoittanut myös Finarten Larissa Immonen.

30-vuotias Immonen nousi mattoyrityksen toimitusjohtajaksi isänsä paikalle kaksi vuotta sitten. Immonen haki isoja jälleenmyyjiä menettäneelle kotkalaisyritykselle uutta pontta sosiaalisesta mediasta, ja onnistui siinä. Suosion varjopuolena on tuotekopiointi.